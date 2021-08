Vodafone Internet: le offerte fisso e mobile di Agosto 2021

Vodafone Internet : scopri caratteristiche e costi delle offerte per navigare alla massima velocità su mobile in 5G o da fisso con la fibra ottica fino a 2,5 Gbps

Vodafone è tra i più importanti operatori di telecomunicazioni in Italia sia per quanto riguarda la rete fissa con le proprie offerte Internet casa sia per la telefonia mobile. La rete Vodafone Internet viene costantemente migliorata dal punto di vista tecnologico per poter offrire una copertura più ampia e prestazioni superiori alla concorrenza.

Vodafone Internet: le offerte per la linea fissa

La rete Vodafone Internet per la linea fissa permette di accedere a seconda della copertura disponibile al proprio indirizzo alla fibra ottica nelle varianti FTTH (Fiber to the Home) fino a 2,5 Gigabit al secondo o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100 Mbps. Nel primo caso con l’offerta fibra ottica il segnale raggiunge direttamente l’utente mentre nel secondo le prestazioni dipendendo dalla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. In alternativa è sempre disponibile l’ADSL fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura per la scegliere la migliore offerta Internet casa potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

1. Internet Unlimited + Chiamate

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta ha un costo di 25,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

2. Vodafone Family Plan

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

SIM con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare anche in 5G

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese senza vincoli di durata e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

Digital Privacy & Security Family invece offre:

Report se i propri dati personali (nome utente, password, numeri delle certe di credito) sono stati esposti a minacce

Blocco di siti malevoli e contraffatti

Riduce la diffusione di malware e virus e protegge tutta la famiglia da email di phishing

Parental Control per bloccare siti non adatti ai minori e impostare orari predefiniti per la navigazione

La rete Vodafone Internet per la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) o GigaNetworK FWA unisce la fibra ottica e la rete mobile 4G:

3. Vodafone Casa Wireless +

Navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Superata la soglia di 3.5 x consumo medio mensile (142 GB negli ultimi 9 mesi) potrebbero essere applicate limitazioni alla velocità

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare le eventuali rate residue per l’attivazione in un’unica soluzione o su richiesta con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento precedentemente scelto.

E’ previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.

A seconda della copertura disponibile è prevista l’installazione di un apparato indoor od outdoor. Il primo è collegato direttamente alla Vodafone Power Station e trasmette il segnale in modalità Wi-Fi o Ethernet permettendo di collegare fino a 64 dispositivi. Non è previsto l’intervento di un tecnico ma è possibile ottenere assistenza per la verifica della corretta installazione, risolvere eventuali difficoltà e confermare la qualità della linea. L’apparato outdoor richiedere l’installazione da parte di un tecnico di Vodafone, e permette di collegare in modalità wireless o via cavo fino a 99 dispositivi.

Gli apparati verranno consegnati direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Un tecnico dell’operatore provvederà a verificare che la linea funzioni in modo corretto. L’utente potrà seguire l’andamento della consegna dell’ordine grazie a un apposito tracking tool. In più, per 12 giorni è disponibile un numero dedicato per trovare risposta ad eventuali dubbi o perplessità riguardo l’attivazione del servizio. Vodafone offre inoltre assistenza multicanale tramite WhatsApp, nell’Area Fai da Te sul sito o utilizzando l’app MyVodafone.

Vodafone Internet: le offerte per la telefonia mobile

La rete Vodafone Internet per la telefonia mobile è chiamata GigaNetwork 5G. L’infrastruttura garantisce prestazioni cinque volte superiori al 4G, come verificato dai test della società di analisi indipendente Umlaut, e di comunicare istantaneamente grazie a una latenza minima. La qualità di navigazione poi è sempre eccellente anche con più dispositivi connessi e in condizioni di traffico congestionato. Tali caratteristiche hanno permesso alla servizio Vodafone Internet di ottenere il premio di rete migliore d’Italia da parte di nPerf.

Chi sottoscrive una delle offerte mobile di Vodafone grazie al nuovo servizio Open può provarle per 30 giorni e poi decidere se continuare o richiedere il rimborso del primo rinnovo e del costo di attivazione dopo aver effettuato la portabilità del numero verso un altro gestore.

Cone le offerte Vodafone Internet per il mobile è poi possibile attivare il servizio Smart Pay e addebitare così automaticamente il costo del piano su conto corrente e carta di credito. Questa opzione consente non solo di dimenticarsi delle ricariche ma anche di ottenere uno sconto sul prezzo mensile dell’offerta. Le migliori tariffa di Vodafone sono:

Minuti e SMS Gigabyte Costo Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso RED Digital Edition illimitati 50 GB per navigare anche in 5G 18,99 euro al mese con Smart Pay (altrimenti 24,99 euro al mese) 6,99 euro Gratuita Giga illimitati per le app preferite (mappe, social, chat e musica) Special Minuti 50 Giga illimitati 50 GB per navigare in 4G 14,99 euro al mese 6,99 euro Gratuita Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Vodafone attualmente offre copertura in 5G a Milano, Bologna, Torino, Roma, Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria. L’opzione 5G può essere associata a qualsiasi altra tariffa al costo di 5 euro al mese.

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Tutte le offerte di Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

I pacchetti Vodafone Entertainment permettono di avere tutto l’intrattenimento televisivo e la musica in streaming in alta qualità sul proprio telefono con abbonamenti a Netflix, Infinity e TIDAL a prezzi agevolati. Chi è già cliente dell’operatore britannico per la rete fissa e sottoscrive anche una delle sue offerte mobili ha la possibilità di costruire la sua Giga Family. Per ogni membro della famiglia sono disponibili:

Minuti illimitati

50 GB

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 5 euro invece di 31 euro se si consumano almeno 180 euro di ricariche.

