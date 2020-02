Vodafone Business: attivazione gratis e tariffa a partire da 20 euro

Si può avere la fibra di Vodafone per la propria azienda ad un prezzo molto competitivo a Febbraio. Vodafone fornisce la sua connessione ultraveloce con piani a partire da 20 euro, ecco le migliori soluzioni internet business dell’operatore. La promozione più conveniente per le P.IVA, OneNet, costa solo 25 euro al mese

Per le attività è diventato indispensabile da qualche anno a questa parte avere una connessione internet efficiente e veloce. Il più recente rapporto dell’Istat sull’uso delle nuove tecnologie ha registrato un aumento nel numero di imprese che hanno installato una rete a banda larga e quelle che sono passate alla rete ultraveloce sono raddoppiate rispetto al 2015 (sono state il 14% del totale delle aziende nel 2019).

I gestori di telefonia fissa stanno spingendo i contratti internet per le imprese che attivino il servizio in fibra, così come sta accadendo anche per le reti domestiche. Vodafone si sta guadagnando la fiducia di nuovi clienti con la sua Giga Network 5G per il mobile e una delle linee in fibra migliori del momento.

Le sue soluzioni per le imprese sono tra le più convenienti di Febbraio 2020. In particolare la Vodafone OneNet per P.IVA è l’offerta consigliata questo mese dal comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento permette di confrontare con pochi clic le proposte di una moltitudine di operatori diversi e di avere un raffronto immediato dei costi e delle condizioni poste da ciascun gestore.

OneNet P. IVA con il suo prezzo fisso di 25 euro (da listino il canone sarebbe 30 euro) e le prestazioni garantite dall’operatore britannico è una proposta piuttosto appetibile. Ecco quali sono le condizioni e i servizi associati a questo piano internet business di Vodafone:

la fibra fino a 1 Gigabit/s

installazione da parte di un tecnico

chiamate nazionali illimitate

100 minuti verso i fissi UE

una doppia rete Wi-Fi

150 GB con internet Key

1 Tera di spazio per archiviazione in cloud per 2 anni

l’opzione Rete sicura per proteggere la vostra rete aziendale dalle minacce web

Le condizioni di OneNet P. IVA

Per gli utenti che acquistino OneNet e la attivino online c’è una promozione speciale: attivazione gratuita e fibra inclusa. Il risparmio garantito da queste due condizioni per i clienti sarà di 240 euro sui costi di attivazione del servizio e 120 euro per l’opzione fibra.

Se invece vi recate in un Centro Vodafone potrete decidere di versare il contributo per l’attivazione del servizio in tre soluzioni:

rate da 5 euro per 24 mesi con un anticipo di 120 euro

rate da 5 euro per 4 anni

versamento dell’intero importo con la prima fattura

L’opzione che vi salva se manca il collegamento fisso

Se i problemi alla linea domestica possono essere fastidiosi, rimanere senza connessione, anche solo per qualche ora, può provocare danni importanti alle imprese. Per questo con i piani internet per le imprese Vodafone ha studiato un’opzione salvagente in caso di mancanza momentanea di rete. Back-up 4G è un servizio che permette ai clienti business di utilizzare la chiavetta Internet Key 4G che viene fornita con la Vodafone Station.

In pratica qualora non fosse disponibile la connessione fibra o Adsl si potrebbe navigare gratuitamente (fino alla soglia di 150 GB al mese) con al rete mobile dell’operatore. Il 4G di Vodafone raggiunge una velocità di 20 Mbit/s in download. Non sarà possibile sfrutta la Key staccandola dal modem e quindi i 150 GB non potranno essere usati in mobilità ma solo all’interno dell’ufficio.

La Key può essere utilizzata anche in fase di attivazione della linea telefonica. In particolare Vodafone specifica che i suoi contratti internet business sono ad instant activation, quindi per ovviare ai tempi tecnici che occorrono per abilitare la linea telefonica dell’azienda da parte degli operatori il gestore britannico vi consente di navigare tramite il servizio FWA. Questa tecnologia consente di portare la connessione fino al vostro ufficio appoggiandosi alle onde radio.

