Vodafone Giga Network: tutto sulla promozione attiva a Maggio 2021

La Vodafone Giga Network 5G è una rete di telefonia mobile che offre prestazioni fino a cinque volte superiori al 4G, come verificato dai test della società di analisi indipendente Umlaut. Grazie alla latenza minima prevista dal nuovo standard è possibile comunicare in tempo reale, ovvero chiamare, navigare in Internet e utilizzare le app anche contemporaneamente senza ritardi o lag. Il segnale resta stabile e le performance di alta qualità anche nei luoghi affollati o in condizioni di traffico congestionato. Non a casa, nPerf ritiene la rete di Vodafone la migliore in Italia e le ha assegnato nPerf Award per il 2020.

L’operatore britannico attualmente offre copertura outdoor in 5G è al 90% nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari. A Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Catania e Reggio Calabria la copertura è invece del 70%.

Vodafone Giga Network 5G: tutti i dettagli sulla rete FWA

La tecnologia prevista dalla Vodafone Giga Network 5G è stata utilizzata come base per la realizzazione della Giga Network FWA. Vodafone quindi permette di offrire una linea fissa veloce e stabile anche a coloro che non sono raggiunti dalla fibra ottica. La rete FWA (Fixed Wireless Access) unisce una connessione Internet terrestre a quella senza fili. La fibra ottica copre solo il tratto dalla centrale collegata alle grandi dorsali della Rete fino all’antenna di trasmissione che opera da ponte radio. Da lì il segnale raggiunge il modem dell’utente sfruttando la Vodafone Giga Network 5G.

Con la tecnologia FWA è possibile arrivare in linea teorica a una velocità fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Per ricevere il segnale radio è necessario disporre di un apposito apparato fornito da Vodafone in comodato d’uso. A seconda della copertura disponibile nel proprio Comune (potete verificarla gratuitamente utilizzado l’apposito strumento di SOStariffe.it) si dovrà utilizzare un dispositivo indoor od outdoor. Il primo è in grado di ricevere direttamente il segnale e di distriburlo in tutte le stanze in modalità wireless. Il secondo, invece, richiede l’installazione da parte di un tecnico di un’antenna, solitamente posizionata nella parete esterna dell’abitazione. Quest’ultima è collegata alla Vodafone Station tramite cavo Ethernet. Il router poi trasmette il segnale all’interno della casa tramite rete Wi-Fi.

Vodafone Giga Network 5G: le offerte dedicate

Per accedere alla Vodafone Giga Network 5G e utilizzarla come ponte per la propria connessione Internet fissa si deve necessariamente attivare l’offerta Vodafone Casa Wireless, disponibile in due diverse varianti a seconda dei consumi e delle necessità di banda del cliente. Con questa tariffa Internet casa è possibile navigare fino a 100 Mbps in download e utilizzare servizi digitali molto popolari come la visione di film e serie TV in streaming in alta definizione (anche in 4K), giocare online ed effettuare videochiamate. L’offerta si presta anche per lavorare da remoto o in smart working e per gli studenti che devono seguire le lezioni in didattica a distanza (DAD). Alla GigaNetwork FWA di Vodafone si possono connettere contemporaneamente fino a 60 dispositivi tra smartphone, tablet, PC o prodotti per la domotica e IoT (Internet of Things).

1. Vodafone Casa Wireless + 30 Mbps

Navigazione fino a 30 Mbps in download e 10 Mbps in upload per i primi 200 GB, poi la velocità scende a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload

Chiamate a consumo

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare un importo di 6 euro per ogni mese mancante al 24esimo.

Attiva Vodafone Casa Wireless + 30 Mbps

2. Vodafone Casa Wireless + 100 Mbps

Navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Superata la soglia di 3.5 x consumo medio mensile (142 GB negli ultimi 9 mesi) potrebbero essere applicate limitazioni alla velocità

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare le eventuali rate residue per l’attivazione in un’unica soluzione o su richiesta con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento precedentemente scelto.

Attiva Vodafone Casa Wireless + 100 Mbps

A seconda della copertura disponibile è prevista l’installazione di un apparato indoor od outdoor. Il primo è collegato direttamente alla Vodafone Power Station e trasmette il segnale in modalità Wi-Fi o Ethernet permettendo di collegare fino a 64 dispositivi. Non è previsto l’intervento di un tecnico ma è possibile ottenere assistenza per la verifica della corretta installazione, risolvere eventuali difficoltà e confermare la qualità della linea. L’apparato outdoor richiedere l’installazione da parte di un tecnico di Vodafone, e permette di collegare in modalità wireless o via cavo fino a 99 dispositivi.

Gli apparati verranno consegnati direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Un tecnico dell’operatore provvederà a verificare che la linea funzioni in modo corretto. L’utente potrà seguire l’andamento della consegna dell’ordine grazie a un apposito tracking tool. In più, per 12 giorni è disponibile un numero dedicato per trovare risposta ad eventuali dubbi o perplessità riguardo l’attivazione del servizio. Vodafone offre inoltre assistenza multicanale tramite WhatsApp, nell’Area Fai da Te sul sito o utilizzando l’app MyVodafone.

Per entrambe le offerte è previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.

L’app MyVodafone è disponibile gratuitamente per iOS, Android e su AppGallery per dispositivi Huawei. La piattaforma consente di controllare i propri consumi tramite gli appositi widget e visualizzare le bollette, scoprire le offerte dedicate dell’operatore e i vantaggi e convenzioni di Happy Friday, chiedere supporto a TOBi, l’assistente personale di Vodafone, e controllare tutte le proprie utenze.