Vodafone espande la copertura del 5G, ecco le nuove città raggiunte

Lanciata nel 2019, la rete 5G di Vodafone è in costante espansione. In questi giorni, l'operatore di telefonia mobile ha confermato l'incremento della copertura della sua rete mobile di nuova generazione con tante nuove città in cui è ora possibile sfruttare il 5G. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul 5G di Vodafone e come fare per poter sfruttare le potenzialità della nuova rete attivando nuove offerte, sia per i nuovi clienti che per i già clienti.

Si espande la copertura del 5G di Vodafone. L’operatore di telefonia mobile continua nel suo processo di espansione della rete mobile di nuova generazione lanciata oramai quasi due anni fa. Il 5G, come confermato dal provider, è ora disponibile in diverse nuove città consentendo ad un numero maggiore di clienti di poter beneficiare dei vantaggi garantiti dalle potenzialità della nuova tecnologia. Con la crescita dei dispositivi in grado di accedere alla nuova rete mobile, puntare sulle offerte 5G diventa sempre più conveniente.

Le nuove città raggiunte dal 5G di Vodafone

Sin dal lancio, la Giga Network 5G di Vodafone è disponibile a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli. Con il nuovo aggiornamento, l’operatore ha portato la sua rete mobile di nuova generazione anche in 20 nuove città. Ecco l’elenco completo: Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria. Naturalmente, la crescita della rete Vodafone non si ferma qui. Nel corso delle prossime settimane è prevista un’ulteriore espansione della rete mobile 5G che, progressivamente, raggiungerà la maggior parte del territorio italiano.

Come sfruttare il 5G di Vodafone: le offerte disponibili

Per i già clienti Vodafone c’è la possibilità di sfruttare il 5G in modo molto semplice. Non tutte le offerte sono abilitate all’accesso alla rete mobile di nuova generazione. I clienti che hanno attivato una tariffa non 5G potranno accedere alla nuova rete attivando l’opzione 5G Start. Tale opzione, attivabile dall’area utente del sito ufficiale oppure dall’app MyVodafone, presenta un costo di 5 euro al mese che va a sommarsi al costo del canone mensile dell’offerta. Non sono presenti costi di attivazione. Per sfruttare il 5G è necessario avere una SIM da almeno 128K e dispositivi abilitati al 5G.

Per i nuovi clienti, invece, c’è la possibilità di attivare offerte specifiche “5G Ready”. Ecco le principali soluzioni:

Offerta Minuti ed SMS Giga in 5G Costo mensile RED Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’UE 40 GB al mese con Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 18,99 euro al mese Shake it Easy (per Under 30) Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 60 GB al mese con Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica 14,99 euro al mese Infinito Black Edition Minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’UE, 1000 minuti al mese verso i Paesi extra UE, 500 minuti in roaming extra UE Giga illimitati, 5 GB in roaming extra UE 39,99 euro al mese

Ricordiamo, infine, che i clienti di rete fissa Vodafone che scelgono un’offerta di telefonia mobile dell’operatore possono ottenere fino a 100 GB gratis ogni mese grazie alla promozione Giga Family. Tale promozione prevede l’addebito del costo dell’offerta mobile nel conto dell’abbonamento di rete fissa. Abbinando una SIM all’abbonamento di rete fissa si riceveranno 50 GB al mese mentre abbinando 2 o più SIM (fino ad un massimo di 6) si riceveranno 100 GB al mese per ogni SIM. I GB extra permettono la navigazione in 5G.

Per passare a Vodafone con la rete fissa è possibile attivare Internet Unlimited. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

Internet Unlimited presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta può essere personalizzata con l’aggiunta di alcune opzioni con la Vodafone TV, disponibile a partire da 12 euro al mese, oppure una SIM dati con 150 GB mensili, disponibile al costo di 4 euro al mese. Per attivare e personalizzare l’offerta è possibile fare riferimento al sito Vodafone, raggiungibile dal link qui di sotto.

