Vodafone senza scatto new: caratteristiche e costi della nuova offerta ricaricabile

Gli utenti del gestore che hanno attiva la tariffa a consumo Vodafone 25 si vedono addebitare ogni mese 1,99 euro, il gestore però ha previsto per questi clienti la possibilità di passare al nuovo piano base Senza scatto new senza alcuna spesa per la modifica dell’offerta. Il costo mensile di Vodafone 25 però può essere azzerato se il cliente acquista uno dei pacchetti con minuti e Giga inclusi nel canone.

Per attivare questa nuova offerta a consumo senza nessun costo fisso o di apertura si deve chiamare il 42594 o ci si deve collegare alla pagina di Supporto di Vodafone, inserendo le proprie credenziali e la password si potrà gestire le promozioni attive. Il cliente non dovrà fare altro che cambiare il piano base a consumo e in pochi giorni, in genere al massimo entro 48 ore, sarà resa operativa la nuova tariffa.

Si potrà controllare se il cambio della tariffa è avvenuto e quali sono le condizioni del piano chiamando il 42070 o entrando nel proprio profilo personale online. Non si potrà attivare senza Scatto new dal profilo personale sulla piattaforma online o dall’app del proprio gestore.

Le condizioni economiche di Senza scatto new

Analizziamo quali sono i costi e le caratteristiche di Senza scatto new per capire se è una tariffa che può fare al caso vostro o se vi conviene attivare una delle migliori offerte del mese di Vodafone. Dal prospetto informativo sulla tariffa base proposta dal gestore è stato possibile recuperare i dettagli sui costi proposti per chiamate, sms e consumo dati di questa offerta.

Le tariffe applicate alle vostre comunicazioni saranno:

0.29 euro al minuto per le telefonate

nessuno scatto alla risposta

0,07 euro per gli sms

1 GB internet costerà 1,20 euro

nessun costo di attivazione

Proviamo a fare qualche calcolo, se telefonate a 5 amici e conversate con ognuno per 10 minuti in una settimana spenderete 14,50 euro. Una cifra esorbitante se si pensa ai costi dei piani tutto incluso proposti dai gestori.

Le altre tariffe a consumo

Le condizioni poste da questo piano sono però più vantaggiose se si rapportano ai costi proposti dagli altri piani a consumo dell’operatore. Se per esempio si prende in esame Vodafone 25, le tariffe applicate sono:

0,25 euro al minuto

0,29 euro per ogni sms

1,20 euro per 1 GB

A questo però bisogna sommare anche l’1,99 euro posto come canone minimo da Vodafone se il cliente non ha un’offerta flat attiva.

La tariffa a consumo con le migliori condizioni è il piano in abbonamento Tutto Facile Basic. I clienti che acquistano queste offerte devono considerare che ogni mese dovranno versare un contributo mensile di 5,16 euro. Non sono previsti costi di attivazione e per la sim Vodafone.

I costi dei servizi con questa offerta sono:

0,12 euro al minuto

0,12 euro a messaggio

1,20 euro ogni 1 GB

Con Vodafone sono disponibili molti pacchetti più economici di quelli a consumo e con canoni di varie entità. Si parte dalle offerte per i più giovani a 14,99 euro e si arriva ai piani 5G con Giga illimitati che possono costare anche 39,99 euro al mese.

Come confrontare le offerte mobile

Con il comparatore di SosTariffe.it si può analizzare ogni tariffa a consumo o promozione tutto incluso del gestore britannico e degli altri operatori. Per conoscere i costi e le condizioni dei pacchetti Vodafone è sufficiente selezionare il gestore tra gli operatori mobile.

Nella schermata dei risultati saranno quindi visibili tutte le promozioni mobile che risultano tra quelle sottoscrivibili questo e si potrà facilmente distinguere tra quelle con un costo fisso e quelle con un canone e un pacchetto di servizi offerti.

Le migliori promozioni di Vodafone

Le offerte di Luglio di Vodafone sono:

Special Unlimited

Unlimited x 4 Pro

Shake it easy

Vodafone Facile

Red Unlimited Smart

Red Unlimited Ultra

Infinito

I costi delle promozioni più convenienti di Vodafone

1. Special Unlimited

Il piano Special Unlimited non ha costi di attivazione e per ricevere la sim, può essere attivato solo dai clienti provenienti da altri operatori e ha un canone di 7 euro al mese. Nel pacchetto dell’offerta sono compresi ogni mese:

chiamate e sms illimitati

50 GB in Italia su rete 4G

3.3 GB in Ue

2. Unlimited x 4 Pro

La promozione Unlimited x 4 Pro ha un costo mensile di 14,99 euro e per attivare questa tariffa sarà richiesto un contributo di 3 euro. Nel canone sono inclusi il traffico voce senza limiti verso i numeri fissi e mobili nazionali e 10 GB, gli sms costano 0,29 euro a messaggio.

