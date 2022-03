Vodafone TV con NOW TV Sport e DAZN: offerte e programmazione di Marzo 2022

Per seguire il calcio e tanti altri eventi sportivi in streaming è possibile affidarsi a DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A di cui 7 partite per ogni giornata in esclusiva, e alla Vodafone TV che consente l'accesso a NOW Sport, la piattaforma di streaming di Sky. Vediamo tutte le offerte disponibili per DAZN e Vodafone TV da attivare nel corso del mese di marzo 2022 e cosa c'è in programmazione sulle due piattaforme.

Offerte in evidenza DAZN 29,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per gli appassionati di sport e, in particolare, di calcio è possibile fare riferimento ai servizi di streaming per l’accesso a tutti i principali eventi in programmazione e in particolare alle partite di Serie A e di Champions League, competizioni che nelle prossime settimane entreranno nel vivo. Per accedere a questi contenuti è possibile puntare su DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport che da questa stagione trasmette tutte le partite di Serie A oltre a tanti altri eventi.

C’è poi la Vodafone TV, la piattaforma di streaming disponibile per i clienti Vodafone di rete fissa. Con la Vodafone TV è possibile accedere a tanti contenuti in streaming con vari pacchetti disponibili per completare l’offerta in base alle proprie esigenze. Da notare, inoltre, che con la Vodafone TV è possibile accedere a prezzo scontato a NOW Sport, il servizio di streaming di Sky che consente l’accesso completo ai contenuti sportivi (pacchetti Sport e Calcio) dell’offerta Sky.

Attivando entrambe le soluzioni sarà, quindi, possibile seguire tutte le partite di Serie A, tutte le partite di Champions League (con Vodafone TV si può accedere anche a Prime Video e alle sue partite esclusive di Champions League) oltre che i match dell’Europa League, della Conference League e di tutte le più importanti leghe europee e internazionali. Sono inclusi, inoltre, tanti altri eventi sportivi a partire dalla Formula 1 la cui stagione è appena iniziata.

Ecco, quindi, quali sono le offerte disponibili in questo momento per accedere alla Vodafone TV ed a DAZN:

Vodafone TV: con i pacchetti NOW a partire da 12 euro al mese

La Vodafone TV è una piattaforma per l’intrattenimento domestico accessibile, grazie al TV Box fornito dall’operatore, a tutti i clienti che attivano un abbonamento fibra ottica con Vodafone. Tra le opzioni dell’abbonamento per la connessione Internet di casa, infatti, c’è proprio la possibilità di aggiungere la Vodafone TV scegliendo tra due diversi pacchetti, Intrattenimento e Sport, che all’occorrenza possono essere inclusi in un unico pacchetto disponibile a prezzo scontato.

Per accedere alla Vodafone TV è, quindi, possibile scegliere:

Intrattenimento : questo pacchetto include NOW Entertainment con la possibilità di accedere a tutti i contenuti di intrattenimento della piattaforma di streaming di Sky (serie TV, show Sky e altro ancora) e 12 mesi di Amzon Prime (con Amazon Prime Video incluso); il costo di questo pacchetto è di 12 euro al mese da sommare al costo dell’abbonamento

: questo pacchetto include con la possibilità di accedere a tutti i contenuti di intrattenimento della piattaforma di streaming di Sky (serie TV, show Sky e altro ancora) e (con Amazon Prime Video incluso); il costo di questo pacchetto è di da sommare al costo dell’abbonamento Sport Plus : questo pacchetto include NOW Spor t con la possibilità di accedere a tutta l’offerta di Sky per guardare in streaming le 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato trasmesse da Sky, la Champions League, l’Europa League, il campionato di Formula 1 e tanti altri eventi sportivi che compongono la programmazione di Sky; tutti i contenuti sono accessibili tramite l’app NOW, già preinstallata all’interno del box della Vodafone TV; questo pacchetto presenta un costo di 15 euro al mese ma la sua attivazione comporta uno sconto di 3 euro sul canone dell’abbonamento Internet; di conseguenza, il costo effettivo da sommare al canone dell’abbonamento Vodafone è di 12 euro al mes e; anche con questo pacchetto è possibile ottenere 12 mesi di Amazon Prime gratis con la possibilità, quindi, di accedere a tutti i contenuti di Prime Video tra cui le partite di Champions League trasmesse in esclusiva dalla piattaforma

: questo pacchetto include t con la possibilità di accedere a tutta l’offerta di Sky per guardare in streaming le 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato trasmesse da Sky, la Champions League, l’Europa League, il campionato di Formula 1 e tanti altri eventi sportivi che compongono la programmazione di Sky; tutti i contenuti sono accessibili tramite l’app NOW, già preinstallata all’interno del box della Vodafone TV; questo pacchetto presenta un costo di 15 euro al mese ma la sua attivazione comporta uno sconto di 3 euro sul canone dell’abbonamento Internet; di conseguenza, il costo effettivo da sommare al canone dell’abbonamento Vodafone è di e; anche con questo pacchetto è possibile ottenere con la possibilità, quindi, di accedere a tutti i contenuti di Prime Video tra cui le partite di Champions League trasmesse in esclusiva dalla piattaforma Sport Plus e Intrattenimento: questa soluzione unisce tutti i contenuti visti per i pacchetti Intrattenimento e Sport Plus con l’aggiunta, anche qui, di 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime; il costo è di 25 euro al mese ma l’attivazione del pacchetto garantisce uno sconto di 5 euro sul canone d’abbonamento portando, quindi, il costo aggiuntivo effettivo a 20 euro al mese

Tutte le offerte Vodafone TV sono disponibili con attivazione gratuita ed includono il TV Box 4K compatibile con DVB T2 e, quindi, in grado di ricevere i canali del digitale terrestre.

