Vodafone punta a proteggere i propri utenti dalle principali insidie di Internet. Dal 22 settembre chi attiva un’offerta di rete fissa (ADSL o fibra ottica) riceve gratuitamente Rete Sicura Plus , la piattaforma avanzata per la protezione online della privacy, minori e dati personali. Scopri tutti i vantaggi della nuova offerta dell’operatore britannico

Vodafone Casa regala Rete Sicura Plus: 3 mesi gratis inclusi in Internet Unlimited e Pro

Vodafone per questo mese di settembre ha reso ancora più interessante la sua offerta Internet casa già di per sé attraente. L’operatore britannico è leader nel settore della connessione Internet potendo offrire una copertura capillare a livello nazionale e una rete stabile e veloce per navigare sul web fino a 1 Gigabit al secondo. Non solo, il provider in rosso è molto apprezzato dagli utenti italiani anche per arricchire le sue tariffe con servizi utili che non riguardano necessariamente l’ambito Internet.

Vodafone oggi offre un buono carburante da 50 euro da spendere presso i distributori IP, Q8 e Tamoil. La promozione è valida dal 27 al 29/9/19 e il regalo può essere ritirato entro il 31/12/19 sul sito voda.it/buonocarburante50_2 compilando l’apposito modulo. La vera novità, però, è la possibilità di navigare in tutta sicurezza con Rete Sicura Plus a costo zero per tutti i nuovi clienti.

Vodafone tiene in grande considerazione la privacy e la sicurezza dei suoi utenti e li protegge dalle insidie del web, come malware, phishing o siti pericolosi in generale, attraverso la sua piattaforma Rete Sicura. A partire dl 22/9/19 per tutti coloro che sottoscrivono l’offerta Internet Unlimited o Vodafone One Pro è inclusa l’attivazione di Rete Sicura Plus. La promozione ha una durata di 3 mesi e non c’è nessun obbligo o vincolo di rinnovo.

La piattaforma di sicurezza si attiva automaticamente per tutti i clienti di rete fissa con servizio Ready. Il servizio si attiva gratuitamente e senza che l’utente debba fare alcunché anche per chi ha sottoscritto un’offerta mobile RED Unlimited Smart, RED Unlimited Ultra, Shake it Easy, C’All e Senior. Concluso il periodo di prova gratuita si potrà decidere se continuare ad usufruire dell’efficiente sistema di protezione di Vodafone al prezzo di 3 euro al mese.

Rete Sicura Plus protegge PC e dispositivi mobili (smartphone e tablet) da tutti i principali pericoli in cui si può incappare durate la navigazione in Rete. La piattaforma si occupa di bloccare l’attività di file potenzialmente dannosi o email ingannevoli. E’ anche integrato un sistema di protezione dei minori. Con il Parental Control si può ad esempio impedire l’utilizzo o abilitare alla navigazione su Internet solo alcuni dispositivi. Il servizio è integrato nella rete di Vodafone e avvisa l’utente nel caso in cui il sito che sta visitando contiene elementi potenzialmente pericolosi o potrebbe cadere vittima di truffe informatiche.

La versione base di Rete Sicura offre:

Navigazione protetta – protezione da virus, malware e phishing e dei dati più sensibili degli utenti come foto, informazioni personali e dati di pagamento.

Parental control – impedisce l’accesso a siti o categorie di portali inappropriati

Con Rete Sicura Plus si ha in più il download gratuito di un software antimalware (antivirus) su un massimo di 3 differenti PC. Si tratta di uno strumento semplice, utile, efficiente e soprattutto a costo zero per avere la sicurezza di non cadere in qualche trappola mentre si scorre tra le pagine web o si accedere ad un servizio online.