3. Shake it easy

Per i più giovani è stato pensato il pacchetto Shake it easy, la condizione per poter acquistare questa offerta si deve avere meno di 30 anni. Anche per l’attivazione di questa promozione si dovrà pagare un costo minimo di 3 euro. Il canone di questa offerta è di 14,99 euro al mese e comprende:

chiamate e sms senza limiti

60 GB per navigare online

10 GB in Ue

Proprio per la giovane età degli utenti a cui è riservata la promozione viene associato a questo piano il servizio di Giga illimitati per le app preferite (Whatsapp, Facebook, Skype, Telegram, Spotify e altri).

4. Vodafone Facile

Si tratta del piano per gli over 60enni, ha un costo di 12,99 euro al mese e offre ai clienti:

sms e chiamate senza limiti

4 GB in Italia e in Ue

Giga illimitati su Whatsapp, Facebook e Skype

5. Red Unlimited Smart

I canoni delle offerte Red sono più elevati, ma queste tariffe sono anche compatibili con la navigazione 5G. Con Red Smart il costo mensile sarà di 18,99 euro e includerà:

traffico voce illimitato

sms senza limiti

40 GB in Italia

13 GB da usare in Ue

Giga illimitati sulle app

Attiva Red Unlimited Smart

6. Red Unlimited Ultra

Con la versione Ultra si entra nelle promozioni che permettono di collegarsi alle reti più veloci di sempre e alla linea 5 G fino a 2 Gigabit/s. Il canone con questa promozione arriva a 24,99 euro e per attivarla si chiede un contributo di 5 euro. I bundle di questa offerta sono:

chiamate e sms senza limiti

30 GB in 5G

17 GB in Ue

Le nuove offerte senza limiti di Vodafone

Le ultime tariffe introdotte da Vodafone nel suo catalogo sono le Infinito, dal piano base a quello Black. Le tre promozioni che fanno parte di queste promozioni sono:

Infinito

Gold Edition

Black Edition

Infinito ha un canone di 26,99 euro e offre ai clienti un piano con chiamate e sms senza limiti e anche con traffico dati illimitato e in 5G. Come extra vengono inclusi anche 1000 minuti verso i numeri extra Ue e 1 GB da usare in roaming. Viene però posto ai clienti che acquistano questa offerta un limite di velocità per la navigazione online. Con la tariffa base si potrà viaggiare a 2 Mbit/s.

Attivare la Gold Edition ha un costo di 5 euro e poi un costo mensile di 29,99 euro. Con questa tariffa sono compresi nel canone traffico voce, internet e sms illimitati, anche in Ue, i 1000 minuti per parlare con contatti stranieri e 2 GB in roaming. La velocità di navigazione con Gold viene portata a 10 Mbit/s. Con questo piano sarà possibile sia accedere ai servizi in streaming che a quelli di gaming online.

L’ultima promozione illimitata è la Black Edition di Infinito, con questa offerta si potrà sfruttare la massima velocità delle reti 5 G di Vodafone. Il canone per avere i servizi senza limiti abbinati a questa promozione è di 39,99 euro e comprende:

Giga senza limiti in Italia e Ue

minuti illimitati

sms senza limiti

1000 minuti verso contatti extra Ue

5 GB in roaming extra Ue

Per i clienti che scelgano di attivare le offerte Infinito è previsto un servizio di assistenza privilegiato, Top service garantisce a questi utenti di avere una linea prioritaria quando chiamano il 190 per ottenere supporto.

I servizi a pagamento delle promozioni

Con tutti i piani descritti non sono inclusi nei canoni alcuni servizi molto comodi per i clienti. Per esempio per ricevere un sms quando un contatto impegnato o non raggiungibile si libera si pagano 0,12 euro al giorno, il credito viene addebitato solo se si utilizza la funzione.

Anche per l’opzione Ti ho cercato, servizio che invece vi avvisa se quando eravate occupati in un’altra conversazione qualcuno ha tentato di chiamarvi, avrà un costo di 2 euro al giorno. Anche in questo caso la spesa sarà scalata solo se si userà il servizio. Per la segreteria telefonica si pagherà 1,50 euro al giorno.

Vodafone offre ai clienti una gestione globale delle offerte tramite il profilo personale online o con l’app. Sulle piattaforme si potrà tenere d’occhio il credito residuo e ogni contatore dei bundle delle promozioni gratis. Per chi invece richieda il saldo della sim via sms il costo sarà di 0,20 euro, se si chiamerà il numero dedicato a questo servizio si pagheranno 0,20 euro di scatto alla risposta e 0,20 euro al minuto.