Per i già clienti Vodafone c’è, quindi, la possibilità di accedere alla Vodafone TV ed ai contenuti di NOW Sport arricchendo il proprio abbonamento.

Per i nuovi clienti, invece, è possibile fare riferimento ad Internet Unlimited. L’offerta Vodafone include:

la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 300 Mega in upload oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload o ancora tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload (l’accesso alla Vodafone TV richiede però la fibra FTTH o la fibra mista FTTC)

Internet Unlimited presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratuiti. Da notare che l’offerta è disponibile al costo scontato di 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone mobile. Per tutti i dettagli sulla proposta dell’operatore per accedere alla fibra ottica ed alla Vodafone TV è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited »

Annunci Google

DAZN: tutto incluso a 29,99 euro al mese e senza vincoli di alcun tipo

DAZN è attualmente un punto di riferimento per gli appassionati di calcio. La piattaforma di streaming, infatti, trasmette in diretta e in esclusiva 7 partite di Serie A per ogni giornata di campionato con le restanti 3 partite per turno che vengono trasmesse in co-esclusiva (con Sky e NOW). Con DAZN, inoltre, è possibile accedere ad una lunga serie di altri contenuti sportivi che rappresentano la vera specialità della piattaforma di streaming.

Tramite DAZN, infatti, è possibile seguire le partite di Europa League e Conference League oltre che la Liga spagnola, la FA Cup e la Carabao Cup inglesi, le coppe sudamericane e tanti altri eventi calcistici. Ci sono anche i match della UFC. Con DAZN, inoltre, si può accedere ai canali Eurosport che trasmettono eventi sportivi come le partite del campionato di basket italiano, le più importanti gare di ciclismo e i tornei del Grande Slam di tennis. Tutti questi contenuti sono inclusi nell’abbonamento a DAZN.

Attualmente, DAZN è disponibile con un costo di 29,99 euro al mese. L’offerta consente l’accesso alla piattaforma di streaming da due dispositivi in contemporanea utilizzando lo stesso account. È possibile accedere a DAZN tramite browser web oppure tramite una delle applicazioni ufficiali del servizio. Le app DAZN sono disponibili su tanti modelli di Smart TV, smartphone, tablet, Fire TV Stick e console garantendo un accesso semplice e da qualsiasi luogo ai contenuti.

Da notare, inoltre, che DAZN è disponibile senza vincoli. L’abbonamento mensile, oltre a non comportare costi aggiuntivi iniziali oltre al solo canone, può essere disattivato in qualsiasi momento permettendo all’utente di interrompere il rinnovo automatico ed evitare qualsiasi addebito extra. Con DAZN, quindi, si ha la massima libertà di scegliere quando e se rinnovare l’abbonamento per l’accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma di streaming.

Per attivare una nuova offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva subito un nuovo abbonamento a DAZN »

Da notare che l’accesso a DAZN è incluso anche con le offerte TIM VISION. In particolare, è possibile puntare su TIMVISION Calcio e Sport che presenta un costo di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 e poi di 29,99 euro al mese. L’offerta in questione include tutti i contenuti di TIMVISION oltre che tutti i contenuti di DAZN e anche 12 mesi di Infinity+, il servizio di streaming che consente l’accesso alle partite di Champions League e di Coppa Italia oltre che ad un ricco catalogo di film e serie TV.

C’è poi la possibilità di puntare su TIMVISION Gold. L’offerta in questione è la proposta più completa di TIMVISION ed include tutti i contenuti di TIMVISION Calcio e Sport oltre che Disney+ e Netflix (con piano Standard). L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022. Successivamente, l’abbonamento si rinnova al costo di 44,90 euro garantendo un notevole vantaggio rispetto al costo dei singoli servizi attivati separatamente.

Ricordiamo, infatti, che DAZN costa 29,99 euro se attivato separatamente. TIMVISION, invece, ha un costo di 6,99 euro al mese mentre Infinity+ costa 7,99 euro al mese. Disney+ ha un costo di 8,99 euro al mese e Netflix costa 12,99 euro al mese. Scegliendo le offerte TIMVISION, invece, è possibile accedere a tutti questi pacchetti con condizioni particolarmente agevolata e con la possibilità, quindi, di massimizzare il risparmio.

Per scegliere ed attivare una delle offerte TIMVISION è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva una delle offerte TIMVISION con DAZN incluso »

« notizia precedente Connessione Internet senza linea fissa: 10 offerte di marzo 2022