Vodafone smartphone a rate: 5 offerte di fine Dicembre da non perdere

Acquistare uno smartphone di nuova generazione può essere molto impegnativo, i nuovi modelli costano anche più di 1.500 euro per questo molti utenti trovano soluzioni allettanti le offerte cellulare incluso. In questa guida di SOStariffe.it trovi i dettagli sulle promozioni cellulare compreso di Vodafone, anche con smartphone 5G

Vodafone ha introdotto nel suo catalogo delle offerte smartphone incluso e ti propone anche delle soluzioni per poter comprare a rate dei cellulari compatibili con la rete 5G. Ecco quali sono le promozioni dell’operatore che ti consentiranno di acquistare il telefono che desideri pagandoli con piccoli contributi mensili.

RED Pro

La prima è una promozione da 14,99 euro al mese che dovrai mantenere attiva almeno per 2 anni se vuoi poter includere nel tuo abbonamento anche uno smartphone a scelta, in questo caso dovrai pagare un contributo una tantum di 9,99 euro. I modelli di cellulare che potrai acquistare con RED Pro sono Samsung Galaxy A03s, Xiaomi Redmi 9T o Realme 8 5G. Il metodo di pagamento del canone che dovrai scegliere è lo Smart Pay (addebito automatico su carta o conto corrente).

Nel canone sono compresi:

minuti illimitati (anche in Ue)

50 Giga per navigare in 4G

Red Max

Questa versione rinforzata dell’offerta precedente ti propone a 19,99 euro al mese:

minuti senza limiti in Italia e in Ue

100 Giga per connetterti anche in 5G

contributo di attivazione 9,99 euro

Gli smartphone che potrai abbinare all’attivazione di questa promozione (con vincolo di 24 mesi) sono:

Samsung Galaxy A32 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Oppo A94 5G

Shake it Easy (offerta riservata ad under 30)

Il canone richiesto da Vodafone per chi attiva Shake it Easy è di 14,99 euro con pagamento con Smart Pay. Nell’offerta sono inclusi:

60 Giga, anche in 5G

10 GB in roaming in Ue

minuti per chiamare in Italia e in Ue senza limiti

servizio Power Gaming gratuito

Giga illimitati per 3 mesi per i servizi di chat, mappe e meeting

GameNow incluso per 6 mesi – non dovrai preoccuparti di disattivare l’opzione

La promozione ti offre uno dei seguenti modelli di smartphone: Samsung Galaxy A03s, Xiaomi Redmi 9T o Realme 8 5G. Per attivare l’offerta con l’opzione smartphone incluso è richiesto un contributo di 9,99 euro, oltre al vincolo da 24 mesi.

Con ognuna di queste offerte le regole per le consegne degli smartphone rimangono invariate. I giorni in cui saranno consegnati i dispositivi acquistati con le promozioni mobile di Vodafone sono dal lunedì al venerdì, una volta completato l’ordine e verificati i dati di pagamento il gestore di permetterà di tracciare il tuo pacco e di invierà il codice di tracking. Il codice che ti permetterà di seguire la tua consegna Vodafone te lo comunicherà via SMS o mail.

I servizi di gaming di Vodafone

L’ultima promozione illustrata, la Shake it Easy, è pensata per i più giovani e offre dei servizi ad hoc per chi è appassionato di gaming online o segue i nuovi canali Twitch. Con Vodafone Power Gaming l’operatore ti garantisce un accesso gratuito e senza limiti alla sua piattaforma per giocare da smartphone e potrai anche stare su Twitch senza consumare Giga inclusi nella tua offerta. Ci sono centinai di giochi supportati da Power Gaming, ad esempio Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Forge of Empires, e anche Pokémon GO.

I gamer potranno anche avere il 5G per poter contare sulla massima velocità e potenza mentre sono in sessione, la Game Now è la piattaforma ottimizzata per la nuova rete e avrai il servizio gratis per 6 mesi. Al termine delle promozione potrai rinnovare, a 9,99 euro al mese, o disattivare il servizio.

Gli altri servizi delle offerte

Sia le promozioni RED o Shake it Easy che le offerte Infinito (che analizzeremo a breve) includono anche dei servizi a pagamento. Sono delle opzioni per cui non è previsto un prezzo fisso, si tratta di servizi che hanno un costo solo in caso di reale utilizzo:

Smart Passport + – 3 euro o 6 euro per 24 ore – ti garantisce fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti

– 3 euro o 6 euro per 24 ore – ti garantisce fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti Ricevuta di ritorno SMS – 0,25 per ogni SMS – avrai informazioni sui messaggi inviati e se la tua consegna non avviene entro 48 ore il sistema ti invierà una notifica

