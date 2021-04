Vodafone Internet Casa senza telefono: l'offerta di aprile 2021

La telefonia fissa potrebbe essere un desiderio da parte di un gran numero di persone ancora oggi, ma non tutti sono ancora disposti ad attivare una promozione che preveda anche il pagamento del canone telefonico.

Vodafone, così come altri operatori di telefonia fissa, permette oggi di sottoscrivere delle offerte Internet casa senza telefono che diano la possibilità non solo di connettersi a Internet, ma anche di avere a propria disposizione le chiamate verso i numeri fissi e mobili su tutto il territorio nazionale.

Quali sono le migliori offerte Vodafone Internet casa senza telefono da attivare nel mese di aprile 2021? Vediamo di seguito le caratteristiche e i costi delle varie promozioni e qualche consiglio utile da mettere in pratica prima di attivarle.

Come funziona Internet Unlimited

Internet Unlimited è una promozione Internet casa senza telefono disponibile al costo di 27,90 euro al mese, la quale si caratterizza per:

la gratuità del costo di attivazione e della spedizione;

l’assenza di vincoli di durata: sarà dunque possibile effettuare il recesso dal contratto in qualsiasi momento senza dover pagare penali o eventuali rate residue.

La promozione include il modem con Wi-Fi Optimizer, che rende la connessione stabile in ogni angolo della propria abitazione, e la possibilità di navigare alla velocità della fibra FTTH, pari a 1 Giga in download (ovviamente nelle zone che sono raggiunte da tale tecnologia di rete).

In alternativa, sarà comunque possibile attivare la stessa promozione, allo stesso prezzo, anche con:

la fibra di tipo FTTC , che raggiunge la velocità di 200 Mega in download;

la connessione di tipo ADSL, con la quale si naviga alla velocità di 20 Mega in download.

Aggiungendo due soli euro in più al mese, quindi pagando un prezzo pari a 29,90 euro, sarà possibile attivare la promozione Internet Unlimited + Chiamate con la quale si potranno effettuare chiamate da telefono fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, grazie all’utilizzo della tecnologia VOiP.

Giga Family Infinito Edition

Le promozioni Vodafone Internet casa senza telefono non finiscono qui: al costo di 39,90 euro al mese sarà, infatti, possibile attivare l’offerta Giga Family Infinito Edition. Quali sono i suoi vantaggi?

Di base, la promozione è la stessa di Internet Unlimited, quindi comprende sia la connessione a Internet sia le chiamate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Si caratterizza per:

la possibilità di raggiungere la velocità massima di 1 Giga in download;

il modem Wi-Fi Optimizer in omaggio;

l’assenza di vincoli di durata o di costi per la spedizione a casa.

Il suo valore aggiunto consiste nella presenza di una SIM per lo smartphone che contiene Giga, minuti e messaggi senza limiti, la quale prevede un costo di attivazione pari a 6,99 euro una tantum.

A proposito delle promozioni proposte da Vodafone, dopo aver individuato quella che si adatta meglio alle proprie esigenze, si consiglia sempre di effettuare una verifica della copertura in modo tale da conoscere in anticipo quale sarà la velocità di navigazione effettiva alla quale si potrà navigare.

In generale, le offerte Vodafone sono adatte alle categorie di utenti più disparate: sono perfette per i gamers, che hanno necessità di una connessione Internet stabile e con tempi di latenza molto bassi, danno la possibilità di vedere un film in streaming 4K senza interruzioni, sono l’ideale anche per la didattica a distanza poiché garantiscono una connessione fluida e potente a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Le promozioni Vodafone prevedono la ricezione della Vodafone Station. Nonostante non ci siano vincoli di tipo contrattuale, nel caso in cui si decidesse di recedere dal piano attivato prima di 24 mesi, sarà necessario restituire il modem incluso nella promozione.

Nel caso in cui il modem non venisse restituito entro 30 giorni di tempo, sarà necessario dover pagare:

70 euro nei casi in cui il recesso sia esercitato nei primi 12 mesi di sottoscrizione del contratto;

50 euro qualora il recesso avvenisse tra il 13° e il 24° giorno.

L’unica spesa da sostenere nell’ipotesi di recesso è quella di disattivazione della linea, che è pari a 28 euro, cifra che si dovrà pagare anche qualora si scelga di effettuare il passaggio a un altro operatore.

Internet Unlimited + Sky TV

Vodafone permette di personalizzare le sue offerte Internet casa con l’aggiunta di tutta una serie di contenuti legati all’intrattenimento. I prezzi delle promozioni disponibili variano in relazione al fatto che si abbia la fibra ottica oppure no.

Gli utenti che possono attivare un’offerta in fibra ottica, perché sono raggiunti da tale tecnologia di rete, avranno la possibilità di sottoscrivere una promozione disponibile al costo di 34,90 euro al mese per il primo mese, che poi diventano 41,90 euro al mese, nella quale sono inclusi la Vodafone TV intrattenimento, NOW TV Entertainment, che comprende le serie TV e gli show più amati di Sky, oltre che 6 mesi di NOW Cinema e 12 mesi di Amazon Prime Video.

Al costo di 51,90 euro al mese, con uno sconto di 8 euro sulla rete fissa già inclusa, si potrà attivare il pacchetto Vodafone TV Sport Plus, che comprende:

NOW Sport, con tutto lo sport di Sky;

6 mesi di NOW Cinema;

12 mesi di Amazon Prime con Prime Video.

Al costo di 61,90 euro al mese, si potrà attivare un pacchetto adatto ai gusti di tutta la famiglia, ovvero Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento, nel quale sono inclusi i contenuti di:

NOW Sport e Entertainment, che comprende tutto lo sport, le serie TV e gli show di Sky;

6 mesi di NOW Cinema;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Nel caso in cui, invece, non si fosse raggiunti dalla fibra ottica, sarà comunque possibile sottoscrivere:

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Entertainment , che per i già clienti ha un costo di 5 euro al mese per il primo mese, che poi diventano 12, e comprende anche 6 mesi di NOW Cinema e 12 mesi di Amazon Prime Video;

Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport , che ha un costo di 30 euro al mese per i già clienti, con 8 euro di sconto sulla rete fissa, oltre che 6 mesi di NOW Cinema e 12 mesi di Amazon Prime Video;

Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport e Entertainment, che ha un costo di 40 euro al mese per i già clienti, con 8 euro di sconto sulla rete fissa, oltre che 6 mesi di NOW Cinema e 12 mesi di Amazon Prime Video.

Tutte le promozioni citate prevedono il TV Box 4K compatibile con DVB T2, che in alcuni casi è dotato anche del controllo vocale. Possono essere scelte con addebito su carta di credito oppure su conto corrente.

In questo caso, è prevista una durata di 24 mesi con rinnovo a tempo indeterminato. Nell’ipotesi in cui si dovesse recedere prima di 12 mesi, senza restituire il TV Box, ceduto in sconto merce, si dovrebbe sostenere un importo pari a 120 euro commisurato al valore del bene. Qualora il recesso avvenga invece tra il 13° e il 24° mese, si dovranno pagare 60 euro. Il TV Box dovrà comunque essere restituito entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso e disdetta.