Vodafone con 150 GB in Mobile Wi-Fi: nuova offerta Fibra Vodafone

Nei giorni scorsi, Vodafone ha presentato la nuova Vodafone Wi-Fi Station 6 , il nuovo router destinato a diventare il nuovo punto di riferimento per i clienti di rete fissa dell'operatore. Con la disponibilità della nuova Vodafone Station, l'operatore ha lanciato anche una nuova serie di offerte di rete fissa con la possibilità di sfruttare 150 GB extra in Mobile Wi-Fi . Ecco quali sono e come attivare le nuove offerte fibra di Vodafone.

Vodafone ha presentato la nuova Vodafone Wi-Fi Station 6 e, contestualmente, ha rinnovato il suo listino di offerte Internet casa andando a proporre nuove soluzioni per chi sceglierà di attivare un abbonamento per la connessione Internet per la propria abitazione. La principale novità del listino di offerte Vodafone è rappresentata dalla nuova offerta fibra con Mobile Wi-Fi da 150 GB.

Ecco i dettagli:

Nuova offerta Fibra Vodafone con Mobile Wi-Fi

Per i nuovi clienti interessati ad attivare un’offerta Internet casa con Vodafone c’è la possibilità di attivare la nuova offerta fibra con Mobile Wi-Fi incluso. Ecco i dettagli del nuovo abbonamento disponibile per tutti i nuovi clienti Vodafone:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali sono disponibili tramite un’opzione con un costo di 2 Euro in più al mese mentre le chiamate verso i fissi internazionali sono disponibili al costo di 5 Euro in più al mese

con chiamate a consumo; le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali sono disponibili tramite un’opzione con un costo di 2 Euro in più al mese mentre le chiamate verso i fissi internazionali sono disponibili al costo di 5 Euro in più al mese connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload SIM dati con 150 GB in 4G ogni mese per sfruttare la rete Vodafone anche in mobilità

per sfruttare la rete Vodafone anche in mobilità Mobile Wi-Fi incluso ; si tratta di un router 4G con batteria integrata in cui è possibile inserire la SIM dati Vodafone ed a cui si potranno collegare tutti i propri dispositivi tramite connessione wireless; il dispositivo è incluso esclusivamente per i clienti che si abboneranno online

; si tratta di un router 4G con batteria integrata in cui è possibile inserire la SIM dati Vodafone ed a cui si potranno collegare tutti i propri dispositivi tramite connessione wireless; il dispositivo è incluso esclusivamente per i clienti che si abboneranno online Giga Family : 50 GB al mese in più senza costi aggiuntivi per i clienti Vodafone che portano il costo della loro offerta in fattura; aggiungendo una seconda SIM in fattura, i Giga disponibili ogni mese diventano 100 GB per ogni SIM; è possibile collegare sino a 6 SIM all’abbonamento di rete fissa e ricevere 100 GB gratis su ogni SIM

: 50 GB al mese in più senza costi aggiuntivi per i clienti Vodafone che portano il costo della loro offerta in fattura; aggiungendo una seconda SIM in fattura, i Giga disponibili ogni mese diventano 100 GB per ogni SIM; è possibile collegare sino a 6 SIM all’abbonamento di rete fissa e ricevere 100 GB gratis su ogni SIM per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH: nel canone mensile dell’abbonamento è incluso il pacchetto base della Vodafone TV (con box TV in comodato d’uso gratuito e la possibilità di aggiungere altri pacchetti a pagamento in base alle proprie esigenze) e 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime (dal settimo mese è previsto un costo mensile di 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento)

La nuova offerta Vodafone presenta un costo periodico di 32,90 Euro al mese. Nel canone mensile è incluso sia il contributo di attivazione (dal costo di 1 Euro al mese per 24 mesi) che il costo di Vodafone Ready (il servizio che include anche la nuova Vodafone Wi-Fi Station 6 e che presenta un costo di 6 Euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso anticipato, andranno pagate le rate residue.

Scopri la nuova offerta Fibra di Vodafone »

Vodafone Fibra: l’offerta base da 29,90 Euro al mese

Tra le offerte Vodafone per la rete fissa c’è anche una soluzione “base” che non include i 150 GB al mese per navigare in mobilità ed il Mobile Wi-Fi. Tale offerta mette comunque a disposizione una serie di vantaggi di sicuro interesse. Ecco i dettagli completi:

linea telefonica con chiamate a consumo ; le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali hanno un costo di 2 Euro al mese tramite l’attivazione di un’apposita opzione mentre le chiamate verso i fissi internazionali costano 5 Euro in più al mese

; le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali hanno un costo di 2 Euro al mese tramite l’attivazione di un’apposita opzione mentre le chiamate verso i fissi internazionali costano 5 Euro in più al mese connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC, sino a 200 Mega in download, oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH, sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC, sino a 200 Mega in download, oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download Giga Family : per i clienti Vodafone di rete mobile che scelgono di includere nella bolletta di rete fissa anche il costo della loro offerta mobile è previsto un bonus di 50 GB al mese senza costi aggiuntivi; aggiungendo una seconda SIM, inoltre, il bonus diventerà di 100 GB; è possibile abbinare sino a 6 SIM alla rete fissa con un totale di 100 GB al mese gratis per ogni SIM

: per i clienti Vodafone di rete mobile che scelgono di includere nella bolletta di rete fissa anche il costo della loro offerta mobile è previsto un bonus di 50 GB al mese senza costi aggiuntivi; aggiungendo una seconda SIM, inoltre, il bonus diventerà di 100 GB; è possibile abbinare sino a 6 SIM alla rete fissa con un totale di 100 GB al mese gratis per ogni SIM per chi è raggiunto dalla fibra FTTH: Vodafone TV e 6 mesi di Amazon Prime inclusi nel prezzo

Questa nuova offerta Vodafone presenta un costo di 29,90 Euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione e il servizio Vodafone Ready (che include la nuova Vodafone Wi-Fi Station 6) sono inclusi nel canone mensile dell’abbonamento. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online cliccando sul box qui di sotto ed effettuando la verifica della copertura:

Verifica la copertura ed attiva l’offerta Fibra di Vodafone »

