Vodafone Infinito con tutto illimitato: l'offerta di Gennaio 2021

Con le offerte Infinito di Vodafone si hanno inclusi minuti, SMS e Gigabyte illimitati e l'opzione per navigare alla massima velocità in 5G . Alle tariffe, che sono disponibili anche per i già clienti dell'operatore in rosso, è inoltre possibile anche associare l'acquisto di uno smartphone di fascia alta anche senza anticipo

Nel momento in cui Vodafone ha ufficializzato la sua Giga Network 5G ha lanciato le offerte della famiglia Infinito. Queste sono state tra le prime tariffe con Gigabyte illimitati e con inclusa la possibilità di navigare utilizzando l’ultimo standard per le reti di telefonia mobile. L’operatore ha previsto diverse soglie per la velocità di navigazione, che cresce in concomitanza con il costo mensile.

Il 5G offre prestazioni cinque volte superiori al 4G, come verificato dalla società di analisi indipendente umlaut, e permette di avviare una chiamata e utilizzare le app in tempo reale. La qualità della navigazione è garantita anche nei luoghi affollati e in condizioni di traffico congestionato. Attualmente Vodafone offre copertura in 5G nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli e si posta l’obiettivo di raggiungere presto 100 città italiane.

Vodafone Infinito con tutto illimitato: tutti i dettagli sulle offerte

Le offerte della famiglia Infinito rappresentano il top delle promozioni di Vodafone in quanto includono minuti, SMS e Gigabyte illimitati e l’opzione 5G. Scegliendo Smart Pay come modalità di pagamento, ovvero l’addebito automatico del costo mensile del piano su carta di credito o conto corrente, non solo si evita di dover effettuare una ricarica manuale quando serve ma si ottiene anche uno sconto sul prezzo della tariffa. L’opzione 5G Start può comunque essere associata anche ad altre tariffe al costo di 5 euro al mese.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Tutte le offerte di Vodafone includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Chi è già cliente Vodafone anche per la linea fissa ha la possibilità di creare la sua Giga Family scegliendo Family+ e ottenere per tutti i membri della famiglia una SIM mobile con minuti illimitati e 50 GB al costo di 9,99 euro al mese.

Le tariffe della linea Infinito sono disponibili anche nella speciale modalità telefono incluso. In questo modo è possibile acquistare a rate uno smartphone top di gamma come iPhone 12 o Galaxy S21, anche senza anticipo. Per queste promozioni è previsto un vincolo di durata.

Infinito smartphone edition

L’offerta è riservata a chi sottoscrive Infinito Gold o Infinito Black in negozio e prevede un costo di attivazione di 9,99 euro e un vincolo di 24 mesi con corrispettivo di recesso anticipato decrescente ogni 3 mesi. Nel pacchetto è compresa anche l’assicurazione RED Care per la protezione del prodotto.

E’ possibile scegliere tra:

iPhone 12 Mini da 128 GB – 30 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro Max da 128 GB – 45 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 da 128 GB – 34 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro da 128 GB – 42 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 30 mesi. E’ inoltre possibile aggiungere anche Apple Watch SE o Apple Watch Series 6 a partire da 12,99 euro al mese. I dispositivi sono disponibili solo in negozio. One Number, offerta necessaria per chiamare e navigare sullo smartwatch, è inclusa per 3 mesi, poi 3 euro al mese invece di 5 euro al mese.

Samsung Galaxy S21 5G con Samsung Galaxy Buds Live incluse – 28 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21+ 5G con Samsung Galaxy Buds Live incluse – 34 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con Samsung Galaxy Buds Pro – 44 euro al mese per 30 mesi

Huawei P40 5G – 19 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa l’assicurazione Kasko Full per 24 mesi e TIDAL incluso per 6 mesi, poi 8,99 euro al mese su credito telefonico. Per ottenere le cuffie Galaxy Buds Live o Galaxy Buds Pro bisogna acquistare un telefono della famiglia Galaxy S21 entro il 28/1/21. L’acquisto deve essere registrato su members.samsung.it entro il 18/3/21.

Xiaomi Mi 10 5G con Mi True Wireless earphones 2 – 15 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 10T Pro 5G con Mi Electric Scooter Essential – 12 euro al mese per 30 mesi

Per tutti i telefoni è inclusa Screen Protection (riparazione dello schermo in caso di urti o contatti con liquidi) per 24 mesi. Le cuffie Mi True Wireless earphones 2 sono disponibili solo in negozio.

Infinito Sport Gold Edition

Minuti illimitati verso Ue

1.000 minuti verso extra Ue

2 GB e 300 minuti in roaming in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi

SMS illimitati

GB illimitati per navigare a una velocità fino a 10 Mbps in 5G

Top Service incluso

Garmin Venu Sq incluso

L’offerta ha un costo di 31,99 euro al mese per 24 mesi con Smart Pay, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche, altrimenti 32,99 euro. Per i già clienti Vodafone il costo è di 22,5 euro.

Infinito Sport Black Edition

Minuti illimitati verso Ue

1.000 minuti verso extra Ue

5 GB e 500 minuti in roaming in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi

SMS illimitatiGB illimitati per navigare a una velocità fino a 1 Gigabit in 5G

Top Service incluso

Garmin Venu Sq incluso

L’offerta ha un costo di 41,99 euro al mese per 24 mesi con Smart Pay, poi 39,99 euro al mese. L’attivazione è di 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche, altrimenti 32,99 euro. Per i già clienti Vodafone il costo è di 22,5 euro.