Vodafone OneNet business: costi e recensioni sull’offerta internet per partita IVA

Vodafone OneNet è una delle offerte Internet di riferimento per i clienti con partita IVA che hanno bisogno di una connessione senza limiti e ad alta velocità per l’ufficio e per sostenere il proprio business. Si tratta di un abbonamento completo che viene proposto ad un prezzo estremamente vantaggioso per tutti i nuovi clienti. Ecco, quindi, i costi ed una recensione completa di Vodafone OneNet , l’offerta Internet dell’operatore per la clientela business.

L'offerta Vodafone per il business costa solo 20 Euro al mese

Per tutti i clienti con partita IVA alla ricerca di un nuovo abbonamento Internet senza limiti per il proprio business, Vodafone propone Vodafone OneNet. Si tratta di un’offerta davvero completa e vantaggiosa che può essere attivata direttamente online ad un prezzo molto conveniente da tutti i nuovi clienti con partita IVA.

Vodafone OneNet presenta un costo periodico di 20 Euro al mese a cui va a sommarsi un contributo di attivazione di 5 Euro al mese per 48 mesi (pagabili anche in un’unica soluzione oppure con anticipo di 120 Euro e 5 Euro al mese per 24 mesi). Chi sceglie l’offerta business di Vodafone potrà contare su:

una linea telefonica fissa con chiamate illimitate (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e con 100 minuti al mese verso i Paesi dell’Unione Europea

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e con 100 minuti al mese verso i Paesi dell’Unione Europea connessione illimitata con velocità massima di 1000 Mega (in caso di disponibilità della fibra FTTH)

con velocità massima di 1000 Mega (in caso di disponibilità della fibra FTTH) Vodafone Station (con doppia rete Wi-Fi) inclusa nel prezzo

(con doppia rete Wi-Fi) inclusa nel prezzo Vodafone Internet Key 4G inclusa nel prezzo; grazie alla Internet Key è possibile continuare a navigare senza costi aggiuntivi, sfruttando la rete mobile di Vodafone, anche nel caso in cui vi sia un malfunzionamento della rete fissa

inclusa nel prezzo; grazie alla Internet Key è possibile continuare a navigare senza costi aggiuntivi, sfruttando la rete mobile di Vodafone, anche nel caso in cui vi sia un malfunzionamento della rete fissa 1 TB di spazio di archiviazione in cloud incluso nel prezzo

di spazio di archiviazione in cloud incluso nel prezzo possibilità di aggiungere una seconda linea, per ricevere pagamenti e documenti con POS e FAX senza interrompere la connessione ad Internet, al costo di 10 Euro in più al mese

per ricevere pagamenti e documenti con POS e FAX senza interrompere la connessione ad Internet, al costo di servizio Rete Sicura per proteggere la navigazione, i pagamenti e bloccare l’accesso a siti potenzialmente pericolosi

Vodafone OneNet è attivabile direttamente online. La procedura di sottoscrizione dell’offerta è molto rapida. Basterà cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito Vodafone ed avviare la verifica della copertura in modo da poter controllare la tecnologia (FTTH, FTTC o ADSL) disponibile all’indirizzo di attivazione. Completata la verifica della copertura si passerà alla fase di sottoscrizione dell’abbonamento che richiederà pochi minuti. Per avviare l’intera procedura basterà cliccare sull’opzione “Attiva online”.

Verifica la copertura ed attiva Vodafone OneNet

Di seguito, invece, analizziamo nei dettagli alcuni elementi fondamentali dell’abbonamento Vodafone OneNet:

connessione ad Internet, le tecnologie disponibili e la funzione “Back-up 4G” per continuare a navigare anche in caso di malfunzionamenti

la linea telefonica fissa

la procedura di attivazione online e la fase di installazione della linea

Vodafone OneNet: connessione illimitata sino a 1000 Mega e Back-Up 4G per essere sempre online

I clienti business che sceglieranno Vodafone OneNet per la connessione Internet dell’ufficio o del proprio negozio avranno la certezza di avere a disposizione una connessione illimitata che sfrutterà la tecnologia migliore a disposizione presso l’indirizzo di attivazione del nuovo abbonamento. A seconda dei risultati della verifica della copertura, la connessione potrà avvenire tramite tecnologia FTTH, FTTC o ADSL.

Ecco i dettagli delle prestazioni garantite dalle varie tecnologie:

FTTH (FIber to the Home): connessione illimitata tramite rete in fibra ottica con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; la fibra FTTH presenta una copertura limitata del territorio nazionale anche se in costante incremento; per maggiori dettagli sulla copertura della Fibra Vodafone è possibile consultare il sito dell’operatore all’indirizzo voda.it/infocoperturaFTTH

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; la fibra FTTH presenta una copertura limitata del territorio nazionale anche se in costante incremento; per maggiori dettagli sulla copertura della Fibra Vodafone è possibile consultare il sito dell’operatore all’indirizzo voda.it/infocoperturaFTTH FTTC (Fiber to the Cabinet) : connessione illimitata tramite rete in fibra mista con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; la fibra mista FTTC presenta una copertura molto maggiore rispetto alla fibra FTTH e raggiunge diverse centinaia di comuni italiani;

: connessione illimitata tramite rete in fibra mista con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; la fibra mista FTTC presenta una copertura molto maggiore rispetto alla fibra FTTH e raggiunge diverse centinaia di comuni italiani; ADSL: connessione illimitata tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; la tecnologia ADSL è quella che garantisce la migliore copertura a livello nazionale permettendo anche ai clienti situati lontano dai centri abitati di poter sfruttare un accesso ad Internet senza limiti

Scegliendo Vodafone OneNet si avrà a disposizione anche la funzione Back-Up 4G. Nell’abbonamento, infatti, è inclusa la Vodafone Internet Key 4G che può essere collegata alla Vodafone Station (anch’essa inclusa nel costo dell’abbonamento). In caso di temporaneo malfunzionamento della rete fissa, grazie alla Vodafone Internet Key 4G sarà possibile continuare a navigare senza costi aggiuntivi. La connessione tramite la chiavetta avviene sfruttando la rete 4G di Vodafone con velocità di navigazione fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload per 150 Giga ogni mese e senza alcun costo aggiuntivo.

I clienti che attivano Vodafone OneNet hanno la possibilità di conoscere, nei minimi dettagli, anche la velocità minima garantita della connessione Internet. Tale velocità dipende dalla tecnologia con cui avviene la connessione. Ecco i dettagli:

per connessioni in fibra ottica la velocità minima in download è pari a 21 Megabit al secondo (connessione massima 50/100 Megabit al secondo) oppure a 100 Megabit al secondo (connessione massima 1 Gigabit/300 Megabit al secondo).

per connessioni con tecnologia ADSL la velocità minima garantita è di 6,149 Megabit al secondo (tale valore si riferisce alle linee che distano meno di 1.000/1.500 metri dalla centrale ed è stata calcolata su linee di test situate in Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto)

Linea telefonica

Avere a disposizione una linea telefonica fissa che non ponga ostacoli di alcun tipo durante la propria attività lavorativa è fondamentale. Scegliendo Vodafone OneNet sarà possibile sfruttare una linea telefonica fissa con chiamate illimitate (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

L’abbonamento include anche 100 minuti al mese verso i Paesi dell’Unione Europea per permettere all’utente di gestire i suoi rapporti con fornitori, partner e clienti in tutta Europa in modo decisamente più agevole. Esauriti i minuti a disposizione, le chiamate verso l’Europa saranno tariffate a 25 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 10 centesimi.

I Paesi dell’Unione Europea inclusi nell’offerta Vodafone OneNet sono i seguenti: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Caraibi Francesi, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guyana, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Reunion, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe e Isola di Man.

Le chiamate verso i fissi internazionali, al di fuori dell’UE, vengono tariffate a consumo.

Attivazione e installazione

Uno dei punti di forza di Vodafone OneNet è rappresentato dalla semplicità della procedura di attivazione online e della successiva fase di installazione degli apparati necessari all’utilizzo della linea. Come sottolineato in precedenza, l’attivazione dell’offerta Vodafone per clienti con partita IVA avviene tramite una procedura online, direttamente dal sito Vodafone.

La procedura di sottoscrizione è molto rapida e può essere completata in pochi minuti (è necessario avere a disposizione solo i propri dati e i dati della linea come il numero di telefono, se disponibile, e l’indirizzo preciso, necessario alla verifica della copertura). Completati tutti i passaggi, l’utente riceverà una mail di conferma e dovrà attendere di essere ricontattato dall’operatore per ricevere tutte le informazioni relative alla fase di installazione.

Chi sceglie Vodafone OneNet potrà contare su di un’installazione con un tecnico specializzato che si occuperà della configurazione completa degli apparati ed eseguirà i relativi test per controllare che tutto funzioni nel modo corretto. Una volta attivata l’offerta, quindi, il cliente non dovrà pensare praticamente a nulla in quanto tutti gli aspetti tecnici saranno gestiti da personale qualificato.

Da notare, inoltre, che l’offerta include anche la funzione Instant activation. In attesa che il gestore della rete (Telecom Italia, Open Fiber o un’altra azienda partner di Vodafone che si occupa della gestione dell’infrastruttura di rete nell’area in cui dovrà essere attivata la linea), il cliente potrà iniziare subito ad accedere ad Internet sfruttando la Vodafone Key 4G da collegare alla Vodafone Station. In questo modo, anche un piccolo ritardo nella procedura di attivazione non avrà alcuna influenza sull’attività lavorativa e sulla possibilità di accedere ad Internet.