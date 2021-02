Vodafone regala Infinity: come attivare

Infinity è la piattaforma di streaming per film e serie TV di Mediaset. Il servizio offre contenuti in alta definizione e anche in 4K con audio originale e sottotitoli. Con Infinity Premier si ha la possibilità di accedere a un’anteprima a settimana. Chi lo sottoscrive può disidere quando vuole, senza il timore di penali e costi aggiuntivi, oltre a poter scaricare contenuti per una visione offline su PC, tablet e smartphone e in streaming in contemporanea su due dispositivi. Vodafone oggi include un abbonamento a Infinity di 6 mesi in tutte le sue offerte Internet casa.

Vodafone regala Infinity: tutte le offerte

Vodafone offre un’ampia scelta di offerte fibra ottica, anche con chiamate incluse. Le sue tariffe convergenti uniscono alla rete fissa anche una SIM mobile o una selezione del miglior intrattenimento televisivo sulla piazza.

1. Internet Unlimited

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Modem Wi-Fi optimizer

Infinity incluso per 6 mesi (poi 7,99 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese e si rinnova in automatico ogni 24 mesi. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro. La Vodafone Station è inclusa a condizione che l’offerta resti attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato l’utente sarà tenuto alla restituzione del dispositivo. Se ciò non avviene entro 30 giorni dalla disattivazione della linea è previsto un addebito di 70 euro con recesso prima dei 12 mesi e di 50 euro se la richiesta viene effettuata dal tredicesimo al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione del contratto.

La Vodafone Wi-Fi 6 Station garantisce una maggiore stabilità e velocità della connessione per ciascun dispositivo collegato (fino a 120) e amplia la copertura domestica con un minor rischio di interferenza con la reti dei vicini grazie alle 8 antenne e il BSS Coloring.

Il Wi-Fi Optimizer è un sistema intelligente che permette di massimizzare le prestazioni della rete attraverso l’apprendimento automatico. Il dispositivo integrato nel modem analizza i consumi giornalieri di ogni device e quindi imposta la impostazioni più corrette in base alle proprie esigenze. Nello specifico il Wi-Fi Optimizer permette di:

Ottimizzare nel tempo la connessione per tutti i dispositivi collegati

Riduce il rischio di cadute e improvvise

Eroga la miglior velocità in base ai consumi fatti per i singoli dispositivi

Adattamento autonomatico per i device connessi contemporaneamente

Digital Privacy & Security Family è la piattaforma inclusa in tutte le offerte Internet casa di Vodafone pensata per proteggere i dispositivi e i dati personali di tutta la famiglia anche fuori casa. Il servizio vi avverte nel caso in cui nomi utente, password e numeri di carte di credito siano stati esposti a violazione, blocca siti malevoli e contraffatti, riduce la diffusione di malware e virus, vi protegge da mail phishing e con il Parental Control si impedire l’accesso a portali non adatti ai minori e regolarne le attività online in orari specifici.

Attiva Internet Unlimited »

2. Fibra + SIM dati

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Modem Wi-Fi optimizer

Infinity incluso per 6 mesi (poi 7,99 euro al mese)

SIM dati con 150 GB inclusi al mese per navigare su tablet, PC e chiavette

L’offerta ha un costo di 33,90 euro al mese. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro. La Vodafone Station è inclusa a condizione che l’offerta resti attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato l’utente sarà tenuto alla restituzione del dispositivo. Se ciò non avviene entro 30 giorni dalla disattivazione della linea è previsto un addebito di 70 euro con recesso prima dei 12 mesi e di 50 euro se la richiesta viene effettuata dal tredicesimo al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione del contratto.

3. Fibra + Mobile

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Modem Wi-Fi optimizer

Infinity incluso per 6 mesi (poi 7,99 euro al mese)

SIM mobile

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro. La Vodafone Station è inclusa a condizione che l’offerta resti attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato l’utente sarà tenuto alla restituzione del dispositivo. Se ciò non avviene entro 30 giorni dalla disattivazione della linea è previsto un addebito di 70 euro con recesso prima dei 12 mesi e di 50 euro se la richiesta viene effettuata dal tredicesimo al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione del contratto.

La SIM mobile inclusa nell’offerta prevede minuti, SMS e Gigabyte illimitati con velocità fino a 10 Mbps in download con Giga Family. L’attivazione è di 6,99 euro per i nuovi clienti se si consumano almeno 180 euro di ricariche. Per i già clienti il costo è invece di 22,5 euro.

