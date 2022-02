Vodafone raddoppia i GB per San Valentino, nuove offerte da 7,99 euro al mese

A partire da oggi, è disponibile una nuova promozione di Vodafone che, in vista di San Valentino , lancia un'offerta con Giga raddoppiati per un anno senza alcun costo aggiuntivo. La promozione in questione è riservata ai nuovi clienti che attivano RED Pro. Da notare, però, che questa non è l'unica promozione "passa a Vodafone" del momento. Ci sono, infatti, diverse altre offerte da sfruttare a partire da 7,99 euro al mese . Ecco i dettagli.

Il mese di febbraio inizia con diverse nuove offerte Vodafone. Per chi sceglie l’operatore per il proprio smartphone c’è la promo di San Valentino con Giga raddoppiati per un anno oltre ad un listino di offerte che permette di accedere ad un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga a partire da 7,99 euro al mese. Vediamo i dettagli completi:

Giga raddoppiati con la nuova offerta Vodafone

Scegliendo RED Pro di Vodafone è possibile beneficiare del raddoppio dei Giga per il primo anno senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta in questione propone:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso l’UE

100 GB invece di 50 GB in 4G e 5G ogni mese per il primo anno (poi 50 GB)

L’offerta proposta da Vodafone è disponibile sino al prossimo 20 febbraio richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare. Il canone è di 14,99 euro al mese ed è previsto un contributo di attivazione di 6,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online con consegna gratuita della SIM sfruttando il link qui di sotto.

Le altre offerte Vodafone del momento da 7,99 euro al mese

La promo con Giga raddoppiati lanciata oggi da Vodafone non è l’unica offerta dell’operatore. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono diverse offerte molto interessanti. Tra queste segnaliamo Special Giga. L’offerta in questione include minuti illimitati, 1000 SMS e 70 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese. Da notare anche Special 100 Digital Edition che mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 100 Giga al mese includendo anche l’accesso al programma Happy Black. Il costo di questa seconda offerta è di 9,99 euro al mese.

Le due offerte in questione sono di tipo “operator attack”. In sostanza, le offerte non sono disponibili per tutti ma possono essere attivate esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore. In particolare, le due proposte di Vodafone sono disponibili con portabilità da Iliad o da uno degli operatori virtuali MVNO selezionati. Per verificare la possibilità di attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto ed inserire il nome del proprio operatore. Il sistema, in automatico, mostrerà all’utente le offerte disponibili.

Da segnalare anche le offerte per i più giovani della gamma Shake. Ecco le promozioni:

Shake it fun: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G con Giga illimitati per le app social, chat e musica al costo di 11,99 euro al mese (solo per Under 25)

minuti ed SMS illimitati e in 4G e 5G con Giga illimitati per le app social, chat e musica al costo di (solo per Under 25) Shake it easy: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G con Giga illimitati per le app social, chat e musica al costo di 14,99 euro al mese (solo per Under 30)

Le offerte Shake sono attivabili qui di sotto:

Sconto per la fibra Vodafone

Da notare che scegliere Vodafone come operatore di rete mobile consente di accedere a vantaggi aggiuntivi anche per la fibra ottica. In particolare, i clienti mobile hanno la possibilità di attivare Internet Unlimited, abbonamento Internet casa di Vodafone, al prezzo scontato di 22,90 euro al mese. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Giga in download.

Per i clienti che non sono Vodafone su mobile, invece, Internet Unlimited presenta un costo di 24,90 euro al mese. In ogni caso, l’abbonamento Internet casa proposto da Vodafone presenta attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso e non include alcun vincolo di permanenza. Da notare che le offerte fibra di Vodafone sono personalizzabili con l’aggiunta di varie opzioni. Tra queste c’è la Vodafone TV (a partire da 12 euro al mese con NOW e Amazon Prime).

Per attivare l’offerta preferita è possibile seguire il link qui di sotto:

