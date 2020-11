Anche Vodafone partecipa agli sconti e alle promozioni previste per il Black Friday. Sino al 27 di novembre, infatti, è possibile sfruttare la promozione "Black Week" che l'operatore riserva a tutti gli utenti che attivano un nuovo abbonamento Internet casa. Con la nuova offerta Vodafone per il Black Friday, i nuovi clienti che attivano un'offerta Internet casa riceveranno un buono shopping da 50 Euro . Ecco i dettagli della promozione.

Vodafone e Black Friday: buono shopping da 50 euro in regalo per chi attiva la fibra

C’è tempo sino a domani 27 novembre per attivare la promozione di Vodafone per il Black Friday. L’operatore, infatti, riserva a tutti i nuovi clienti che attivano una nuova offerta Internet casa una promozione speciale. Attivando un abbonamento con Vodafone, infatti, si riceverà in regalo un buono shopping da 50 Euro da utilizzare per fare acquisti, anche durante il periodo di shopping pre-natalizio, presso uno degli store partner di Vodafone.

Ecco i dettagli dell’offerta “Black Week” di Vodafone:

Internet illimitato a 29,90 Euro e buono shopping in regalo con Vodafone

L’offerta Vodafone per il Black Friday permette di attivare l’abbonamento Internet Unlimited con le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download, oppure tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download, oppure tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega, o ancora tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download opzione Vodafone Ready inclusa (6 Euro al mese per 48 mesi) che mette a disposizione il modem WiFi per la connessione

Per i nuovi clienti che scelgono di attivare quest’abbonamento con Vodafone, sino a domani 27 novembre, ci sarà in regalo un buono shopping da 50 Euro da utilizzare presso uno dei seguenti marchi partner:

Asos, Bimbo Store, Brums, Coin, Decathlon, Douglas, FootLocker, Game Stop, H&M, Home Mania, Interflora, Ikea, laFeltrinelli, Mango, Marionnaud, MediaWorld, Mondadori Store, Nespresso, Nike, OVS, Pittarosso, Prénatal, Scarpe&Scarpe, Tigotà, Toys Center, Zalando

Tutte le istruzioni per ricevere ed utilizzare il buono shopping saranno recapitate all’utente all’indirizzo e-mail fornito in fase di attivazione del nuovo abbonamento Vodafone. Da notare, inoltre, che l’abbonamento è personalizzabile con l’aggiunta di:

una SIM dati con 150 GB al mese e modem Mobile Wi-Fi incluso a 5 euro al mese

e modem Mobile Wi-Fi incluso a l’opzione Internazionale per chiamare gratis i fissi internazionali in Europa, US e Canada a 5 euro al mese

La nuova offerta Vodafone per il Black Friday è attivabile sino a domani 27 novembre da tutti i nuovi clienti che passano a Vodafone. L’abbonamento presenta un costo mensile di 29,90 euro al mese con attivazione (1 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (6 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel prezzo. Dal 25° mese il costo mensile scenderà a 28,90 euro e dal 49° mese scenderà a 22,90 euro al mese.

Per attivare online l’offerta Vodafone per il Black Friday è possibile cliccare sul link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Ricordiamo che per un quadro completo sulle tariffe di rete fissa disponibili in questo periodo di Black Friday è possibile consultare il comparatore di SOStarife.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStarife.it, disponibile su dispositivi Android e iOS.