– 0,25 per ogni SMS – avrai informazioni sui messaggi inviati e se la tua consegna non avviene entro 48 ore il sistema ti invierà una notifica Continuità del servizio – 0,99 euro per 24 ore – con questa opzione potrai continuare a usare minuti e Giga anche se non hai credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta – durata massima 48 ore dopo la scadenza del rinnovo

– 0,99 euro per 24 ore – con questa opzione potrai continuare a usare minuti e Giga anche se non hai credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta – durata massima 48 ore dopo la scadenza del rinnovo Segreteria telefonica – 1,50 euro al giorno

– 1,50 euro al giorno Chiamami e Recall – 0,12 euro al giorno

Le promozioni Infinito

Tra le offerte di Vodafone che ti permetteranno di accedere a tutto la lista di smartphone disponibile per l’acquisto a rate con questo ci sono le promozioni Infinito, sono le tariffe studiate dall’operatore per darti Giga illimitati. Ecco una tabella che ne riassume i principali costi e le condizioni.

Vodafone Minuti e SMS Giga Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati in Italia e Ue 1000 minuti extra Ue 200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati in Italia 1 GB in roaming in Ue ed extra Ue velocità fino a 10 Megabit/s in 5G 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro solo se effettui almeno 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati in Italia e Ue 1000 minuti verso Paesi extra Ue 500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi illimitati in Italia 5 GB in roaming in Ue ed extra Ue velocità fino a 1 Gigabit/s in 5G 39,99 euro con Smart Pay (in caso di rinnovo su credito residuo 59,99 euro) 6,99 euro se ricarichi 575 euro nel periodo in cui la promozione risulta attiva Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

Tra i modelli di smartphone che potrai abbinare ad una di queste offerte ci sono dispositivi Apple, Huawei, OPPO, Samsung e Xiaomi.

Apple

iPhone 13 a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 13 Pro Max a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo iPhone 13 Mini a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo iPhone 12 Pro Max anticipo da 149,99 euro e rate da 31 euro

anticipo da 149,99 euro e rate da 31 euro iPhone 12 Pro all’acquisto 99,99 euro e 24 rate da 38 euro

all’acquisto 99,99 euro e 24 rate da 38 euro iPhone 12 anticipo da 69,99 euro, 25 euro al mese per 24 rate

anticipo da 69,99 euro, 25 euro al mese per 24 rate iPhone 12 Mini anticipo da 69,99 euro, 21 euro al mese per 24 rate

Huawei:

Huawei Nova 9 a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 19,99 euro di anticipo

OPPO:

OPPO A94 5G a 9,99 euro

a 9,99 euro OPPO A16s a 9,99 euro

a 9,99 euro OPPO A54s a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Z Flip3 5G a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S21 5G a partire o euro e a 19 euro per 24 rate

a partire o euro e a 19 euro per 24 rate Samsung Galaxy S21+ 5G a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note20 5G a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A52 5G 9,99 euro di anticipo e 24 rate da 6,99 euro

9,99 euro di anticipo e 24 rate da 6,99 euro Samsung Galaxy A22 5G 9,99 euro di anticipo e 24 rate da 4,99 euro

9,99 euro di anticipo e 24 rate da 4,99 euro Samsung Galaxy A32 5G 9,99 euro di anticipo e 0 euro al mese

9,99 euro di anticipo e 0 euro al mese Samsung Galaxy A03 s 9,99 euro di anticipo e 0 euro al mese

Xiaomi:

Xiaomi 11T a partire da 10 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

a partire da 10 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo Xiaomi 11T Pro a partire da 13 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

a partire da 13 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo Xiaomi 11 Lite 5G NE a 9,99 euro all’acquisto e zero euro al mese

a 9,99 euro all’acquisto e zero euro al mese Xiaomi Redmi 9T a 9,99 euro di anticipo e zero euro al mese

a 9,99 euro di anticipo e zero euro al mese Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 9,99 euro subito e 24 rate da 6,99 euro al mese

a 9,99 euro subito e 24 rate da 6,99 euro al mese Xiaomi Redmi Note 10S anticipo da 9,99 euro e 24 rate da 2,99 euro al mese

La rete 5G di Vodafone

Come abbiamo visto alcune delle offerte e molti dei modelli di smartphone che puoi acquistare a rate sono compatibili con il 5G, la rete di nuova generazione per il tuo cellulare. Secondo un recente report di Open Signal questa nuova connessione dell’operatore britannico riesce ad arrivare 126 Megabit/s come velocità di download.

La linea Vodafone al momento risulta essere disponibile solo in alcune aree dei comuni di: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari (con copertura al 90%); e di Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Palermo, Catania e Reggio Calabria (copertura al 70%).

Se vuoi poter accedere alla rete 5G senza però modificare la tua offerta puoi attivare Start, si tratta di un’opzione di Vodafone che ti permetterà di effettuare l’upgrade al costo di 5 euro al mese.

