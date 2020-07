Vodafone Casa Wireless: migliore offerta di fine luglio 2020

Lo scorso 11 maggio Vodafone ha lanciato ufficialmente sul mercato la sua offerta Internet casa del tipo FWA (Fixed Wireless Access). La tecnologia che caratterizza le tariffe della linea Vodafone Casa Wireless prevede che la banda larga si sposti via fibra ottica fino alla stazione radio di base. Il segnale viene poi trasmesso senza fili grazie alla rete 4G LTE, che nel caso dell’operatore britannico è stata ribattezzata Giga Network FWA, verso un’antenna collegata al modem dell’utente.

Tale sistema risulta particolarmente efficace in tutte quelle zone in cui è troppo dispendioso o impossibile il cablaggio per la fibra ottica tradizionale (FTTH o FFTC).

Le offerte Internet casa con FWA di Vodafone

1. Vodafone Casa Wireless

200 GB al mese per navigare su Internet fino a 30 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload sulla Giga Network FWA (superato il limite di traffico la navigazione viene ridotta a 3 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload)

Modem FWA incluso

Attivazione inclusa (rateizzata a 6 euro al mese per i primi 24 mesi)

6 mesi di Amazon Prime inclusi con Amazon Prime Video solo per chi ha già un account Amazon Prime attivo

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese ed è disponibile solo per chi attiva una nuova linea. Il costo di disattivazione è di 25 euro. In caso di pagamento con bollettino postale previsto un addebito nella prima fattura di 50 euro come “anticipo di traffico”.

2. Vodafone Casa Wireless+

200 GB al mese per navigare su Internet fino a 300 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload sulla Giga Network FWA (superato il limite di traffico la navigazione viene ridotta a 3 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload)

Modem FWA incluso

Attivazione inclusa (rateizzata a 6 euro al mese per i primi 24 mesi)

6 mesi di Amazon Prime inclusi con Amazon Prime Video solo per chi ha già un account Amazon Prime attivo

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese ed è disponibile solo per chi attiva una nuova linea. Il costo di disattivazione è di 25 euro. In caso di pagamento con bollettino postale previsto un addebito nella prima fattura di 50 euro come “anticipo di traffico”.

3. Vodafone Casa Wireless+ incluso

200 GB al mese per navigare su Internet fino a 300 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload sulla Giga Network FWA (superato il limite di traffico la navigazione viene ridotta a 3 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload)

Modem FWA incluso

Attivazione inclusa (rateizzata a 6 euro al mese per i primi 24 mesi)

6 mesi di Amazon Prime inclusi con Amazon Prime Video solo per chi ha già un account Amazon Prime attivo

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese ed è riservata a chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile e attiva una nuova linea. Il costo di disattivazione è di 25 euro. In caso di pagamento con bollettino postale previsto un addebito nella prima fattura di 50 euro come “anticipo di traffico”.

Il modem FWA fornito da Vodafone è disponibile nella variante “indoor” e “outdoor“. La scelta dipende dalla copertura disponibile. Per verificarla potete utilizzare l’apposito strumento gratuito offerto da SOStariffe.it. Il modello da interno permette di collegare via LAN o wireless fino a 64 dispositivi contemporaneamente e ha un costo una tantum di 60 euro. La variante da esterno si compone di un’antenna e di una Vodafone Power Station per collegare fino a 99 device. Questa soluzione ha un costo una tantum di 99 euro.

La Giga Network FWA è attualmente disponibile solo in alcune località ma l’operatoe prevede di arrivare a 2.000 Comuni in tutta Italia entro la fine del 2020.

Le altre offerte Internet casa di Vodafone

1. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH. In alternativa è disponibile anche FTTC fino a 100/200 Mbps

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Vodafone Station incluso con Wi-Fi Optimizer

Vodafone TV inclusa con attivazione online per i soli clienti fibra ottica, altrimenti il costo è di 2 euro al mese per 48 mesi

6 mesi di Amazon Prime inclusi con Amazon Prime Video solo per i clienti fibra ottica

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione e con vincolo di 24 mesi invece di 38,90 euro se la sottoscrizione avviene online. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. Dopo 24 mesi l’addebito mesile scende a 26,90 euro al mese e dopo altri 24 mesi (48 mesi in totale) a 20,90 euro al mese. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito di 28 euro.

Vodafone Ready prevede:

Instant Activation: 15 GB al giorno fin dal momento della sottoscrizione della tariffa per navigare su Internet sulla Giga Network 5G in attesa dell’attivazione della rete fissa

in attesa dell’attivazione della rete fissa Assistenza e configurazione da remoto in totale sicurezza

Modalità Sempre connessi per continuare a navigare e chiamare da fisso in ogni circostanza

App Vodafone Station

E’ possibile sottoscrivere Vodafone Unlimited anche senza Vodafone Ready al costo di 26,90 euro al mese.

Wi-Fi Optimizer offre i seguenti servizi:

Ottimizzazione nel tempo della connessione per tutti i dispositiv collegati alla rete

Segnale stabile e di lunga durata senza cadute improvvise

Erogazione della migliore velocità per tutti i device in base ai consumi fatti

Automatico adattamento ai device connessi contemporaneamente

2. Giga Family Infinito Edition

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit

SIM mobile con minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare fino a 10 Megabit al secondo. E’ inclusa anche la modalità Hotspot

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali

SIM dati con 30 GB al mese da utilizzare su tablet e chiavette

Modem Vodafone Station incluso con Wi-Fi Optimizer

Vodafone TV inclusa con attivazione online per i soli clienti fibra ottica, altrimenti il costo è di 2 euro al mese per 48 mesi

6 mesi di Amazon Prime inclusi con Amazon Prime Video solo per i clienti fibra ottica

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi ed è riservata ai nuovi clienti. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

Con la SIM mobile sono inclusi anche i seguenti servizi:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

3. Fibra + TV

Alle offerte fibra ottica di Vodafone o per chi attiva una nuova linea è possibile associare anche l’intrattenimento di Vodafone TV. I pacchetti disponibili sono:

Vodafone TV Sport Plus, NOW TV Sport e 3 mesi di NOW TV Intrattenimento (a partire dal 4° mese il prezzo è di 9,99 euro al mese) – 30 euro o 20 euro attivando la fibra ottica

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

Tutte le serie TV, produzioni originali e documentari di Sky

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento e Serie TV – 10 euro

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV (Gomorra, 1994, etc.), news, documentari, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

30 film di CHILI al mese e 1 euro di sconto su alcune prime visioni

6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

Tutti i canali del Digitale Terrestre di ultima generazione (DVB-T2)

Qualità Super HD inclusa

L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.

