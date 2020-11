Vodafone Black Friday: tutte le offerte del giorno

Vodafone per il Black Friday 2020 offre un buono regalo per i propri acquisti online a chi sottoscrive una delle sue offerte fibra casa e sconti sull'acquisto di telefoni top di gamma associati a specifiche tariffe di telefonia mobile . Scopri tutti i vantaggi riservati da Vodafone per il periodo di sconti per eccellenza

Il Black Friday è finalmente arrivato e anche per gli utenti di telefonia mobile sono disponibili sconti e promozioni imperdibili solo per un weekend. Anche Vodafone ha predisposto delle offerte ad hoc per il periodo dell’anno dedicato agli sconti. I vantaggi sono disponibile sia per chi alla ricerca di un’offerta per smartphone conveniente sia per chi desidera una connessione Internet domestica veloce e stabile.

Vodafone Black Friday: le offerte Internet casa

Vodafone a chi sottoscrive una delle sue offerte Internet casa entro il 27/11/20 regala un buono shopping da spendere per i propri acquisti online. Il regalo è valido non solo per la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) ma anche per FTTC (Fiber to the cabinet) e ADSL. Potete facilmente e gratuitamente verificare la copertura disponibile nel vostro Comune utilizzando l’apposito strumento di SOStariffe.it.

1. Internet Unlimited

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer (solo fibra ottica)

Buono shopping da 50 euro

Vodafone TV incluso invece che 2 euro al mese per 48 mesi (solo fibra FTTH)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese solo online. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro. La tariffa senza Vodafone Ready incluso ha un costo di 28,90 euro al mese ma non comprende modem, installazione e servizi di assistenza.

Con la fibra mista rame (FTTC) è possibile navigare fino a 100/200 Mbps in download e 20 Mbps in upload (VDSL2/eVDSL) mentre con ADSL fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

Vodafone Ready offre:

Instant Activation: 15 GB al giorno sulla rete Giga Network 4.5G fin da subito in attesa dell’attivazione della linea fissa

Assistenza e configurazione da remoto in sicurezza

Modalità Sempre connessi per contiunuare a chiamare e navigare in ogni circostanza

Giga Wi-Fi per connettere fino a 100 dispositivi in ogni angolo della casa

Wi-Fi Auto Channel – seleziona in automatico il miglior canale per il dispositivio collegato

Configurazione da remoto in caso di guasto o malfunzionamento e sostituzione gratuita

App Vodafone Station

Vodafone Ready in alternativa può essere pagato nelle seguenti modalità:

6 euro al mese per 48 mesi

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in fattura

288 euro in prima fattura

Il Wi-Fi Optimizer è un dispositivo che ottimizza le performace della rete e di tutti i dispositivi ad essa collegati per garantire un segnale stabile senza cadute improvvise. Wi-Fi Optimizer impara dalle abitudini dell’utente, si configura in automatico e non richiede installazione.

Con Vodafone TV è possibile accedere a tutte le principali app (YouTube, Netflix, Infinity, CHILI, etc.). Il TV box supporta la qualità 4K/Ultra HD e la tecnologia DVB T2 per il digitale terrestre oltre ai sistemi home cinema e audio surround Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital +. Il TV box si può controllare direttamente dall’app Vodafone TV e permette di rivedere i migliori contenuti della settimana, registrare i programmi preferiti e farli ripartire se già iniziati. La funzione Multiscreen consente di guardare film e serie TV in contemporanea sul televisore e due device mobili (smartphone e tablet).

2. Giga Family Infinito Edition

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

SIM dati con 30 GB per tablet PC e chiavette Internet

SIM mobile

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer (solo fibra FTTH e FTTC)

Bonus shopping da 100 euro

Vodafone TV incluso invece che 2 euro al mese per 48 mesi (solo fibra FTTH)

La tariffa è disponibile solo per nuovi clienti a un costo di 39,90 euro al mese. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro.

La SIM mobile inclusa nell’offerta prevede minuti, SMS e Gigabyte illimitati per navigare fino a 10 Mbps. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Smart Passport +: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo

Modalità Hotspost per condividere la connessione con altri dispositivi

Ricevuta di ritorno SMS: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto

Continuità del servizio: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo

Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

E’ previsto un costo di attivazione di 6,99 euro invece di 33,99 euro se si consumano almeno 180 euro di ricariche. Per i già clienti Vodafone mobile l’attivazione è di 22,50 euro.

3. Fibra + Wi-Fi portatile

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi portatile (solo online)

SIM dati con 150 GB al mese per navigare su tablet, PC e chiavette Internet

Modem Wi-Fi optimizer (solo fibra FTTH e FTTC)

Bonus shopping da 100 euro

Vodafone TV incluso invece che 2 euro al mese per 48 mesi (solo fibra FTTH)

Chiamate a consumo

La tariffa ha un costo di 32,90 euro al mese solo online. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro. Aggiungendo 2 euro al mese si possono avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

Vodafone Black Friday: le offerte di telefonia mobile

Vodafone durante il Black Friday offre uno sconto fino al 50% sull’acquisto dei migliori modelli di smartphone per chi sottoscrive una delle seguenti tariffe di telefonia mobile:

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro invece di 36,99 euro con Smart Pay 5 euro se si consumano 384 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro invece di 39,99 euro con Smart Pay 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro invece di 59,99 euro con Smart Pay 5 euro se si consumano 575 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso 12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese) Shake it Easy (solo per under 30) illimitati 60 GB 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro per i nuovi clienti Gratuita 12 mesi di TIDAL inclusi (poi 8,99 euro al mese) e Vodafone Power Gaming inclusi Traffico illimitato per social, chat, mapp e streaming musicale RED Digital Edition illimitati 40 GB (anche 5G) 18,99 euro invece di 24,99 euro con Smart Pay 6,99 euro se si consumano 269 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita Traffico illimitato per social, chat, mapp e streaming musicale

Smart Pay permette di addebitare direttamente il costo mensile del piano su conto corrente o carta di credito.

Vodafone Power Gaming offre Gigabyte illimitati per giocare su mobile sulla Giga Network 5G e seguire le live streaming di Twitch. Tra i giochi supportati ci sono: Call of Duty, Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Ecco i prezzi di partenza a seconda dei modelli:

Modello Rata mensile Anticipo Samsung Galaxy A41 4,99 euro 9,99 euro Samsung Galaxy S20 FE 4G da 128 GB 9,99 euro 69,99 euro Huawei P40 Lite 5G 5,99 euro 9,99 euro Oppo Find X2 Lite 4,99 euro 9,99 euro Oppo A53s da 128 GB 1,99 euro 9,99 euro TCL 10 5G da 128 GB 3,99 euro 9,99 euro Moto G 5G Plus da 64 GB 5,99 euro 9,99 euro LG K61 da 128 GB 1,99 euro 9,99 euro Xiaomi Mi Note 10 Lite da 128 GB 4,99 euro 9,99 euro Xiaomi Redmi Note 9S da 64 GB 1,99 euro 9,99 euro

Tutte le tariffe smartphone incluso di Vodafone prevedono un vincolo di 30 mesi. Chi acquista un telefono Huawei ottiene anche “fantastici vantaggi” per la propria estate e in più i bonus dei partner Burger King e Satispay. Anche chi acquista Oppo Find X2 Lite ottiene ulteriori vantaggi da parte dell’operatore. Chi invece sceglie entro il 31/12/20 un dispositivo LG, invece, ha inclusi una cover protettiva e 6 mesi di protezione del display.