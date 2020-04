Vivai consegne a domicilio: app e siti per ordinare fiori e piante a casa

Per acquistare fiori e piante non è necessario recarsi in un vivaio o in un altro tipo di esercizio commerciale adibito alla vendita di questi prodotti. La soluzione più semplice, in particolare in questo periodo, è rappresentata dalla possibilità di ordinare fiori e piante e riceverli direttamente a casa , con una comoda consegna a domicilio. Ecco, quindi, quali sono le migliori app e i migliori siti per ordinare fiori e piante e riceverli a casa.

Per acquistare fiori, composizioni floreali e piante è possibile affidarsi a siti e app che garantiscono la consegna a domicilio dei prodotti desiderati. Il numero di vivai e esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti floreali che si affida ai servizi di acquisto digitale e consegna a domicilio è in costante crescita e gli utenti hanno la possibilità di sfruttare una lunga serie di opzioni per ricevere a casa propria (oppure inviare ad un qualsiasi altro indirizzo, ad esempio per un regalo) fiori e piante di vario tipo.

Basta avere un PC oppure un qualsiasi dispositivo di telefonia mobile per acquistare fiori e piante e sfruttare la consegna a domicilio. In base alle proprie esigenze, sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di soluzioni e acquistare il prodotto preferito avendo, in molti casi, anche la possibilità di personalizzarlo.

In particolare, a garantire una copertura praticamente completa del territorio nazionale, troviamo alcuni servizi che possono contare su di un network di centinaia di fiorai, vivai e esercizi specializzati nella vendita di prodotti floreali. Naturalmente, gli utenti possono affidarsi anche a realtà più piccole (che coprono solo zone specifiche del territorio nazionale) e che spesso offrono i loro servizi tramite social network o app di messaggistica come WhatsApp.

Ecco alcuni dei migliori siti e app per acquistare fiori e piante online con consegna a domicilio.

Colvin

Uno dei servizi più interessanti e completi per ricevere piante e fiori a domicilio è Colvin. Il servizio è disponibile sia tramite app per dispositivi mobili che via web, collegandosi al sito ufficiale. Per quanto riguarda l’applicazione, gli utenti hanno la possibilità di scaricare l’app ufficiale di Colvin dal Google Play Store, per installarla su smartphone e tablet Android, oppure dall’App Store, per installarla su iPhone e iPad.

Per ordinare fiori e piante online è anche possibile fare riferimento al sito ufficiale del servizio, disponibile all’indirizzo thecolvinco.com. In linea di massima, le funzionalità disponibili per gli utenti sono sostanzialmente le stesse, sia che si decida di utilizzare Colvin tramite l’applicazione per dispositivi mobili che tramite browser web. Tramite il servizio, infatti, è possibile ordinare (per sé stessi o per altri) fiori e piante con consegna a domicilio grazie al supporto di una vasta rete di vivai, serre ed esercizi commerciali specializzati.

Dall’applicazione, il primo passo da fare per utilizzare Colvin è rappresentato dall’inserimento del codice postale o dell’indirizzo presso cui si desidera inviare i fiori o le piante da acquistare. In questo modo, è possibile verificare la copertura del servizio in pochi secondi. Da notare che Colvin garantisce la possibilità di acquistare fiori e piante di vario tipo con consegna rapida (entro 24 ore in tutte le regioni d’Italia, con l’eccezione di Calabria, Sardegna e Sicilia oltre che di poche altre località più isolate).

Con Colvin è possibile scegliere tra una vasta gamma di bouquet e piante, selezionando le tipologie preferite anche in base alle proposte dell’applicazione (fortemente legate anche al periodo in cui si effettua l’ordine). Da notare, inoltre, che dall’app sono disponibili offerte esclusive con proposte floreali già pronte per la spedizione. Per ogni bouquet e per ogni pianta è indicata la data di consegna prevista (calcolata in base all’indirizzo inserito) e il prezzo d’acquisto.

Per ogni prodotto che si desidera acquistare è possibile effettuare una serie di personalizzazioni. Ad esempio, se si vuole acquistare un bouquet di fiori sarà possibile, in base al prodotto scelto, selezionarne le dimensioni (scegliendo il numero di steli) ed aggiungere ulteriori elementi alla composizione (in questo caso, le opzioni varieranno in base alla scelta dei fiori da aggiungere. Molto interessanti anche le informazioni che vengono proposte agli utenti.

Selezionando un determinato bouquet, infatti, l’applicazione offrirà informazioni su dettagli come:

la resistenza della composizione

la durabilità dei fiori

la fragranza

Questi parametri vengono caratterizzati da un punteggio (da 0 a 5) in modo da consentire all’utente di avere un’idea ben precisa sul tipo di bouquet che si sta acquistando. Per ogni composizione, inoltre, vengono fornite informazioni dettagliate in merito alla tipologia di fiori presenti, un parametro molto utile (soprattutto a chi già conosce caratteristiche e fragranze dei vari fiori) per poter giudicare il prodotto che si sta acquistando.

