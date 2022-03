Vodafone Special con Giga raddoppiati: ecco l'offerta da 7,99 euro al mese

Vodafone rinnova il suo listino di offerte di telefonia mobile con una promozione da non perdere. L'offerta Vodafone Special 50 Digital Edition , infatti, è ora disponibile con il doppio dei Giga senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un'offerta davvero conveniente che mette a disposizione ben 1 00 GB al mese al costo di appena 7,99 euro a rinnovo . Ecco i dettagli della nuova promozione e come fare ad attivarla direttamente online.

La nuova Vodafone Special 50 Digital Edition è ancora più completa ed in grado di offrire un pacchetto davvero conveniente ad un ottimo prezzo. L’offerta proposta da Vodafone presenta ora il doppio dei Giga proposti in precedenza con un canone mensile di appena 7,99 euro. L’offerta in questione è disponibile in esclusiva online, con l’attivazione che può essere richiesta tramite il sito Vodafone. Vediamo come fare.

Vodafone Special 50 Digital Edition con Giga raddoppiati a 7,99 euro al mese: ecco come attivare l’offerta online

Per chi è in cerca di un’offerta “passa a Vodafone”, la soluzione migliore in questo momento è rappresentata da Special 50 Digital Edition. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G ogni mese che diventano 100 GB in 4G al mese con Smart Pay, il servizio che prevede l’addebito del canone mensile, senza alcun costo aggiuntivo, sul conto corrente o sulla carta di credito dell’utente

Basta, quindi, impostare la ricarica automatica con addebito su conto o carta di credito per poter contare sul raddoppio dei Giga. La Special 50 Digital Edition presenta un canone di 7,99 euro al mese ed è disponibile con attivazione e spedizione della SIM gratis. Da notare, inoltre, che il primo mese dell’offerta è scontato a soli 5 euro, garantendo un ulteriore picco risparmio per l’utente.

Chi preferisce l’addebito su credito residuo ma punta ugualmente ad un’offerta da 100 GB ha la possibilità di puntare su Special 100 Digital Edition. L’offerta in questione riprende gli stessi bonus precedenti (minuti ed SMS illimitati e 100 GB al mese) aggiungendo l’accesso al programma di vantaggi Happy Black per i clienti Vodafone. Il canone è di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita.

L’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition non è disponibile per tutti. Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da un operatore selezionato. In particolare, la promozione con il raddoppio dei Giga è disponibile esclusivamente per chi passa da Iliad o da un operatore virtuale compatibile. Per verificare la possibilità di attivare la promozione è possibile accedere al link qui di sotto e selezionare l’operatore di provenienza.

Il sistema, in pochi istanti, fornirà all’utente le indicazioni precise in merito alle tariffe attivabili, confermando o meno la possibilità di attivare Special 50 Digital Edition con Giga raddoppiati e prezzo scontato. La promozione è un’esclusiva online ed è attivabile solo tramite il sito Vodafone. Per maggiori dettagli, quindi, è possibile fare riferimento al link di seguito.

Attiva Vodafone Special 50 Digital Edition con Giga raddoppiati »

Le migliori offerte mobile per ridurre le spese e aumentare i Giga

La proposta di Vodafone è, senza dubbio, tra le migliori offerte mobile disponibili in questo momento, garantendo l’accesso ad un pacchetto ricco di vantaggi con costi particolarmente contenuti. L’offerta, però, non è accessibile a tutti e, quindi, può risultare la scelta giusta solo per alcuni utenti. Per un quadro completo sulle migliori tariffe del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, accessibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

Le opzioni su cui puntare non mancano di certo. Tra le migliori del momento segnaliamo spusu 50, offerta proposta dall’operatore virtuale spusu, che utilizza la rete WINDTRE. L’offerta include 2000 minuti (anche verso l’UE), 500 SMS e 50 GB in 4G al costo di 5,98 euro al mese e con un contributo di attivazione di 9,90 euro. La proposta di spusu è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero.

Attiva spusu 50 »

C’è poi Fastweb Mobile. L’offerta proposta dall’operatore, disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero, presenta minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 4G e 5G. Il costo dell’offerta è di 7,95 euro al mese con attivazione gratuita e possibilità di accedere al 5G senza alcun costo extra. Per attivare l’offerta proposta da Fastweb è possibile seguire il link riportato qui di seguito.

Attiva Fastweb Mobile »

Da tenere in considerazione c’è anche Giga 80 di Iliad. L’offerta proposta dall’operatore include minuti ed SMS illimitati verso tutti e minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali. A completare i vantaggi della proposta di Iliad troviamo 80 GB in 4G ogni mese. Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione pari a ì9,99 euro. L’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero.

Attiva Giga 80 di Iliad »

