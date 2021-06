Vodafone annuncia una nuova rimodulazione a luglio: i prezzi aumentano di 1,99 euro

Continuano le rimodulazioni di Vodafone. A partire dal prossimo 2 luglio 2021 , infatti, un nuovo gruppo di clienti con SIM ricaricabile registrerà una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Tale modifica segue quanto già evidenziato dalle rimodulazioni annunciate nelle scorse settimane e valide rispettivamente dal 31 maggio e dal 23 giugno 2021. Per i clienti che riceveranno la relativa comunicazione, il rincaro previsto è di 1,99 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sulla rimodulazione e come fare per cambiare operatore senza penali.

Terza ondata di rimodulazioni in arrivo da Vodafone. L’operatore ha iniziato ad inviare nuove comunicazioni ad alcuni clienti con SIM ricaricabile che, a partire dal primo rinnovo successivo al 2 luglio prossimo, registreranno un rincaro tariffario pari a 1,99 euro al mese per il canone della propria offerta. Si tratta dello stesso rincaro che ha colpito i clienti delle precedenti rimodulazioni annunciate da Vodafone (la prima è entrata in vigore il 31 maggio scorso, la seconda sarà valida dal 23 giugno prossimo).

Per i clienti Vodafone coinvolti dal nuovo giro di rimodulazioni ci sono ora due possibilità:

accettare la modifica contrattuale ; in questo caso è possibile attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42100 entro il 30 giugno

; in questo caso è possibile attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42100 entro il 30 giugno esercitare il diritto di recesso per modifica delle condizioni contrattuali e passare ad altro operatore senza costi o penali

Accettando la rimodulazione, ovvero rinunciando alla possibilità di esercitare il diritto di recesso, il rincaro diventerà effettivo dal primo rinnovo successivo al 2 luglio. Da notare, inoltre, che per alcuni clienti Vodafone potrebbe proporre un cambio offerta con il passaggio ad un’altra tariffa caratterizzata da un costo extra di 0,99 euro al mese in più rispetto all’offerta attualmente attiva. Per passare ad altro operatore, invece, c’è tempo fino al 1° luglio. Ecco come fare.

Come esercitare il diritto di recesso da Vodafone dopo la rimodulazione

Per esercitare il diritto di recesso senza penali a seguito di rimodulazione è possibile:

collegarsi al sito voda.it/disdetta

recarsi in un negozio Vodafone

inviare una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

inviare una comunicazione via PEC a disdette@vodafone.pec.it

chiamare il 190

Al momento della richiesta di recesso è necessario specificare la causale “modifica delle condizioni contrattuali”. Contestualmente alla richiesta di recesso, il cliente potrà passare ad altro operatore attivando una delle tariffe disponibili sul mercato. Da notare che per chi ha un dispositivo acquistato a rate sarà possibile ugualmente esercitare il diritto di recesso. In questo caso, infatti, le rate residue continueranno ad essere addebitate sul metodo di pagamento indicato dall’utente e con la stessa periodicità.

Le migliori offerte per cambiare operatore dopo la rimodulazione

Per i clienti Vodafone colpiti dalla nuova rimodulazione c’è la possibilità di passare ad altro operatore senza costi di alcun tipo. Le opzioni disponibili non mancano di certo. Per un quadro completo sulle migliori tariffe sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile al link qui di sotto oppure dall’App di SOStariffe.it, scaricabile su dispositivi Android ed iOS.

Scopri qui le migliori offerte di telefonia mobile »

La tabella qui di sotto va a riassumere quelle che sono le migliori offerte attivabili a giugno 2021 per i clienti Vodafone colpiti dalla rimodulazione.

Offerta Minuti, SMS e GB Costi spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Giga 80 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione spusu 100 di spusu (fino al 31/5) 2000 minuti, 500 SMS e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con 10 euro di attivazione Creami Relax 100 di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 9 euro al mese per altri 3 mesi e 8 euro al mese dal settimo mese; attivazione di 10 euro Flash 120 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Very 11,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro al mese con 5 euro di attivazione Kena 12,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro al mese con attivazione gratuita TIM Super 4G Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 14,99 euro al mese con attivazione gratuita