Per le piante, inoltre, Colvin offre ai suoi utenti informazioni dettagliate in merito alla pianta che si sta acquistando indicando, all’interno della descrizione del prodotto, alcuni dettagli molto importanti:

le dimensioni della pianta

la facilità di cura

il livello di cura (specificando se la pianta è adatta per la cura di un “principiante”)

l’annaffiamento

la risposta all’umidità

la tipologia di illuminazione richiesta

Una volta scelto il prodotto da acquistare, l’utente potrà finalizzare l’acquisto come avviene in un qualsiasi e-commerce. Basterà inserire i dati richiesti e completare l’acquisto (saranno sufficienti pochi secondi per inserire tutti i dati). L’app fornirà informazioni dettagliate in merito alle tempistiche di consegna che dipenderanno dall’indirizzo presso cui recapitare i fiori e le piante acquistate oltre che alla tipologia di prodotto acquistato.

Da notare, inoltre, che Colvin permette di attivare un abbonamento (una soluzione ideale per chi acquista bouquet e piante con una certa frequenza) oppure di acquistare una gift card in modo da fare un regalo molto particolare e, sicuramente, apprezzato da chi ama fiori e piante. Tutte queste funzionalità sono disponibili direttamente online e possono essere richieste in pochi click, direttamente da casa o dallo smartphone, semplificando al massimo la procedura d’acquisto.

Interflora

Uno dei servizi di riferimento per ordinare da casa fiori e piante è Interflora. Si tratta di un network che consegna in tutta Italia e che può contare su di una rete capillare di esercizi commerciali (fioristi, serre etc.) composta da oltre 2 mila punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Con Interflora è possibile scegliere i fiori, le piante e le composizioni da regalare (in particolare in occasioni particolari e durante i periodi di festività) e inviarli all’indirizzo inserito in fase di acquisto.

Interflora è disponibile sia tramite browser web, semplicemente collegandosi al sito ufficiale interflora.it. In alternativa, gli utenti possono utilizzare il servizio affidandosi alle applicazioni ufficiali scaricabili su smartphone e tablet Android, tramite il Google Play Store, oppure su iPhone e iPad, tramite l’AppStore. Effettuando la registrazione del proprio account (è possibile utilizzare il proprio account Google o Facebook per registrarsi in pochi istanti al servizio) si avrà accesso ad un market digitale tra cui scegliere tantissimi prodotti floreali da acquistare direttamente online.

L’utilizzo dell’app Interflora è davvero molto semplice. Dopo la registrazione al servizio, infatti, sarà sufficiente accedere al menu laterale per impostare località e data di consegna (in modo da verificare la disponibilità del servizio) e poi selezionare la categoria di prodotto che si desidera acquistare, scegliendo tra le tante opzioni a disposizione (rose, fiori misti, piante etc.). Ogni categoria include una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere in modo da garantire all’utente la possibilità di individuare la tipologia di prodotto più in linea con le proprie esigenze.

Individuato il prodotto desiderato, basterà aggiungerlo al carrello come avviene in un qualsiasi altro e-commerce. Successivamente, si potrà continuare con lo “shopping”, andando ad aggiungere ancora nuovi prodotti al proprio carrello, oppure completare l’acquisto inserendo i dati richiesti per il pagamento e confermando le informazioni relative alla consegna (sia il luogo di consegna che l’orario di consegna). Seguendo le indicazioni dell’applicazione, in pochi secondi si potrà concludere l’ordine.

Da notare che Interflora include anche una vasta selezione di regali (con tanti prodotti particolari suddivisi per categorie come enoteca, viaggi, gastronomia etc.) da acquistare direttamente online e da abbinare alle composizioni floreali o alle piante che si desidera acquistare. Anche in questo caso, la procedura d’acquisto sarà molto semplice e, direttamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, si potrà acquistare tutto senza problemi.

Interflora, grazie anche ad una capillare copertura del territorio nazionale, è uno dei servizi di riferimento per l’acquisto online di fiori e piante.

Acquisti “a distanza” dal vivaio di fiducia

I canali d’acquisto digitali sono sempre più utilizzati e anche piccole realtà si stanno attrezzando per garantire ai loro clienti di effettuare consegne a domicilio. Chi ha un vivaio di fiducia, quindi, potrebbe avere l’occasione di effettuare acquisti anche “a distanza” affidandosi alla professionalità di un esercizio commerciale di cui si conoscono le competenze.

E’ consigliabile contattare direttamente questo vivaio per verificare l’eventuale disponibilità di acquisti a distanza. Molte realtà di questo settore, anche di piccole dimensioni, effettuano consegne a domicilio permettendo ai clienti di effettuare l’ordine direttamente online, magari tramite WhatsApp o alcuni canali social.