Il servizio è anche personalizzabile a seconda del livello di sicurezza di cui si vuole usufruire. L’utente può ad esempio scegliere quanto a fondo il sistema debba proteggere la rete e cosa attivare tra antivirus, antiphishing e antispam. E’ inoltre possibile ricevere notifiche via SMS o email nel momento in cui esiste un potenziale rischio per la rete o ripulire il PC, smartphone e tablet da eventuali virus e malware inavvertitamente scaricati. Con il Parental Control si possono personalizzare le restrizioni alla navigazione a seconda dell’età del minore e della sua maturità digitale (libera, adolescenti e bambini) e limitare l’attivazione di Rete Sicura solo nel momento in cui incappa in risultati di ricerca che portano a contenuti offensivi. E’ anche possibile scegliere quale categorie di sito bloccare (giochi, scommesse, armi, etc.) e impostare i tempi di navigazione. Oggi molti ragazzi trascorrono troppe ore su Internet e questo ha influenza negativa sulle loro capacità di relazione e persino a livello fisico (stanchezza, problemi agli occhi e alla postura, etc.). Rete Sicura Plus consente di scegliere gli orari in cui è possibile navigare su Internet e per quante ore.

I vantaggi inclusi in questa nuova promozione non finiscono qui. Insieme a Rete Sicura Plus arriverà anche la Power Station. Il modem targato Vodafone consente di collegare in contemporanea fino a 100 dispositivi senza rallentamenti della navigazione o una riduzione della potenza del segnale. Rete Sicura Plus inoltre si attiva per tutti i dispositivi della casa (fino a 5) ed è compatibile con Vodafone Station 2 e Vodafone Station Revolution.

Se siete interessati alle offerte Internet casa di Vodafone, anche per la sua attenzione alla privacy e alla protezione dell’utente, vi consigliamo di verificare preventivamente la copertura disponibile nel vostro Comune o abitazione. SosTariffe.it mette a vostra disposizione un efficiente e soprattutto gratuito strumento per controllare da quale tecnologia di connessione si è raggiunti e così navigare alla massima velocità disponibile.

Di seguito sono descritte in modo dettagliato le principali offerte Internet casa di Vodafone, la velocità nominale offerta, i servizi inclusi e ovviamente il costo mensile. Con SosTariffe.it potete non solo confrontare le tariffe dei principali operatori di telefonia mobile in modo da trovare quella più adatta al vostro profilo di consumo ma anche ricevere una consulenza gratuita con consigli su come risparmiare davvero in merito alla rete fissa. Il servizio è gratuito e senza impegno.

Sul nostro sito è inoltre presente un comodo e intuitivo speed test per verificare le effettive e reali performance della propria rete domestica sia in download sia in upload. Per coloro che stanno pensando di passare ad altro gestore, invece, sono disponibili una serie di strumenti utili per completare la migrazione senza intoppi e con pochi passi. Grazie alla nostra dettagliata guida e le sezioni dedicate alla documentazione necessaria al cambio di operatore (codice di migrazione, etc.) potrete finalmente attivare il piano più adatto a voi senza sforzo e in tempi brevi.

Le offerte Internet casa di Vodafone

1. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH . In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL .

sulla di con . In alternativa sono disponibili anche e . SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Vodafone TV Intrattenimento (solo con FTTH)

(solo con FTTH) Buono carburante da 50 euro (solo con FTTH)

Modem Vodafone Station incluso

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

Attiva Vodafone Internet Unlimited

2. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit e ADSL fino a 20 Megabit

sulla di con o fino a e fino a SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano.

mobile con per chiamare e di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano. 12 mesi di abbonamento a PlayStation Plus

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi ed è riservata ai nuovi clienti. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

3. Internet casa con Vodafone TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit

sulla di con o fino a SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese per navigare sulla Giga network 5G

L’offerta è solo per gli utenti fibra ottica e consente di scegliere tra diversi pacchetti:

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport – 30 euro o 15 euro attivando la fibra ottica

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

di in con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf 3 mesi di ticket di NOW TV Sport

Vodafone TV Sport – 10 euro o 5 euro attivando la fibra ottica

Selezione di partite di Champions League ed Europa League, Gran Premi di Formula 1 e Moto GP e altri contenuti su Sky Sport Mix

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 11,90 euro o incluso nell’offerta FTTH

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV, news, documenti, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

Vodafone TV Sport e Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 19,90 euro o 14,90 attivando fibra ottica

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

14 film di CHILI al mese, di cui 4 prime visioni

al mese, di cui 4 prime visioni 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

di Tutti i canali del Digitale Terrestre

La tariffa ha un costo di partenza di 27,90 euro al mese. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.