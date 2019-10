Vodafone Happy Black anche per Internet casa: tutti i vantaggi

Happy Black , il programma di sconti e regali di Vodafone , oggi diventa disponibile anche per gli utenti di rete fissa. Scopri come iscriversi al servizio ritirare i tuoi premi se sei un cliente Internet casa dell’operatore britannico

Grandi novità per gli utenti Vodafone che hanno sottoscritto un’offerta Internet casa in fibra ottica o ADSL. Da oggi 29 ottobre 2019 anche i clienti di rete fissa possono accedere ad Happy Black, il programma di vantaggi e sconti inizialmente riservato solo agli utente di telefonia mobile. Ogni mese l’operatore propone sempre nuovi premi e regali per i propri utenti. Si parla ad esempio di sconti al ristorante, per i viaggi o l’intrattenimento. Non perdete l’occasione di usufruire dei tanti vantaggi offerti dall’operatore britannico per una spesa che non supera quella di 2 caffè al mese.

I premi disponibili su Happy Black per rete fissa

Ecco i premi sempre disponibili su Happy Black per gli utenti Internet casa:

20% di sconto su Europcar

2 colazioni al prezzo di 1 in Autogrill

50% di sconto sui prodotti Nespresso

5 euro di buono carburante nei distributori Eni

2 biglietti al prezzo di 1 in alcuni ristoranti, parchi e attrazioni partner di Vodafone

partner di Vodafone 50 euro di rimborso su Booking.com

6 mesi inclusi di Amazon Prime

10% di sconto su Leroy Merlin

2 biglietti al prezzo di 1 nelle sale UCI Cinemas

50% di sconto su Rentalcars

100 euro di sconto su Costa Crociere

Le novità di novembre sono:

sconto del 50% sul ticket Cinema di NOW TV

20 euro da spendere su Marionnaud

50% di sconto sugli ordini UberEats

15% di sconto sui prodotti Moleskine

20% di sconto sui prodotti Original Marines

15% di sconto sui prodotti Asos

Happy Black ha un costo di 1,99 euro al mese ma i primi 30 giorni sono gratuiti. E’ possibile richiedere tutti i premi una volta al mese e in più si ottengono ben 30 Gigabyte al mese sulla propria SIM di Instant Activation. L’addebito per il servizio sarà visibile in fattura nella sezione costi variabili. Anche gli utenti di telefonia mobile possono sottoscrivere Happy Black per la linea fissa e usufruire del primo mese in promozione gratuita per ciascuna sottoscrizione al servizio.

Si può accedere ad Happy Black e a tutti i suoi vantaggi direttamente dall’app My Vodafone su smartphone o dalla sezione Web Fai da Te su desktop. Il servizio può essere disattivato chiamando il numero di assistenza telefonica gratuito 190 o da Web Fai da Te.

Le offerte Internet casa di Vodafone

Grazie al comparatore di SosTariffe.it è possibile confrontare le offerte di Vodafone con quelle degli altri provider per trovare la soluzione più adatta alla proprie personali esigenze di navigazione domestica. Tramite il nostro apposito strumento gratuito si può verificare la copertura disponibile nel proprio Comune per poter conoscere qual è la tecnologia migliore da cui si è raggiunti. Il nostro portale vi offre inoltre tutti gli strumenti necessari ad effettuare il passaggio di operatore come la relativa modulistica, il codice di migrazione, etc. Di seguito sono descritte nel dettaglio le principali offerte Internet casa di Vodafone e tutti i servizi inclusi:

1. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH . In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL .

sulla di con . In alternativa sono disponibili anche e . SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Vodafone TV Intrattenimento (solo con FTTH)

(solo con FTTH) 6 mesi di iscrizione ad Amazon Prime

Modem Vodafone Station incluso

incluso Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

L’offerta è disponibile fino al 29/10/19.

Attiva Vodafone Internet Unlimited

2. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit e ADSL fino a 20 Megabit

sulla di con o fino a e fino a SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi ed è riservata ai nuovi clienti. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

3. Internet casa con Vodafone TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit

sulla di con o fino a SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese per navigare sulla Giga network 5G

L’offerta è solo per gli utenti fibra ottica e consente di scegliere tra diversi pacchetti:

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport – 30 euro o 15 euro attivando la fibra ottica

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

di in con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf 3 mesi di ticket di NOW TV Sport

Vodafone TV Sport – 10 euro o 5 euro attivando la fibra ottica

Selezione di partite di Champions League ed Europa League, Gran Premi di Formula 1 e Moto GP e altri contenuti su Sky Sport Mix

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 11,90 euro o incluso nell’offerta FTTH

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV, news, documenti, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

Vodafone TV Sport e Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 19,90 euro o 14,90 attivando fibra ottica

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

14 film di CHILI al mese, di cui 4 prime visioni

al mese, di cui 4 prime visioni 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

di Tutti i canali del Digitale Terrestre

La tariffa ha un costo di partenza di 27,90 euro al mese. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.

La copertura di Vodafone

Vodafone dispone di una delle rete fisse più capillari ed estese a livello nazionale e a breve verranno raggiunti in fibra ottica anche i Comuni di:

Barletta

Bisceglie

Catanzaro

Corato

Cosenza

Limbiate

Manfredonia

Olbia

Oristano

Vittoria

La rete FTTH di Vodafone raggiunge invece i Comuni di: