Vodafone Fibra: nuova offerta senza vincoli e costi nascosti

Vodafone rinnova la sua gamma di offerte Internet casa proponendo una nuova versione di Internet Unlimited per tutti i nuovi clienti. Le novità che caratterizzano la nuova versione dell’offerta fibra di Vodafone sono legate dall’assenza di costi di attivazione e vincoli di permanenza oltre che dall’assenza di costi rateali “nascosti” nel canone mensile dell’abbonamento (pratica comune nel settore di telefonia fissa).

Da notare, infatti, che la nuova versione di Internet Unlimited non presenta più il contributo di attivazione (in precedenza pari a 1 euro al mese per 24 mesi) ed include il modem Wi-Fi Vodafone Wi-Fi 6 Station (precedentemente incluso a 6 euro al mese per 48 mesi con il servizio Vodafone Ready. Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta:

Internet Unlimited: la fibra di Vodadone a 29,90 euro al mese

La nuova versione di Internet Unlimited di Vodafone presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload, oppure tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, o ancora tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload 6 mesi di abbonamento a NOW TV Cinema senza costi aggiuntivi (poi 9,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento)

Internet Unlimited è disponibile con un costo periodico di 29,90 euro al mese. Come detto l’attivazione è gratuito ed il modem Wi-Fi viene messo a disposizione gratuitamente dall’operatore (in caso di recesso entro i primi 24 mesi, il modem dovrà essere restituito).

L’abbonamento è personalizzabile con le seguenti opzioni che possono essere aggiunte già in fase di sottoscrizione.

chiamate gratis versi i fissi internazionali in Europa, USA e Canada al costo di 5 euro in più oltre al canone dell’abbonamento

servizio Digital Privacy & Security Family a 3,99 euro al mese con primo mese gratis

servizio Happy Black, per accedere a promozioni e buoni sconto proposti da partner di Vodafone, a 1,99 euro al mese con primo mese gratis

modem Mobile Wi-Fi per navigare anche fuori casa (è necessario inserire una SIM con un bundle dati disponibile) a 1 euro al mese

SIM dati con 150 GB al mese a 4 euro al mese

Vodafone TV Intrattenimento (NOW TV Entertainment, 30 film al mese su CHILI,6 mesi gratis di Infinity e box Vodafone TV incluso) a 12 euro al mese (primo mese 5 euro)

Vodafone TV Sport (Tutto lo sport di Sky in super HD con la selezione dei grandi eventi sportivi e di partite di UEFA Champions League, 14 film CHILI al mese, di cui 4 prime visioni, 6 mesi di abbonamento a Infinity e un catalogo di film on demand sempre aggiornato) a 30 euro al mese

Vodafone TV Sport + Intrattenimento (unisce le due opzioni precedenti) a 40 euro al mese

Come attivare Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile, con le condizioni indicate, esclusivamente tramite attivazione online. L’offerta, caratterizzata da un canone di 29,90 euro al mese e dall’assenza totale di vincoli, può essere attivata tramite il sito di Vodafone, raggiungibile cliccando sul link qui di sotto.

Per completare l’attivazione è necessario avere a disposizione i dati anagrafici e un documento di identità dell’intestatario della linea, l’indirizzo di attivazione, le coordinate IBAN per il pagamento delle bollette e, in caso di portabilità del numero, il codice di migrazione.

