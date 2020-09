Vodafone TV con NOW TV Sport e DAZN da 20 Euro al mese, ecco l'offerta

Con l'inizio della nuova stagione del campionato di Serie A, si rinnova l'offerta sportiva della Vodafone TV , la piattaforma per l'intrattenimento domestico riservata ai clienti fibra di Vodafone. La nuova promozione include ora anche DAZN e prevede uno sconto considerevole sul prezzo per i primi 6 mesi di sottoscrizione. Ecco i dettagli dell'offerta.

La nuova offerta Calcio e Sport della Vodafone TV diventa ancora più completa. In vista dell’inizio del campionato di Serie A 2020 / 2021, infatti, l’offerta si rinnova mettendo a disposizione dei clienti Vodafone di rete fissa ancora più contenuti ad un prezzo davvero ottimo grazie ad uno sconto per i primi 6 mesi.

La nuova proposta include ora:

l’accesso alla Vodafone TV

il Pass Sport di NOW TV, con tutti i contenuti sportivi del catalogo Sky comprese le 7 partite esclusive della Serie A per ogni giornata di campionato

la sottoscrizione a DAZN con 3 partite in esclusiva della Serie A per ogni giornata di campionato

Quest’offerta presenta un costo di appena 20 Euro al mese per i primi 6 mesi, con uno sconto 24,98 Euro al mese, per il periodo promozionale, rispetto al costo dei singoli servizi (NOW TV Sport costa 29,99 Euro al mese mentre DAZN costa 9,99 Euro al mese).

Terminato il periodo promozionale, il costo dell’offerta sarà di 29,99 Euro al mese. In alternativa, disattivando DAZN, la sottoscrizione costerà 20 Euro al mese garantendo l’accesso al Pass Sport di NOW TV. Da notare che i clienti Vodafone hanno la possibilità di attivare anche l’opzione Intrattenimento che consente di accedere al Pass Entertainment di NOW TV al costo di 10 Euro al mese.

Il TV Box della Vodafone TV permette di accedere ai canali del digitale terrestre con la possibilità di rivedere i contenuti degli ultimi sette giorni. Il box presenta diverse app pre-installate come DAZN, Prime Video, Netflix, Youtube, Youtube Kids e NOW TV, offrendo quindi un accesso completo a tutti i principali servizi di intrattenimento.

I clienti Vodafone possono sfruttare anche la funzione “multi screen” con la possibilità di accedere ai contenuti della Vodafone TV anche da due dispositivi mobili oltre che dal TV Box. In questo modo, sarà possibile contenuti diversi tramite il servizio anche in contemporanea.

La Vodafone TV è disponibile per i già clienti dell’operatore con un piano fibra attivo. In alternativa, è possibile attivare un nuovo abbonamento passando da un altro operatore e scegliendo una delle tariffe di Vodafone. L’offerta Internet casa di Vodafone da attivare è la seguente:

Internet Unlimted di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone è la soluzione che l’operatore riserva a tutti gli utenti interessati ad attivare un nuovo abbonamento di rete fissa (con la possibilità di sfruttare la Vodafone TV). L’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; le chiamate verso i fissi internazionali prevedono un costo extra di 5 Euro al mese e sono disponibili con un’apposita opzione aggiuntiva

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; le chiamate verso i fissi internazionali prevedono un costo extra di 5 Euro al mese e sono disponibili con un’apposita opzione aggiuntiva connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese senza costi aggiuntivi

ogni mese senza costi aggiuntivi per i già clienti Vodafone su mobile: 50 GB extra al mese senza costi aggiuntivi portando il costo della propria offerta nella fattura di rete fissa grazie alla promozione Giga Family; portando una seconda SIM in fattura, su ogni SIM si riceveranno 100 GB al mese gratis; è possibile collegare ad una rete fissa sino a 6 SIM Vodafone

portando una seconda SIM in fattura, su ogni SIM si riceveranno 100 GB al mese gratis; è possibile collegare ad una rete fissa sino a 6 SIM Vodafone opzione Vodafone Happy Black: al costo di 1,99 Euro al mese è possibile accedere alle offerte Happy Black con promozioni e codici sconto esclusivi per i clienti Vodafone grazie a partner dell’operatore

Per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, inoltre, l’abbonamento include senza costi aggiuntivi:

la Vodafone TV con il Box TV in comodato d’uso gratuito

con il Box TV in comodato d’uso gratuito 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile con un costo di 29,90 Euro al mese con attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e servizio Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Il servizio Vodafone Ready consente di ottenere la Vodafone Station, il modem Wi-Fi necessario per la connessione. Da notare che è incluso anche il software WI-FI OPTIMIZER che permette di migliorare la connessione wireless in casa.

Per attivare Internet Unlimited è possibile seguire la procedura di sottoscrizione dal sito di Vodafone, accessibile cliccando sul link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

