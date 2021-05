Vodafone Casa 4G: le offerte di maggio per connettersi da casa senza fibra

Vodafone Casa 4G : scopri come navigare senza limiti fino a 100 Mbps in wireless anche senza la fibra ottica sulla rete FWA dell'operatore britannico

La fibra ottica è attualmente la migliore tecnologia per la connettività Internet terrestre disponibile. Nella variante FTTH (Fiber to the Home) è infatti possibile arrivare in media a una velocità fino a 1 Gigabit al secondo. Uno dei limiti della fibra ottica, almeno per quanto riguarda il nostro Paese, è il fatto che però è ancora non abbastanza diffusa sul territorio. Tutte le principali città italiane sono coperte ma restano esclusi i piccoli Comuni e le zone rurali. Come possono quindi disporre gli abitanti di queste località di una connessione Internet di prima fascia? La soluzione è la tariffa Vodafone Casa 4G.

Vodafone ha infatti predisposto un’offerta Internet casa che permette di collegarsi a Internet da fisso anche la copertura in fibra ottica. Questa tecnologia permette di navigare a una velocità anche cinque volte superiore alla migliore ADSL. Con queste prestazioni si può seguire senza problemi la didattica a distanza, gestire le videochiamate di lavoro, parlare con amici lontani tramite le numerose app per videochiamate e chat di gruppo e anche scaricare giochi in poco tempo, guardare film e serie TV in streaming in alta definizione (Ultra HD). Non solo, è possibile connettere anche tutta la casa grazie alla comunicazione in tempo reale tra i vari dispositivi smart.

Vodafone Casa 4G: come funziona la tecnologia FWA

L’offerta Vodafone Casa 4G utilizza la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) per offrire connettività Internet da fisso anche senza la fibra ottica. Questa particolare tipologia di rete infatti prevede che il segnale si sposti sulla fibra ottica solo fino all stazione radio. Da qui poi i pacchetti di dati raggiungono il modem domestico tramite la rete mobile 4G o 4G+ in modalità wireless. Tutti i maggiori operatori stanno già provvedendo ad implementare la tecnologia 5G, che offrirà prestazioni nettamente superiori a quelle attuali e un segnale più stabile e diffuso.

Per la connettività in FWA è necessario l’utilizzo di un apposito apparato outdoor o indoor fornito dal provider a seconda della copertura disponibile. Potete verificarla gratuitamente e con estrema semplicità utilizzando l’apposito strumento su SOStariffe.it. Nel primo caso di tratta di un dispositivo unico direttamente collegato al router che diffonde il segnale in Wi-Fi in tutta la casa. Il modulo outdoor, invece, viene installato su una parte esterna dell’abitazione ed è dotato di un’antenna per agganciare il segnale radio. Quest’ultima è collegata tramite cavo Ethernet al router, che poi diffonde il segnale in wireless.

Vodafone Casa 4G: le offerte di maggio

Vodafone permette di scegliere tra due diverse offerte a seconda delle proprie abitudini di consumo e necessità:

Vodafone Casa Wireless + 30 Mbps

Navigazione fino a 30 Mbps in download e 10 Mbps in upload per i primi 200 GB, poi la velocità scende a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload

Chiamate a consumo

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare un importo di 6 euro per ogni mese mancante al 24esimo.

Vodafone Casa Wireless + 100 Mbps

Navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Superata la soglia di 3.5 x consumo medio mensile (142 GB negli ultimi 9 mesi) potrebbero essere applicate limitazioni alla velocità

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem incluso

Attivazione inclusa (6 euro al mese per 24 mesi)

IP privato dinamico incluso (su richiesta anche un IP pubblico dinamico)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, l’utente è tenuto a versare le eventuali rate residue per l’attivazione in un’unica soluzione o su richiesta con la stessa rateizzazione e metodo di pagamento precedentemente scelto.

A seconda della copertura disponibile è prevista l’installazione di un apparato indoor od outdoor. Il primo è collegato direttamente alla Vodafone Power Station e trasmette il segnale in modalità Wi-Fi o Ethernet permettendo di collegare fino a 64 dispositivi. Non è previsto l’intervento di un tecnico ma è possibile ottenere assistenza per la verifica della corretta installazione, risolvere eventuali difficoltà e confermare la qualità della linea. L’apparato outdoor richiedere l’installazione da parte di un tecnico di Vodafone, e permette di collegare in modalità wireless o via cavo fino a 99 dispositivi.

Per entrambe le offerte è previsto un costo di 72 euro per la copertura del modulo indoor e di 96 euro per quello outdoor. L’importo può essere pagato in prima futura o suddiviso in rate rispettivamente di 3 e 4 euro al mese per 24 mesi. Il costo di disattivazione dell’offerta in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea fissa è di 25 euro.

In alternativa, potete acquistare una delle offerte solo dati di Vodafone per navigare su smartphone, tablet e PC tramite chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili:

Giga Speed Plus 50 : 50 GB per navigare sulla Giga Network di Vodafone a 11,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 1 euro al mese per 24 mesi. Attivazione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti dell’operatore

: 50 GB per navigare sulla Giga Network di Vodafone a 11,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 1 euro al mese per 24 mesi. Attivazione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti dell’operatore Giga Speed Plus 100 : 100 GB per navigare sulla Giga Network di Vodafone a 19,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 1 euro. Attivazione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti dell’operatore

: 100 GB per navigare sulla Giga Network di Vodafone a 19,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 1 euro. Attivazione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti dell’operatore Giga Speed 20 : 20 GB per navigare sulla Giga Network di Vodafone a 9,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 64 euro. Attivazione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti dell’operatore

: 20 GB per navigare sulla Giga Network di Vodafone a 9,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 64 euro. Attivazione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti dell’operatore Giga Speed 50: 50 GB per navigare sulla Giga Network di Vodafone a 13,99 euro al mese. Modem Wi-Fi incluso a 64 euro. Attivazione a 5 euro per i nuovi clienti e 19 euro per i già clienti dell’operatore

Il modem Mobile Wi-Fi di Vodafone è comodo e trasportabilie e permette di navigare fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. E’ possibile collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente. La batteria di lunga durata garantisce 6 ore di connettività.