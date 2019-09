Vodafone smartphone incluso: le offerte di Settembre 2019

Ottenere uno smartphone quasi senza pagarlo, in molti hanno questa falsa impressione quando si parla delle promozioni telefono incluso degli operatori mobile.

In passato gli utenti erano attratti da queste soluzioni se volevano uno smartphone di alta fascia o top di gamma che potesse essere efficiente almeno per un periodo pari al vincolo contrattuale imposto (24 o 30 mesi). In realtà oggi questa motivazione è venuta meno. Guardando nel complesso alle proposte del mercato infatti è sempre più frequente che vengano offerte alternative che consentono agli utenti di comprare un telefono smart di ultima generazione per poi avere un modello nuovo l’anno successivo.

Uno degli elementi a cui i consumatori devono prestare attenzione è il costo complessivo che andranno a pagare. È vero che con delle rate mensili, che nel caso di Vodafone variano tra i 5 € i 35 €, si acquisterà un dispositivo in genere al di sopra delle proprie capacità economiche, ma occhio al sovrapprezzo.

Uno dei modelli di smartphone più richiesti ad esempio è l’iPhone XS 64 GB, che da listino costerebbe circa 1200€. Con la promozione Vodafone RED Unlimited Smart a Settembre 2019 viene proposto con il versamento di un anticipo di 149.99€ e con rate mensili di 30.99€ da pagare per 30 mesi (che è anche il periodo di vincolo proposto dall’operatore). Facendo due calcoli in 2 anni e mezzo si arriverà a sborsare quasi 1100€. Se si guarda ai numeri sembra che ci sia un risparmio, in realtà c’è da considerare la svalutazione che lo smartphone subirà negli anni.

Ciò non toglie che prestando attenzione a questo tipo di svantaggi l’utente spesso preferisce comunque questa soluzione a un finanziamento. Nel caso delle promozioni telefono incluso infatti è sufficiente fornire un conto corrente su cui addebitare i costi mensili o una carta da associare ai pagamenti. Nel caso in cui invece si opti per l’acquisto con un prestito è necessario fornire la busta paga ed essere dei buoni creditori.

Per avere ben presente quali siano i costi delle offerte RED Unlimited di Vodafone che a Settembre 2019 danno la possibilità di comprare a rate un cellulare smart usate il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento vi renderà più chiaro quale sarà l’effettiva spesa iniziale e il successivo esborso mensile in base al modello di telefono preferito. Dovrete solo cliccare sulle tariffe smartphone compreso e poi selezionare l’icona del telefono all’interno dello schema dell’offerta che volete valutare. A questo punto apparirà un elenco completo dei modelli compatibili tra cui scegliere.

1. Vodafone RED Unlimited Smart

La promozione di Vodafone ha un costo fisso di 18.99€ al mese e offre:

chiamate e sms illimitati

40 GB per navigare in Internet (offerta speciale, fuori promo 20 GB)

In realtà questo è il prezzo per chi domicilia sul proprio conto corrente o decide di pagare con addebito su carta di credito, per il resto degli utenti il canone mensile sarà di 24.99€.

Il comparatore stima che con un cellulare a rate da 4.99€ al mese il costo mensile di RED Smart arrivi a 23.98€. Secondo l’esempio accennato prima poi, l’utente che voglia abbinare alla promozione l’acquisto di un iPhone XS 64 GB si troverà a pagare al momento dell’attivazione:

5€ di costi d’accesso

99€ come anticipo per lo smartphone

A questi vanno poi sommati:

99€ come canone mensile per sfruttare i servizi chiamate e GB di Vodafone.

Al momento dell’acquisto quindi si verseranno 173.98 €, mentre dal primo mese in poi si spenderanno 49.98€ (18.99€ di tariffa e 30.99€ come rata).

La consegna della SIM è gratuita. Le nuove offerte Vodafone vi permettono di non consumare i GB compresi nell’offerta quando usate i social o ascoltate la musica. Sono anche inclusi minuti illimitati di traffico voce verso i paesi dell’UE.

