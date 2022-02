Vodafone e Linkem insieme per il 5G FWA

Vodafone e Linkem annunciano un importante accordo per quanto riguarda il 5G FWA, tecnologia sempre più importante per il futuro delle connessioni Internet wireless in ambito domestico. Grazie a quest'accordo, infatti, i due operatori potranno unire le forze per potenziare i rispettivi servizi ed offrire agli utenti, sia famiglie che imprese, soluzioni sempre più efficaci per accedere ad Internet ad alta velocità, anche in tutte quelle situazioni in cui non è presente la fibra ottica FTTH.

Il nuovo accordo tra Vodafone Italia e Linkem è ufficiale. Grazie a quest’accordo, i due provider puntano ad incrementare la diffusione dei servizi a banda ultra-larga che sfruttano la tecnologia 5G FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia consente di poter sfruttare una connessione Internet wireless per la propria casa con una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit in download, un valore in linea con quello di molte connessioni in fibra ottica FTTH.

I due operatori hanno evidenziato come l’accordo wholesale reciproco garantirà il mutuo accesso alle rispettive reti 5G FWA, andando a potenziare servizi e offerte commerciali proposte alla clientela. Al centro dell’accordo ci sono gli specifici know how, gli asset frequenziali 5G e la rete infrastrutturale sul territorio nazionale. Tutti questi elementi garantiranno una maggiore efficienza per le reti wireless 5G FWA, destinate a diventare un riferimento sempre più rilevante per il futuro del settore delle connessioni Internet.

Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, dichiara: “La tecnologia FWA raggiungerà nei prossimi anni numerose famiglie e imprese, anche nelle aree dove storicamente i servizi di accesso fisso sono stati limitati. Vodafone continua ad investire sulla estensione della copertura 5G. La partnership con Linkem coniuga il know-how di Vodafone nel costruire e operare reti wireless con la specializzazione nel segmento FWA, in cui Linkem ha sviluppato competenze e posizioni riconosciute dal mercato”

Davide Rota, amministratore delegato di Linkem, aggiunge: “La partnership con Vodafone è molto importante dal punto di vista strategico. Le tecnologie wireless e in particolare il 5G avranno un ruolo sempre più rilevante per garantire la disponibilità di servizi a banda ultra-larga altamente performanti per le famiglie e per le imprese in tutte le aree del Paese. la sinergia con un operatore mobile e fisso del livello di Vodafone ci consentirà di estendere la disponibilità delle nostre offerte ancor più rapidamente”

Cos’è il 5G FWA e perché è importante per il settore delle reti Internet casa

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) rientra nella categoria delle connessioni “fibra mista radio“. Si tratta di una tecnologia che consente l’accesso ad Internet ad alta velocità anche quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC non sono disponibili all’indirizzo di casa dell’utente. Con questa tecnologia è, quindi, possibile navigare ad alta velocità anche in quelle zone in cui la rete fissa non è sufficiente a garantire performance di alto livello.

Le soluzioni FWA, allo stato attuale, garantiscono una velocità massima di 100 Mega nella maggior parte dei casi. Con l’applicazione delle tecnologie 5G, però, è possibile registrare un deciso passo in avanti in termini di prestazioni. I collegamenti 5G FWA garantiranno prestazioni da vera banda ultra-larga in grado di non far rimpiangere le connessioni in fibra ottica FTTH arrivando fino a 1 Gigabit di velocità.

La diffusione del 5G FWA rappresenta una risorsa importante per tutte quelle famiglie e per le imprese che non hanno la possibilità di accedere ad Internet tramite rete fissa FTTH o FTTC. L’accordo tra Vodafone e Linkem è, quindi, un ulteriore passo in avanti per rafforzare un settore che, nel corso del prossimo futuro, sarà sempre più importante per lo sviluppo della banda ultra-larga.

