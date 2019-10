Vodafone smartphone incluso: le offerte di ottobre 2019

Vodafone come la maggior parte dei principali operatori di telefonia mobile prevede nel suo listino delle tariffe smartphone incluso. Queste promozioni consentono di associare ad un piano voce e dati anche l’acquisto a rate di uno dispositivo top di gamma di grandi brand come Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi e Honor. Nel caso del provider in rosso, quest’ultimo impone un vincolo di 30 mesi per questa tipologia di offerte e un anticipo variabile a seconda del modello scelto. Il pagamento avviene esclusivamente con carta di credito o addebito su conto corrente.

Nel caso in cui si passi ad altro gestore telefonico o si eserciti il diritto di recesso prima della scadenza del contratto, l’utente è tenuto a pagare tutte le rate residue. Effettuando l’acquisto online la consegna è gratuita e avviene nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile recedere dal proprio acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine senza alcuna spesa extra.

Confronta le offerte di Vodafone

Le tariffe telefono incluso di Vodafone di ottobre

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix

Alla tariffa è possibile includere i seguenti smartphone:

iPhone 11 da 64 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A70 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P 20 – 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 8,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P 20 Pro – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 9,99 euro di anticipo

– 9,99 euro di anticipo Xiaomi Mi Mix 3 5G – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Honor 8s – 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 1,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

Annunci Google

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A40 – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A70 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P 20 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P 20 Pro – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 X 5G – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 9,99 euro di anticipo Xiaomi MI 8 Lite – 5,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 5,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Mix 3 5G – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Honor 8s – 39,99 euro di anticipo

– 39,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Smart

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A70 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 49,99 euro di anticipo

– 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P 20 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P 20 Pro – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 X 5G – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 99,99 euro di anticipo

– 99,99 euro di anticipo Xiaomi MI 8 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Mix 3 5G – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Honor 8s – 39,99 euro di anticipo

– 39,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 15,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da 27,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 159,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 5G – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note 10+ – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A70 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Pro – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 29,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 2,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 2,99 euro al mese per 30 rinnovi Huawei P 20 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei P 20 Pro – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 X 5G – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

– 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 99,99 euro di anticipo

– 99,99 euro di anticipo Xiaomi MI 8 Lite – 3,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 3,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Mi Mix 3 5G – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 17,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Honor 8s – 39,99 euro di anticipo

– 39,99 euro di anticipo Honor 20 Lite – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Black

5. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale senza consumare dati.