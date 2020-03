Vodafone Business ADSL e Fibra: con OneNet P.IVA risparmi sulla connessione fissa

Se sei un professionista che dispone di P.IVA e desideri risparmiare sulla connessione fissa, potrai scegliere fino al 12/03 la soluzione Vodafone Business ADSL e Fibra: OneNet P.IVA. Grazie a questa promozione potrai usufruire di una serie di servizi pensati appositamente per la tua categoria, come il tecnico specializzato dedicato per l’installazione della linea e la garanzia di navigazione continua grazie al backup 4G.

Caratteristiche OneNet P.IVA di Vodafone

Vodafone mette a disposizione dei professionisti autonomi con P.IVA la proposta OneNet P.IVA tra le offerte internet per aziende Fibra e ADSL. Il costo per l’attivazione di questo pacchetto è pari a 25 Euro al mese, anziché 30 Euro al mese. Questo prezzo speciale consente di risparmiare fino a 120 Euro all’anno. I costi iniziali sono inclusi e comprendono la Vodafone Station, Vodafone Internet Key e il servizio di attivazione.

I vantaggi principali di cui potrete beneficiare con OneNet P.IVA sono:

garanzia di connessione continua , per la massima sicurezza del vostro lavoro grazie al backup 4G;

, per la massima sicurezza del vostro lavoro grazie al backup 4G; tecnico specializzato per l’installazione, in quanto cliente business;

per l’installazione, in quanto cliente business; attivazione immediata, altra caratteristica esclusiva per i clienti business, che prevede la possibilità di effettuare chiamate e navigazione online senza aspettare i tempi di attivazione effettiva della linea.

Scopri OneNet P.IVA »

Oltre a queste caratteristiche, potrete inoltre decidere di aggiungere altri servizi esclusivi come:

Digital Fax , che permette di ricevere e inviare fax direttamente online;

, che permette di ricevere e inviare fax direttamente online; Posta Certificata , con un numero fino a tre caselle aziendali da 200 MB;

, con un numero fino a tre caselle aziendali da 200 MB; Dominio.

Ecco inoltre una panoramica dettagliata del pacchetto:

opzione massima velocità gratuita, che consente di navigare alla massima velocità (fino a 1 Gigabit/s nelle città coperte da fibra FTTH – Fiber To The Home e fino a 200 Megabit/s nelle città coperte da fibra FTTC – Fiber To The Cable);

gratuita, che consente di navigare alla massima velocità (fino a 1 Gigabit/s nelle città coperte da fibra FTTH – Fiber To The Home e fino a 200 Megabit/s nelle città coperte da fibra FTTC – Fiber To The Cable); Vodafone Station , con un modem 4 volte più veloce di un modello tradizionale, che offre la possibilità di trasformare il proprio smartphone in un cordless grazie all’app dedicata e l’utilizzo di un IP pubblico statico;

, con un modem 4 volte più veloce di un modello tradizionale, che offre la possibilità di trasformare il proprio smartphone in un cordless grazie all’app dedicata e l’utilizzo di un IP pubblico statico; Vodafone Internet Key , con Instant Activation per chiamare e navigare subito senza aspettare i tempi di attivazione della linea e Back-Up 4G per avere dati e chiamate sempre garantite grazie alla rete 4G Vodafone;

, con Instant Activation per chiamare e navigare subito senza aspettare i tempi di attivazione della linea e Back-Up 4G per avere dati e chiamate sempre garantite grazie alla rete 4G Vodafone; 1 Linea Voce , con chiamate nazionali illimitate e 100 minuti di chiamate verso i Paesi dell’Unione Europea;

, con chiamate nazionali illimitate e 100 minuti di chiamate verso i Paesi dell’Unione Europea; Vodafone Drive da 1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud, che permette di archiviare e accedere ai propri documenti aziendali nella massima sicurezza ovunque vi troviate;

da 1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud, che permette di archiviare e accedere ai propri documenti aziendali nella massima sicurezza ovunque vi troviate; Rete Sicura, per proteggere nel modo più completo la propria navigazione, i pagamenti e bloccare l’accesso a siti pericolosi. Si tratta di un’opzione gratuita per i primi 2 mesi, che richiede un pagamento di 2 Euro/mese per mesi successivi al periodo di prova.

Ricordiamo che con l’offerta OneNet P.IVA è possibile anche aggiungere una seconda linea a quella già prevista nel contratto. Questa scelta può facilitare la ricezione di pagamenti e documenti senza interrompere il proprio business, ad esempio utilizzando FAX, POS e 500 minuti di chiamate ogni mese.

Uno dei punti di forza di questa proposta Vodafone dedicata ai professionisti con P.IVA è sicuramente la possibilità di personalizzare al massimo il pacchetto dei servizi disponibili, modulandolo in base alla proprie esigenze lavorative specifiche. Ad esempio, per una connessione più rapida e internet illimitato la soluzione è scegliere IperFibra per non ridurre le prestazioni della propria linea.

