Vodafone richiesta chiarimenti: chi contattare per dubbi sulle offerte

Prima di attivare una promozione è importante fugare ogni dubbio, ogni gestore offre dei canali per avere maggiori informazioni. Con Vodafone la richiesta di chiarimenti come va fatta e chi bisogna contattare quando si vuole avere risposte su dettagli delle offerte. I canali per conoscere i dettagli delle promozioni da attivare o già attive sono molteplici: sms, numero del Centro Assistenza, FAQ e profilo online, ma anche sito web e comparazione online

Un utente può avere necessità di contattare un gestore per avere più informazioni su una nuova offerta, oppure per segnalare qualche malfunzionamento o richiedere un aggiornamento sui contatori o i servizi della promozione. In questa guida ci occuperemo di come fare richiesta di chiarimenti a Vodafone.

Le promozioni Vodafone

1. Special 100 Digital Edition

Un piano Vodafone da 9,99 euro al mese con chiamate e sms illimitati, oltre a 100 Giga. Questa offerta può essere attivata senza costi e anche la sim sarà consegna gratuitamente ai nuovi clienti. La promozione è riservata agli utenti che chiedono la portabilità da un numero Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile o da altri MVNO.

2. Shake it FUN

Il canone per chi sceglie questa soluzione è di 11,99 euro, questa promozione sarà però accessibile solo a chi ha meno di 25 anni. Nel pacchetto proposto a questi clienti ci sono:

telefonate gratis;

messaggi illimitati;

40 Giga;

Amazon Prime per 6 mesi;

attivazione e sim gratuite.

3. Shake it Easy

Si tratta di una tariffa da 14,99 euro per gli under 30 enni, con l’attivazione di questa offerta gli utenti potranno avere:

60 Giga;

chiamate senza limiti;

sms illimitate;

sim e attivazione inclusi nel canone.

Anche con questo piano viene proposto come incentivo per le nuove attivazioni un abbonamento semestrale ad Amazon Prime Video.

4. Infinito

Ci sono poi le promozioni Infinito, si tratta di una serie di piani con minuti, sms e Giga illimitati. Il pacchetto Base è da 24,99 euro al mese, chi attiva questa soluzione potrà navigare ad una velocità massima di 2 Megabit/s. L’attivazione costerà 6,99 euro ma solo se si effettueranno almeno 384 euro di ricarica durante l’arco della permanenza in Vodafone.

Nel catalogo è poi presente l’offerta Infinito Gold Edition, il costo mensile richiesto con questa tariffa è di 29,99 euro. Attivazione e consegna della sim saranno gratuite. Questa offerta consentirà di navigare sulla rete 5G di Vodafone, ma la velocità di questo pacchetto sarà limitata a 10 Megabit/s. Anche in questo caso lo sconto sui costi di attivazione sarà applicato (e anziché 32,99 euro si pagheranno solo 6,99 euro) purché il cliente ricarichi almeno 575 euro.

L’ultimo piano senza limiti di Vodafone è Infinito Black Edition, chi attiva questa versione non avrà limiti per chiamate, sms e Giga. Con questa offerta da 39,99 euro al mese si potrà navigare alla massima velocità consentita nella zona in cui si trova l’utente.

Con tutte le promozioni Infinito sono inclusi nel pacchetto mensile anche minuti gratuiti in UE e 100 minuti di chiamate verso numeri esteri. Le tre soluzioni si differenziano per il numero di Giga che si potranno utilizzare nei paesi extracomunitari, si passa da 1 Giga in roaming con l’offerta base a 5 Giga per chi attiva la versione Black Edition.

Top Service

Per gli utenti Infinito è possibile avere un servizio di Assistenza esclusivo. Tra le opzioni che vengono offerte a chi sottoscrive questi piani c’è il TOP Service, questa soluzione garantisce di poter avere una priorità quando si tenta di contattare il 190. Il centro del Servizio Clienti sarà raggiungibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

A questo contatto è possibile inoltrare le proprie richieste sulle offerte attive, su disservizi o se si hanno domande su nuove opzioni da sottoscrivere. Si può accedere a questo servizio speciale anche tramite l’app di Vodafone, la chat vi consentirà di prenotare la chiamata diretta degli addetti del gestore.

Per gli altri clienti il servizio generico 190 resta gratuito, ma gli orari di risposta sono limitati (dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 22). La vera differenza sta però nei tempi d’attesa, gli utenti Infinito passa in cima alle liste d’attesa mentre per gli altri l’intervallo tra chiamata e risposta può essere molto lungo. Gli unici casi in cui il centralino sarà disponibile per gli utenti ordinari è un’emergenza: furto o smarrimento sim.