Le altre promozioni per il vostro business

Le altre opzioni business proposte da questo gestore a Febbraio si suddividono in piani per P. IVA, piccole e medie imprese e grandi aziende. Del primo gruppo, oltre a OneNet, fanno parte:

Vodafone Smart – per gli smartphone aziendali piani da 20 euro al mese con 25 GB e l’opzione per non consumare Giga per le applicazioni di posta, messaggistica e Linkedin, 500 GB in cloud e 20 minuti verso i numeri esteri

e l’opzione per non consumare Giga per le applicazioni di posta, messaggistica e Linkedin, 500 GB in cloud e 20 minuti verso i numeri esteri Piano Red Data – questa promozione a partire da 10 euro fornisce un bundle dati da usare con i tablet aziendali. Ci sono tre versioni acquistabili. La più economica offre 15GB e Giga illimitati per controllare la propria mail, l’opzione più costosa e con più servizi è la Black Data International ( 50GB in Italia + 5GB all’estero, Giga illimitati per la vostra mail a 50 euro al mese )

fornisce un da usare con i aziendali. Ci sono tre versioni acquistabili. La più economica offre e Giga illimitati per controllare la propria mail, l’opzione più costosa e con più servizi è la ( in Italia + all’estero, Giga illimitati per la vostra mail a ) Offerta mista fisso + mobile per l’internet business – One Business combina il piano OneNet P. IVA con una sim con minuti e sms illimitati e 10 GB di traffico internet, più il pass illimitato per accedere all’applicazione della vostra posta elettronica

Quali sono le migliori soluzioni Vodafone per le pmi

Se i piani internet business descritti non fanno al caso vostro perché siete una pmi ci sono delle versioni di OneNet studiate per le vostre esigenze. OneNet Azienda, in questo caso il costo del servizio internet sarà legato al tipo di tecnologia installata. Per l’Adsl fino a 20 Mbit/s si pagheranno 70 euro al mese, l’FTTC a 100 Mega ne costerà 80 di euro, l’FTTH a 500 Mega avrà un canone di 100 euro e la fibra a 1 Gigabit/s avrà un abbonamento da 120 euro al mese.

Con questo profilo di offerta si potrà poi optare per un pacchetto voce illimitato (11 euro al mese) o con minuti illimitati verso i fissi nazionali, 200 minuti verso i cellulari e 50 per le chiamate all’estero (7 euro al mese). In ogni caso, questa è una clausola che vale per ogni contratto sia esso business o domestico, anche le soluzioni con minuti illimitati sono soggette alle condizioni di corretto uso.

I vincoli del traffico illimitato

In pochi sanno che in realtà non esistono sul serio delle promozioni senza limiti di consumo. Ogni azienda pone dei vincoli e può recedere dalla fornitura nel caso in cui non vengano rispettati. Nei termini del contratto di One Net Azienda si legge: “Al fine di prevenire tali comportamenti (illeciti, ndr) e di preservare la velocità e la continuità del servizio, Vodafone si riserva il diritto di effettuare verifiche sull’utilizzo dello stesso e, qualora riscontri comportamenti anomali, si riserva il diritto di sospenderne in tutto o in parte l’erogazione o a procedere alla sostituzione del piano con uno diverso, previa comunicazione al cliente”.

Gli altri servizi dei piani internet business

E veniamo ai servizi aggiuntivi delle offerte internet business, si tratta in genere di un argomento che aiuta gli utenti a scegliere un’offerta piuttosto che un’altra. Nel caso di OneNet si può optare per diverse opzioni:

ip addizionali

una rete multisede

una speciale assicurazione che garantisce il ripristino del servizio entro 6 ore

un servizio di audio conferenza

il pacchetto Business Office 365

un sistema di sicurezza supplementare

un centralino web dedicato con diverse opzioni personalizzabili

digital fax (gratuito) consente di inviare e ricevere fax tramite la propria mail o sul portale Vodafone

L’operatore inoltre fornisce anche consulenti ed esperti che possano studiare insieme ai clienti degli appositi pacchetti per le grandi aziende con soluzioni miste fisso e mobile, IoT, cloud e appositi centri ricerca e statistica a disposizione degli utenti. Non ci sono dei prezzi fissi e non ci sono dei pacchetti già pre impostati, si tratta di piani che vengono tagliati su misura e sono riservati solo alle grandi aziende.

Modem libero e costi in caso di disattivazione

Come ripetiamo spesso per le offerte internet casa, anche per le promozioni internet aziendali si può decidere di non accettare il modem fornito o proposto dall’operatore. Il gestore sarà comunque tenuto a fornirvi il codice di migrazione e i parametri per configurare il dispositivo che preferite, così com’è stato stabilito dall’AGCOM.

Per quanto riguarda il recesso dai contratti per le imprese ci sono dei costi da sostenere. Nei fogli informativi disponibili sulle pagine dell’operatore sono contenute le specifiche tabelle con il dettaglio delle spese da sostenere. Per le offerte business sono previsti dei costi differenti di recesso dal contratto in base alla tecnologia attivata: