Vodafone iPhone: come scegliere uno smartphone con le offerte del mese

Con le offerte smartphone incluso di Vodafone è possibile acquistare vari modelli di telefoni top di gamma. Tra questi ovviamente figurano anche le ultime generazioni di iPhone. I modelli più recenti sono disponibili in quattro diverse versioni (base, Mini, Pro e Pro Max) e tutte montano uno schermo OLED Super Retina XDR fino a 6,7″. E’ possibile scegliere tra diversi tagli di memoria (da 64 a 512 GB non espandibile) e colorazioni.

iPhone 12 dispone del nuovo chip proprietario A14 Bionic, più potente e supportato dall’intelligenza artificiale, e il modello Pro integra una tripla fotocamera posteriore con grandangolo, zoom fino a 12X e sensore LiDAR, che misura lo spazio circostante per creare una mappa digitale dell’ambiente. Il colosso di Cupertino ha anche migliorato Face ID, ovvero la tecnologia di riconoscimento facciale 3D, per garantire un maggiore livello di sicurezza. Infine, tutti i modelli per la prima volta sono dotati di supporto al 5G.

In alternativa è possibile anche acquistare iPhone 11 o la seconda generazione di iPhone SE, ovvero il modello “low cost” di Apple.

Vodafone iPhone: le offerte smartphone incluso

Vodafone permette di associare l’acquisto a rate di un iPhone a diverse tariffe di telefonia mobile. Le offerte Infinito prevedono Gigabyte illimitati e anche la navigazione 5G inclusa. Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, si ottiene uno sconto sul costo mensile del piano.

Per queste tariffe è previsto un vincolo di 24 mesi e un anticipo di entità variabile a seconda del modello scelto. Nel caso in cui si receda dall’offerta o si passi ad altro operatore prima di questo lasso di tempo sarà necessario versare tutte le rate residue.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso RED Digital Edition illimitati 40 GB anche in 5G 18,99 euro con Smart Pay (altrimenti 24,99 euro) 6,99 euro se si consumano 269 di ricariche Gratuita Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Tutte le offerte della famiglia Infinito e RED Digital Edition includono l’opzione 5G Start, che può comunque essere associata anche ad altre promozioni al costo di 5 euro al mese. Grazie alla Giga Network 5G è possibile navigare a una velocità cinque volte superiore al 4G. La rete dell’operatore inoltre consente di navigare, giocare online e utilizzare le proprie app preferite anche nello stesso momento con tempi di reazioni sostanzialmente immediati. In più, è possibile connettere contemporaneamente più dispositivi usufruendo su ognuno di essi di prestazioni ad alto livello anche nei luoghi affollati.

Oggi Vodafone raggiunge con il 5G alcune aree delle città di Milano, Bologna, Napoli, Roma e Torino e l’obiettivo è arrivare a 100 Comuni italiani entro breve.

Tutti i piani poi includono anche:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

per condividere la connessione con altri dispositivi app My Vodafone per gestire l’offerta, verificare il credito residuo e i consumi, etc

I modelli che si possono acquistare con Vodafone sono (prezzi di partenza con Infinito):

iPhone 12 da 64 GB – 31,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo

iPhone 12 da 128 GB – 32,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo

iPhone 12 da 256 GB – 37,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo

iPhone 12 Pro da 128 GB – 39,99 euro al mese più 99,99 euro di anticipo

iPhone 12 Pro da 256 GB – 43,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo

iPhone 12 Pro da 512 GB – 52,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo

iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 42,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo

iPhone 12 Pro Max da 256 GB – 47,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo

iPhone 12 Pro Max da 512 GB – 56,99 euro al mese più 149,99 euro di anticipo

iPhone 12 Mini da 64 GB – 27,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo

iPhone 12 Mini da 128 GB – 28,99 euro al mese più 89,99 euro di anticipo

iPhone 12 Mini da 256 GB – 33,99 euro al mese più 89,99 euro di anticipo

iPhone SE da 64 GB – 12,99 euro al mese più 49,99 euro di anticipo

iPhone SE da 128 GB – 15,99 euro al mese più 69,99 euro di anticipo

iPhone SE da 256 GB – 19,99 euro al mese più 39,99 euro di anticipo

Acquistando un prodotto Apple con Vodafone si ottiene un abbonamento gratuito per un anno ad Apple TV+ con rinnovo automatico salvo disdetta (poi 4,99 euro al mese). L’offerta è valida entro 3 mesi dall’attivazione del dispositivo idoneo.

La consegna di iPhone è gratuita e prevista anche nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. Per seguire il proprio ordine basta collegarsi all’apposita piattaforma di tracking e inserire il numero di pratica del prodotto acquistato che si riceverà via email o SMS.

Anche per iPhone è possibile usufruire del diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. In questo caso è necessario restituire tutti gli accessori originali presenti nella confezione (iPhone 12 non è accompagnato da alimentatore e cuffie EarPods) e il codice IMEI presente sul telefono deve corrispondere a quello presente sulla confezione.

Vodafone iPhone: Infinito smartphone edition

Per acquistare un iPhone con Vodafone esistono anche tariffe smartphone incluso ancora più convenienti e senza anticipo. La promozione è riservata a chi sottoscrive Infinito Gold o Infinito Black in negozio e prevede un costo di attivazione di 9,99 euro e un vincolo di 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato decrescente ogni 3 mesi. Nel pacchetto è compresa anche l’assicurazione RED Care per la protezione del prodotto.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

E’ possibile scegliere tra:

iPhone 12 Mini da 128 GB – 30 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 45 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 da 128 GB – 34 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro da 128 GB – 42 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 30 mesi. E’ inoltre possibile aggiungere anche Apple Watch SE o Apple Watch Series 6 a partire da 13,99 euro al mese. I dispositivi sono disponibili solo in negozio. One Number, offerta necessaria per chiamare e navigare sullo smartwatch, è inclusa per 3 mesi, poi 3 euro al mese invece di 5 euro al mese.