Il piano mobile inoltre comprende:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

4. Fibra + TV

A tutte le offerte fibra ottica di Vodafone è possibile associare la Vodafone TV. Il box TV permette di accedere a tutte le app più popolari e supporta i contenuti 4K/Ultra HD e del digitale terrestre di seconda generazione (DVB T2). Vodafone TV supporta anche l’home cinema l’audio surround DOLBY DIGITAL 5.1/DOLBY DIGITAL +. E’ possibile rivedere i migliori contenuti degli ultimi 7 giorni, registrarli e farli ripartire se già iniziati. E’ prevista la visione in contemporanea sua due dispositivi mobili. Nella tariffa sono compresi oltre 100 canali, 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video e 6 mesi di Infinity.

E’ possibile scegliere tra i seguenti pacchetti:

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Entertainment + 6 mesi di NOW TV Cinema inclusi (5 euro il primo mese poi 12 euro al mese)

NOW TV Entertainment include tutti gli show del momento di Sky, da Masterchef a X Factor, serie TV con stagioni complete on demand, produzioni Sky Original come Gomorra e Diavoli e documentari.

NOW TV Cinema include oltre 1.000 film on demand e prime visioni a pochi mesi dall’uscita delle sale. Dopo il periodo di prova gratuito l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese.

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport + DAZN 6 mesi inclusi + 6 mesi di NOW TV Cinema inclusi (30 euro euro al mese con sconto di 8 euro al mese per i clienti fibra)

NOW TV Sport include 7 partite su 10 per giornata della Serie A, Champions League, Europa League, NBA, Formula 1 e MotoGP.

DAZN include 3 partite su 10 per giornata della Serie A e tutti gli highlights, Serie BTK, il meglio degli sport americani e da combattimento, volley, rugby e motori.

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport e Entertainment + DAZN 6 mesi inclusi + 6 mesi di NOW TV Cinema inclusi (40 euro euro al mese con sconto di 8 euro al mese per i clienti fibra)

5. Vodafone Casa Wireless

La tariffa è disponibile in due varianti con velocità di navigazione differenti:

Traffico illimitato fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload (limite di 500 GB mensili) a 29,90 euro al mese

Traffico illimitato fino a 30 Mbps in download e 10 Mbps in upload (limite di 200 GB mensili) a 24,90 euro al mese

Entrambe includono modem e 6 mesi di Infinity (poi 7,99 euro al mese). Le chiamate sono a consumo ed è previsto un vincolo di 24 mesi. Una volta superata la soglia mensile è possibile continuare a navigare a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload fino al mese successivo. A seconda delle copertura disponibile verrà installato un dispositivo FWA outdoor o indoor per ricevere il segnale 4G/4G+. Il primo comunica con la Vodafone Power Station e permette di collegare fino a 99 terminali contemporaneamente. Il costo per l’attivazione è di 96 euro. Il secondo trasmette il segnale anche in Wi-Fi e consente di collegare fino a 64 dispositivi. Il costo di attivazione è di 72 euro.

L’importo per l’attivazione può essere corrisposto in prima fattura in 24 rate da 3 euro al mese per il dispositivo indoor o 4 euro al mese per quello outdoor. In caso di recesso prima dei 24 mesi, l’utente è tenuto al pagamento di 6 euro al mese per il numero di mesi che mancano al 24esimo più 3-4 euro al mese se si è scelta la rateizzazione in prima fattura. In caso di cessazione della linea o passaggio ad altro operatore è previsto un costo di disattivazione di 25 euro.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Vodafone: dettagli sulla copertura

Vodafone offre copertura in fibra ottica in tutte le principali città italiane. A breve l’operatore afferma che saranno raggiunte anche Bergamo, Bagheria, Ragusa, Cave de’ Tirreni, Como, Monopoli, Pesaro, Thiene e Imperia. Vodafone consente di navigare fino a 1 Gigabit al secondo nei Comuni di:

Pescara

Matera

Potenza

Reggio Calabria

Napoli

Salerno

Latina

Roma

Pomezia

Genova

Bologna

Caselecchio di Reno

Ferrara

Imola

Parma

Carpi

Forlì

Modena

Piacenza

Ravenna

Ancona

Alessandria

Novara

Rivoli

Torino

Asti

Cuneo

Bollate

Brescia

Milano

Monza

Varese

Bari

Brindisi

Lecce

Modugno

Cagliari

Messina

Palermo

Pisa

Prato

Firenze

Perugia

Padova

Verona

In alternativa Vodafone permette di accedere anche alla fibra ottica nella variante FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100 Mbps in download o ADSL fino a 20 Mbps in download. Dove non arriva la fibra ottica è disponibile la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Potete verificare la copertura gratuitamente utilizzando l’apposito strumento fornito da SOStariffe.it.