Come attivare OneNet P.IVA di Vodafone

Se siete interessati ad attivare l’offerta OneNet P.IVA di Vodafone ricordate che si tratta di una soluzione internet ADSL e fibra pensata per i professionisti. Inoltre, per valutare la performance della linea, è opportuno verificare quale tecnologia di connessione è presente nel territorio presso cui desiderate installare la linea.

Per fare questa verifica, vi basterà recarvi sulla pagina web dedicata all’offerta e leggere l’elenco delle città coperte da fibra FTTH (Fiber To The Home), fibra FTTC (Fiber To The Cabinet) e FTTE (ADSL). A seconda della soluzione disponibile, potrete navigare fino a queste velocità:

con la tecnologia FTTH (Fiber To The Home) , fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload;

, fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload; con la tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet) , fino a 200/100 Megabit/s in download e fino a 20/10 Megabit/s in upload;

, fino a 200/100 Megabit/s in download e fino a 20/10 Megabit/s in upload; con ADSL, 20 Megabit/s in download per i clienti raggiunti dalla linea Vodafone e fino a 7 Megabit/s in download per quelli non raggiunti dalla linea Vodafone.

L’offerta è valida fino al 12/03. Per attivarla, potete scegliere di utilizzare diversi canali. Innanzi tutto, l’attivazione online cliccando il bottone rosso “Attiva online” presente presso la pagina web dedicata alla promozione. In alternativa, potrete richiedere assistenza e parlare con un operatore Vodafone se scegliete l’opzione “Ti chiamiamo gratis” oppure chiamando direttamente al numero gratuito 800 688 602.

Vi ricordiamo che con OneNet P.IVA di Vodafone il servizio di attivazione e assistenza della linea è gratuita. Inoltre, durante il periodo intermedio necessario all’effettivo funzionamento della nuova linea, potrete sfruttare l’opzione Instant Activation e iniziare a navigare online ed effettuare chiamate fin da subito.

Altre offerte Vodafone Business ADSL e Fibra

Al momento sono disponibili altre soluzioni Vodafone Business rete fissa più voce, pensate sia per le esigenze dell’ufficio ma anche per l’utilizzo dello smartphone all’interno di un contesto professionale. Parliamo di OneBusiness, OneBusiness Pass Unlimited e OneBusiness Infinito Black Edition.

1. OneBusiness

La soluzione prevede una linea di rete fissa con internet illimitato 1 Gigabit/s di velocità con fibra FTTH e attivazione gratuita. Inoltre, avrete una SIM con minuti e SMS illimitati e 10 Giga di internet. Il costo mensile è di 40 Euro ed è possibile attivarla direttamente online.

Tra gli altri servizi inclusi:

Pass Mail, con Giga illimitati per navigazione da mobile tramite app Mail;

chiamate internazionali, SIM con 500 minuti dall’Italia verso il resto del mondo e rete fissa con 100 minuti dall’Italia verso EU e Svizzera;

1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud;

Antivirus;

Servizio Clienti Prima Classe P.IVA;

Rete Sicura, per proteggere la navigazione, i pagamenti e bloccare l’accesso a siti pericolosi;

Instant Activation;

Backup 4G.

2. OneBusiness Pass Unlimited

Con questa offerta, al prezzo di 50 Euro/mese, avrete rete fissa con internet illimitato fino a 1 Gigabit/s con fibra FTTH (Fiber To The Home) inclusa e attivazione gratuita, oltre che una SIM con minuti e SMS illimitati e 30 Giga di internet. La principale differenza con la soluzione OneBusiness è la possibilità di avere navigazione internet illimitata da mobile sulle app di mail, chat (come WhatsApp e Telegram), mappe (come Google Maps), social media e musica (come Spotify).

Altre caratteristiche previste sono:

chiamate internazionali, SIM con 500 minuti dall’Italia verso il resto del mondo e rete fissa con 100 minuti dall’Italia verso Paesi dell’Unione Europea e Svizzera;

1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud;

Antivirus;

Servizio Clienti Prima Classe P.IVA;

Rete Sicura;

Instant Activation;

Backup 4G.

Potrete attivare OneBusiness Pass Unlimited direttamente online tramite I canali dedicati dal sito web di Vodafone.

3. OneBusiness Infinito Black Edition

OneBusiness Infinito Black Edition di Vodafone è senza dubbio la soluzione più completa per i clienti business.

Le caratteristiche di questo pacchetto sono:

rete fissa con internet illimitato;

SIM con minuti, SMS e Giga illimitati su rete 5G.

Il costo del pacchetto è di 60 Euro/mese, anziché all’offerta originale al costo di 65 Euro/mese.