Oltre ai costi visti sin qui ci sono altre spese extra per servizi aggiuntivi:

Servizio Richiama Se lo attivi 0.12€ al giorno quando lo utilizzi

Servizio Ti ho cercato 0.20 € al giorno in caso di utilizzo

Segreteria Telefonica 1.50 € al giorno, solo quando la utilizzi

Controllo del credito SMS: 0.29€ / Voce: 0.20 € scatto + 0.20€/min

Costo di disattivazione tra i 26 e i 45 €

Penale recesso anticipato 26 €

La lista dei telefoni abbinabili all’offerta è la seguente:

Huawei Mate 20 – anticipo 49.99 € contributo mensile 14.99 €

Huawei P30 – anticipo 99.99 € e contributo mensile di 11.99 €

Huawei Mate 20 Pro – anticipo 49.99 €, rate da 20.99 €

Huawei P30 Pro – anticipo 99.99 €, rate da 16.99 €

Samsung Galaxy A40 –anticipo 0 €, rate da 4.99 €

Samsung Galaxy A 50 – 0€ anticipo, rate da 6.99 € al mese

Samsung Galaxy A20e –anticipo 49.99€, rate da 2.99€ al mese

Samsung Galaxy A 6 – anticipo 59.99€, rate da 2.99€

Samsung Galaxy A 7 – anticipo 99.99 €, nessuna rata mensile

Galaxy S10e e 128 GB – anticipo 0€, contributo da 9.99 € al mese

Samsung Galaxy A70 – anticipo 99.99€ e contributo da 7.99€ al mese

Samsung Galaxy S9 – anticipo 49.99 € e rate da 14.99€ al mese (nessun vincolo contrattuale)

Samsung Galaxy S9 + 64GB – anticipo 49.99 € e rate da 14.99€ al mese

Samsung Galaxy S10 128 GB – anticipo 99€, rate da 18.99€

Samsung Galaxy Note 9 128 GB – anticipo 99.99€, rate da 20.99€

Samsung Galaxy S10 512 GB – anticipo 99.99€, contributo mensile da 22.99€

Samsung Galaxy S10+ 128 GB – anticipo 159.99€ contributo da 19.99€ al mese

Samsung Galaxy S10+ 512GB – anticipo 199.99€, rate da 20.99€

Apple iPhone XR 64GB – anticipo 149.99 €, rate da 18.99€

Apple iPhone XR 128 GB – anticipo 199.99€ e rate da 18.99€

Apple iPhone XR 256GB – anticipo 199.99€ rate da 22.99€

Apple iPhone XS 64 GB, anticipo 149.99€, rate da 30.99€

Apple iPhone XS Max 64 GB, anticipo da 249.99 €, rate da 28.99 €

Apple iPhone XS 256 GB – anticipo 299.99€, rate da 24.99€

Apple iPhone XS 516GB, anticipo 399.99€, rate da 24.99€

Apple iPhone XS Max 256 GB – anticipo 449.99€ e rate da 29.99€

Apple iPhone XS Max 512 GB – 449.99€ da pagare subito e contributo mensile da 34.49€

Quando non specificato il vincolo contrattuale proposto dall’operatore con quel dispositivo è di 30 mesi. In caso di passaggi ad altri operatori vi sarà addebitato l’intero costo dello smartphone acquistato con l’attivazione della tariffa.

2. Vodafone RED Unlimited Ultra

Questa seconda fascia delle tariffe RED dell’operatore propone un canone mensile di 24.99€ al mese in promozione (il costo fuori offerta sarebbe di 34.99€). I servizi di Ultra sono:

chiamate e sms illimitati

30 GB di internet (1 GB in roaming)

1000 minuti voce da spendere verso Paesi extra UE (Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, India, Israele, Malesia, Messico, Singapore, Thailandia, USA)

Smart Passport +

Segreteria telefonica inclusa

Giga illimitati da usare su social e app

Come per la promozione Smart anche per questa seconda soluzione il costo sarà di circa 25 € per chi sceglierà di pagare con carta o addebito su c/c, per gli altri il prezzo sarà di 34.99€.

Per l’attivazione del servizio si pagheranno 5€ se si faranno ricariche per almeno 359 €.

Dovete partire e volete conoscere le condizioni di uso all’estero di questa promozione, eccole:

13 GB per navigare in Internet in paesi UE

minuti illimitati in territorio Unione europea

in paesi Extra Ue: 1GB e 200 minuti in roaming se siete in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Thailandia, Turchia, USA

Gli smartphone compatibili con questa tariffa e con la successiva sono gli stessi illustrati nell’offerta precedente e anche le condizioni sono le medesime.

3. Vodafone RED Unlimited Black

Un costo di attivazione di 5 € che si pagherà subito anche per avere accesso alla tariffa RED Black. Questa la proposta per i nuovi clienti, gli utenti Vodafone che vogliono cambiare il proprio piano invece dovranno versare 22.50€.

Il canone mensile con domiciliazione o carta è di 39.99€ e sale a sfiorare i 60 € con addebito su credito residuo. I servizi offerti sono:

chiamate e sms illimitati

GB illimitati per navigare su Internet e 5 GB in roaming

per navigare su Internet e 5 GB in roaming 1000 minuti voce da spendere in Paesi extra UE

Ci sono poi, come per le altre due tariffe, costi extra per poter avere diritto ad altri servizi e sono:

Servizio Richiama Se lo attivi, 0.12 €al giorno quando lo utilizzi

Servizio Ti ho cercato 0.20 € al giorno in caso di utilizzo

Segreteria Telefonica 1.50 € al giorno, solo quando la utilizzi

Controllo del credito SMS: 0.29 €/ Voce: 0.20 € scatto + 0.2o€/min

Costo di disattivazione tra i 26 e i 45 €

Penale recesso anticipato 26 €

Altri Costi Rete Sicura 2 mesi gratis, poi 1 € al mese

Tra le condizioni economiche riportate nei Dettagli e costi leggete con attenzione la sezione costi di attivazione, infatti come riportato nel pezzo ci sono dei budget annuali (269 € per la tariffa Smart, 359€ per Ultra e 575 € per Black) da rispettare, altrimenti oltre ai 5 € di attivazione versati al momento dell’avvio della promozione si dovranno versare altri 26 €. Infatti il costo dell’attivazione riportato nel contratto è di 31 € per ciascuna delle soluzione che viene portato a 5€ come promozione per i nuovi clienti.

Perché scegliere Vodafone per avere uno smartphone a rate

Il motivo principale per cui preferire questo operatore ad altri sta nella qualità della rete Vodafone. Ogni anno vengono stilate delle classifiche su quale sia il miglior fornitore di servizi mobile in Italia. Basandosi sui dati di OpenSignal (società di ricerca che ha sviluppato un app per testare le performance delle reti mobile) sia nel 2018 che nel 2019 Vodafone è risultato uno degli operatori più competitivi sul territorio. La sua connessione è rapida (con una media di 25.5 Mbit/s in download), stabile e la sua rete 4G ha registrato una copertura dell’86.9%, la più alta tra i maggiori operatori attivi in Italia.

Anche il punteggio ottenuto nei test sulla qualità dell’esperienza video garantita dalla rete Vodafone ha certificato come il network dell’operatore sia tra i più validi. In una scala da 0 a 100 punti Vodafone si è attestata sui 69, ha fatto meglio solo Tim raggiungendo quasi i 70 punti.

I limiti reali delle tariffe illimitate

Come sottolineato più volte le tariffe a traffico voce, sms e/0 dati illimitati non sono in realtà realmente senza vincoli. Ciascun operatore riporta nei contratti le proprie condizioni per un uso personale e corretto. Nel caso di Vodafone, ecco alcuni dei punti più importanti dell’articolo 10 del contratto con gli utenti in cui sono resi chiari questi limiti: