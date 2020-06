Vodafone chiavetta Internet ricaricabile senza abbonamento: le offerte di Giugno 2020

Con una chiavetta Internet è possibile accedere al web dal proprio smartphone, PC o tablet senza consumare il traffico dati della propria SIM mobile o in assenza di una connessione Wi-Fi. Scopri le tariffe di Vodafone per questo tipo di dispositivi e tutti i vantaggi nel passare all’operatore di telefonia mobile britannico

Per molti italiani nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus è arrivato il momento di partire per le vacanze. Per evitare di consumare in poco tempo tutto il traffico dati incluso nel proprio piano mobile, e di conseguenza aumentare esponenzialmente i soldi necessari alla connettività Internet, la soluzione migliore è quella di sottoscrivere un piano Internet mobile e dotarsi di una chiavetta Internet o di un modem Wi-Fi portatile.

Questi dispositivi sono utili anche per lo smart working, pratica ormai familiare a milioni di utenti. Una chiavetta Internet permette infatti di avere sempre con sé un punto di accesso alla Rete, quindi anche fuori casa o dove è assente una connessione Wi-Fi. Inoltre, questi dispositivi sono supportati non solo dagli smartphone ma anche da altri device portatili come i notebook e i tablet.

Vodafone dispone di diverse tariffe Internet mobile, sia Ricaricabile sia in abbonamento. Con una spesa ridotta è possibile ottenere tutto il traffico dati che vi serve anche lontani dalla propria rete fissa domestica. In più, alcuni di questi piani permettono di acquistare un modem Wi-Fi portatile di ultima generazione ad un prezzo davvero basso. Ecco descritte nel dettaglio le tariffe di Vodafone per chiavetta Internet ricaricabile senza abbonamento:

Le offerte Internet mobile di Vodafone

1. Giga Speed Plus 50

50 GB per navigare in Internet in 4G

Modem Wi-Fi incluso con vincolo di 24 mesi

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 5 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro.

Attiva Giga Speed Plus 50

2. Giga Speed Plus 100

100 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 5 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 1 euro una tantum.

Attiva Giga Speed Plus 100

3. Giga Speed 20

20 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese senza vincoli contrattuali. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum.

Attiva Giga Speed 20

4. Giga Speed 50

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese senza vincoli contrattuali. Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 10 euro che verrà addebitato insieme al costo del primo rinnovo mensile. Per una SIM già attiva la spesa per l’attivazione è di 19 euro. Alla tariffa è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 64 euro una tantum.

Attiva Giga Speed 50

Mobile Wi-Fi: caratteristiche tecniche

Dimensioni ensioni: 96.8 x 58.0 x 12.8 mm

Peso: circa 75 gr.

Batteria: 6 ore

Requisiti di sistema: Windows (10, 8.1, 8, 7, XP) e Mac (10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6)

Tipologia SIM: MicroSIM

Rete: UMTS, HSDPA, HSUPA, 4G

Wi-Fi: Sì

Il Mobile Wi-Fi di Vodafone è un dispositivo compatto e leggero che può essere facilmente trasportato. E’ possibile connettere fino a 10 device contemporaneamente tra PC, tablet e ovviamente smartphone. Basta accenderlo per iniziare fin da subito a navigare ad una velocità fino a 150 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload. La batteria è stata studiata per garantire un utilizzo sufficiente alle necessità di connettività di qualsiasi utente (fino a 6 ore di utilizzo).

Acquistandolo online la consegna è gratuita anche nella fascia oraria serale, dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì. Grazie all’apposita piattaforma di tracking è possibile seguire in ogni momento lo stato della consegna. Basta inserire il numero di pratica del prodotto acquistato che viene comunicata via SMS o email subito dopo l’acquisto. Se non si è soddisfatti del prodotto, Vodafone consente di usufruire del proprio diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine. In questo caso, l’utente è tenuto a restituire il modem Wi-Fi portatile e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione (cavi, carica batteria, etc.). Inoltre, il codice IMEI sulla confezione deve necessariamente corrispondere a quello riportato sul terminale. La confezione quindi contiene:

Mi-Fi

Alimentatore

Cavo Micro USB

Quick Start Guide

I vantaggi di passare a Vodafone

Vodafone è l’unico operatore in Italia a poter competere con Tim in termini di copertura e prestazioni di rete. La sua Giga Network 5G permette di raggiungere performance fino a 4 volte superiori al 4.5G nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. L’obiettivo a breve termine dell’operatore è di raggiungere 100 città e nei prossimi anni si potrebbe arrivare ad una velocità fino a 10 Megabit al secondo.

La rete Vodafone permette di navigare e utilizzare tutte le proprie app preferite, compresi i servizi di streaming e giochi, praticamente in tempo reale. La latenza dell’infrastruttura dell’operatore è infatti inferiore a 10 millisecondi grazie all’Edge Computing.

Tutti i dispositivi connessi alla rete (fino a 10 contemporaneamente) possono usufruire del massimo delle performance ovunque ci si trovi e anche nei luoghi più affollati. La Giga Network 5G grazie alla massiccia virtualizzazione consente di condividere foto, guardare video, parlare e scorrere tra i siti web con la massima stabilità del segnale anche in movimento e in condizioni di traffico congestionato.

Parlando di chiamate, Vodafone ha ridotto il tempo di attesa e migliorato la qualità dell’audio percepito del 50% anche nei luoghi rumorosi. Non bisogna poi dimenticare l’impegno di Vodafone dal lato della sicurezza. Rete Sicura in un solo anno ha bloccato oltre 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus, garantendo la protezione dei dati personali degli utenti e delle informazioni bancarie durante le transazioni online.

Con Vodafone si può gestire il proprio piano Internet mobile direttamente dall’app My Vodafone. La piattaforma è scaricabile gratuitamente per iPhone e dispositivi Android e consente di visualizzare ogni momento il traffico dati consumato, il credito residuo e tutti gli altri aspetti utili all’utente per avere il pieno controllo delle funzioni della SIM.

Infine, diventare cliente Vodafone significa anche poter accedere a costo zero al programma fedeltà Happy Friday, che ogni settimana offre sconti su prodotti e servizi, Gigabyte aggiuntivi e altri vantaggi. Per chi non si accontenta esiste poi Happy Black, il programma a pagamento (1,90 euro al mese ma con primo mese in promozione gratuita) con offerte esclusive sui prodotti e servizi dei partner di Vodafone, convenzioni e molto altro ancora che si aggiornano costantemente ogni mese.

