Vodafone Fibra in offerta con NOW TV Cinema in regalo per 6 mesi

Puntare sulla fibra ottica di Vodafone conviene ancora di più in questo momento. L’operatore, infatti, ha rinnovamento la sua proposta d’abbonamento per i clienti interessati ad attivare una nuova offerta Internet casa. Per tutti i nuovi clienti, Vodafone propone l’offerta Internet Unlimited ad un prezzo di 29,90 euro al mese (il canone diminuirà nel corso dei mesi sino a raggiungere un valore minimo di 22,90 euro al mese) aggiungendo, senza alcun costo extra, ben 6 mesi di NOW TV Cinema.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Vodafone Fibra con NOW TV Cinema in regalo

Internet Unlimited di Vodafone è attualmente disponibile con condizioni particolarmente vantaggiose per i nuovi clienti. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC sino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC sino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega servizio Vodafone Ready con il modem Vodafone Wi-Fi 6 Station già incluso nel canone mensile (6 euro al mese per 48 mesi); il modem include il software Wi-fi Optimizer capace di monitorare l’utilizzo della rete wireless di casa e ottimizzarne il funzionamento per massimizzare le prestazioni in base alle esigenze dell’utente

con il modem Vodafone Wi-Fi 6 Station già incluso nel canone mensile (6 euro al mese per 48 mesi); il modem include il software Wi-fi Optimizer capace di monitorare l’utilizzo della rete wireless di casa e ottimizzarne il funzionamento per massimizzare le prestazioni in base alle esigenze dell’utente attivazione inclusa nel canone (1 euro al mese per 24 mesi)

inclusa nel canone (1 euro al mese per 24 mesi) 6 mesi di NOW TV Cinema (con oltre 1.000 film da guardare in streaming on demand e nuovi titoli aggiuntivi ogni settimana); terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento

(con oltre 1.000 film da guardare in streaming on demand e nuovi titoli aggiuntivi ogni settimana); terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento per i già clienti Vodafone su mobile: 50 GB extra portando il costo della tariffa della propria SIM in fattura grazie alla promozione Giga Family; aggiungendo una seconda SIM, inoltre, si riceveranno 100 GB al mese su ciascuna SIM senza costi extra; è possibile aggiungere sino ad un massimo di 6 SIM con 100 GB extra senza costi aggiuntivi semplicemente portando il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Come indicato in precedenza, il canone include già il costo del modem e dell’attivazione. Dopo i primi 24 mesi, una volta terminato il pagamento dell’attivazione, il canone si ridurrà a 28,90 euro al mese. Dopo 48 mesi, terminato il pagamento di Vodafone Ready, il canone mensile scenderà a 22,90 euro al mese.

Da notare che l’abbonamento è personalizzabile con le seguenti opzioni:

chiamate gratis verso i fissi internazionali disponibili a 5 euro in più al mese

SIM dati con 150 GB al mese e modem 4G incluso a 5 euro in più al mese

Per attivare Internet Unlimited è possibile seguire la procedura online disponibile sul sito di Vodafone, cliccando sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

NOW TV Smart Stick per sfruttare i 6 mesi gratis di Cinema proposti da Vodafone

Per sfruttare i 6 mesi gratis di NOW TV Cinema inclusi nell’abbonamento Internet casa di Vodafone è possibile accedere al servizio di streaming tramite le varie app disponibili su tutte le principali piattaforme (smartphone, tablet, PC, console, Smart TV etc.). Per semplificare l’accesso a NOW TV è possibile puntare sulla NOW TV Smart Stick, un pratico dispositivo in grado di “rendere smart” qualsiasi TV.

La NOW TV Smart Stick ha un costo di 29,99 euro ed include nel prezzo 1 mese di Sport oppure 3 mesi di Cinema o 3 mesi di Entertainment. Abbinando quest’offerta ai 6 mesi gratis di NOW TV Cinema offerti da Vodafone ed alla velocità della fibra dell’operatore per l’accesso ai contenuti della piattaforma è possibile massimizzare i vantaggi. La NOW TV Smart Stick è acquistabile direttamente online, con spedizione gratuita all’indirizzo fornito dal cliente.

Per l’acquisto della Smart Stick è possibile fare riferimento al sito ufficiale di NOW TV disponibile cliccando sul link qui di sotto.

Scopri l’offerta dedicata alla NOW TV Smart Stick »