Chi non ha ancora attivato una promozione ma si rivolge a Vodafone per una richiesta chiarimenti su questioni commerciali o tecniche (ad esempio relativi alla copertura) il contatto è il 180.

Altri numeri per parlare con Vodafone

Chi chiama dalla rete fissa ma non ha un contratto attivo con Vodafone potrà avere supporto componendo il numero verde 800.100.195 (sempre attivo dalle 8 alle 22). Se si hanno problemi con la propria offerta mentre si è all’estero il numero utile è il +39.349.20.00.190, la chiamata sarà gratuita ma dovrete effettuare la telefonata sempre nell’orario di riferimento (8-22 ora italiana). Questo è il contatto che vi consentirà di avere informazioni sulla promozione Giga Family Infinito (associato alla tariffa internet casa dell’operatore britannico).

Sempre più spesso i provider di servizi mobili e di rete fissa offrono agli utenti anche un contatto Whatsapp al quale rivolgersi in caso di bisogno. Il numero per richiedere assistenza a Vodafone tramite questo servizio di messaggistica istantanea è il 349.91.90.190. Il supporto tramite questo canale non rispetta i limiti orari e giornalieri del contatto con i centralini.

Altri canali per inviare segnalazioni a Vodafone

Se non si vuole attendere che gli operatori si liberino si può sempre ricorrere ad altri sistemi per avere chiarimenti sulle promozioni Vodafone. Un canale ormai classico per cercare risposte ai problemi più comuni è la pagina Faq. In questo spazio si possono trovare le procedure per risolvere errori di configurazione, disservizi di linea o sul funzionamento di servizi come segreteria, sincronizzazioni dell’assistente Tobi con Alexa o programma Vodafone Happy.

Se su questo canale non si trova la risposta al dubbio che tentate di sciogliere potete anche aprire l’App o il sito web e chattare con Tobi. Si tratta dell’assistente virtuale del gestore che vi aiuterà a trovare la giusta pagina di assistenza o vi metterà in contatto con un operatore in carne ed ossa.

Fai da te

Un altro possibile strumento per risolvere problemi legati all’offerta è il Fai da te. Ogni utente che acquista una promozione può registrare il proprio profilo personale sul sito del gestore britannico. Dalla pagina web è possibile tenere sotto controllo i contatori, richiedere premi o Giga extra se il bundle è terminato.

Questo è anche un canale dal quale si può inoltrare una segnalazione se si hanno problemi legati al corretto funzionamento della propria tariffa: addebiti scorretti, problemi di connessione, verifiche di copertura del segnale.

Community

Tra le diverse soluzioni a vostra disposizione per tentare di risolvere i vostri dubbi sulle offerte Vodafone c’è anche la Community, le sezioni sono navigabili anche dai non clienti è quindi possibile leggere i commenti degli utenti. I messaggi più frequenti condivisi riguardano questioni legate alla copertura o a problemi di collegamento, vengono segnalati disservizi temporanei sulla linea e ogni utente indica la zona in cui avviene questo temporaneo malfunzionamento. Nella maggior parte di casi sono gli altri clienti a fornire una soluzione o un’opinione sul problema sottoposto.

Per chi ha già attivato una promozione è anche disponibile una sezione tecnica, anche in questo caso a risolvere i dubbi o i problemi dei clienti sono altri utenti che hanno già avuto quello stesso disservizio. Ogni aiuto fornito viene classificato e si ha la possibilità di indicare quali sono stati i consigli maggiormente efficaci.

Assistenza Premium e costi

L’Assistenza clienti storicamente è stato un servizio gratuito e senza differenziazioni tra gli utenti, da qualche tempo invece anche questo elemento sta subendo delle modifiche. Come abbiamo visto c’è il supporto con canale privilegiato con il TOP Service per chi acquista i nuovi piani Infinito per il mobile.

Anche per le offerte fisse è stata lanciata l’Assistenza Premium. Chi attiva la promozione casa di Vodafone potrà decidere di attivare anche un Supporto tecnico speciale, attivo 7 giorni su 7 e che garantisce l’intervento dei tecnici Vodafone per configurare tutti i dispositivi domestici. Ci sono due versioni di questa assistenza a pagamento: contatto telefonico 15 euro, o supporto ed intervento al domicilio 79 euro.

Il servizio sarà fatturato solo se il tecnico, sia via telefono che in presenza, riuscirà a risolvere il problema per cui lo avete chiamato. Il numero per richiedere il supporto telefonico è l’800.80.93.93, gli operatori rispondono 7 giorni su 7 dalle 8 alle 22. Per il supporto a casa il centralino e gli orari di contatto sono gli stessi.