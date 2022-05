Vodafone TV con NOW TV Sport e DAZN: offerte e programmazione di maggio 2022

I servizi di intrattenimento legati alle offerte Internet casa non hanno fatto che aumentare nel corso degli ultimi anni: ecco cos’è e come funziona la Vodafone TV e quali sono le diverse tipologie di abbonamento che si possono sottoscrivere nel mese di maggio 2022, oltre che tutti i programmi inclusi.

Vodafone TV è il servizio di Vodafone che permette di avere accesso ai migliori contenuti, accontentando i gusti di tutta la famiglia: in un unico box TV si potranno vedere i canali del digitale terrestre, le app TV dei principali fornitori di servizi di streaming TV e un gran numero di contenuti, sempre disponibili.

TV Box Contenuti App mobile Sarà possibile accedere a tantissimi contenuti, anche in 4K. Il box TV di Vodafone è compatibile con il DVB T2 Si potrà accedere a Netflix, Prime Video, NOW, Youtube, YouTube Kids, CHILI e Facebook Watch Si potranno anche vedere tutti i canali del digitale terrestre e altri contenuti I contenuti si potranno vedere non solo sul televisore, ma anche su smartphone e tablet, scaricando l’app Vodafone TV

Utilizzare il box Vodafone TV è davvero semplicissimo: sarà infatti sufficiente collegarlo al box TV con il cavo HDMI in dotazione, collegare il box alla rete Vodafone tramite Wi-Fi o cavo Ethernet. Si potrà accedere fin da subito e senza limiti a tutti i film e le serie TV disponibili, oltre che alle varie applicazioni TV.

Vodafone TV intrattenimento: cosa comprende

Vodafone TV potrà essere attivata:

dai già clienti Vodafone che hanno già attivato la fibra ottica;

dai nuovi clienti che vorrebbero attivare anche una connessione Internet casa

I prezzi con o senza fibra saranno ovviamente differenti, come si evince dalle seguenti tabelle.

Offerte Vodafone TV senza fibra

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento Sport e Entertainment 5 euro al mese per chi è già cliente Vodafone Poi 12 euro al mese Contributo di attivazione di 9,99 euro spedizione gratuita

nessun vincolo di durata 15 euro al mese per chi è già cliente Vodafone 3 euro al mese di sconto sulla rete fissa Contributo di attivazione di 9,99 euro spedizione gratuita

nessun vincolo di durata 25 euro al mese per chi è già cliente Vodafone 5 euro al mese di sconto sulla rete fissa Contributo di attivazione di 9,99 euro spedizione gratuita

nessun vincolo di durata Comprende: NOW Entertainment (serie TV e show di Sky, documentari) Comprende: NOW Sport (il calcio e lo sport di Sky) Comprende: NOW Sport e Entertainment (serie TV, show, calcio e sport)

Le tre promozioni Vodafone TV in tabella comprendono:

il TV Box 4K, compatibile con il DVB T2;

un catalogo di film e programmi per tutta la famiglia.

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment e perfetta per chi ama le serie TV e il calcio e comprende NOW Entertainment, con inclusi show, serie TV e documentari su argomenti diversi.

Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport è ideale per chi ama lo sport, mentre il terzo pacchetto, Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento Sport e Entertainment, riesce a soddisfare le preferenze di tutti i membri della famiglia.

Offerta Vodafone TV con fibra

Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento Sport e Entertainment 32,90 euro al mese per i nuovi clienti, solo per il primo mese Poi 39,90 euro al mese Contributo di attivazione di 9,99 euro spedizione gratuita

nessun vincolo di durata 39,90 euro al mese per i nuovi clienti 3 euro al mese di sconto sulla rete fissa già inclusa Contributo di attivazione di 9,99 euro spedizione gratuita

nessun vincolo di durata 47,90 euro al mese per i nuovi clienti 5 euro al mese di sconto sulla rete fissa già inclusa Contributo di attivazione di 9,99 euro spedizione gratuita

nessun vincolo di durata Internet fino a 2,5 Giga in download chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali il modem con Wi-Fi Optimizer Internet fino a 2,5 Giga in download chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali il modem con Wi-Fi Optimizer Internet fino a 2,5 Giga in download chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali il modem con Wi-Fi Optimizer Comprende: NOW Entertainment (serie TV e show di Sky, documentari)

catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

il TV Box 4k, compatibile con il DVB T2 Comprende: NOW Sport (il calcio e lo sport di Sky)

catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

il TV Box 4k, compatibile con il DVB T2 Comprende: NOW Sport e Entertainment (serie TV, show, calcio e sport)

catalogo di film e programmi per tutta la famiglia

il TV Box 4k, compatibile con il DVB T2

I vantaggi delle offerte combinate Internet + TV, che sono stati riassunti nella tabella che segue, permettono di risparmiare rispetto alla sottoscrizione singola delle offerte e di poter scegliere in base ai propri gusti, senza vincoli.

Offerte Internet casa + TV

Nome offerta combinata Prezzo mensile Tecnologia Internet Unlimited + Vodafone TV intrattenimento e NOW Entertainment 39,90 euro fibra Internet Unlimited + Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport 39,90 euro fibra Internet Unlimited + Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment 47,90 euro fibra

Se ti interessa scoprire quali sono i vantaggi delle offerte Vodafone TV + Internet, clicca subito sul link in basso.

Vodafone TV: disdetta

Cosa si dovrà fare nel caso in cui si volesse dare disdetta dalle offerte Vodafone TV e NOW via Vodafone TV ha una durata di 24 mesi con rinnovo a tempo indeterminato, ma è possibile recedere in qualsiasi momento.

In caso di recesso prima di 12 mesi e di mancata restituzione del TV Box, ceduto in sconto merce, sarà addebitato un importo pari a 120 euro, commisurato al valore del bene. Si dovranno pagare 60 euro se si darà recesso tra il 13° e il 24° mese, e si deciderà di non restituire il TV Box.

Il dispositivo dovrà essere restituito entro 30 giorni di tempo dal momento in cui avviene la comunicazione di recesso e di disdetta. Si potrà farlo:

tramite il ritiro a domicilio con il corriere DHL;

recandosi presso la sede DHL più vicina a casa propria.

Nel caso in cui si avessero problemi e si avesse bisogno di assistenza o di fare un reclamo in merito alla propria offerta Vodafone TV, sarà possibile rivolgersi al numero 02 84594650, oppure chiedere supporto online, alla sezione voda.it/vtvsupporto.

Come funziona Internet Unlimited

Internet Unlimited è la promozione Internet casa in fibra ottica dell’operatore Vodafone, la quale prevede:

un costo di 24,90 euro al mese per i già clienti mobile; un costo di 27,90 euro al mese per tutti i nuovi clienti, sia in caso di passaggio da un altro operatore, sia per l’attivazione della fibra linea.

Si tratta di una promozione tutto compreso, nella quale sono inclusi Internet, le chiamate da numero fisso e un modem di ultima generazione.

