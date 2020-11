Very ruba i clienti a Iliad con l'offerta 6,99: ecco chi può attivarla

Iliad è arrivato in Italia poco più di due anni fa e in così poco tempo ha superato i 6 milioni di utenti e attualmente è il quarto operatore di telefonia mobile a livello nazionale per numero di linee attive. I grandi gestori per limitare l’espansione dell’azienda francese, che punta su offerte economica e senza vincoli, costi nascosti e rimodulazioni, hanno quindi provveduto a lanciare delle tariffe low cost alternative. L’ultimo in ordine di tempo è stato WindTre con Very Mobile. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) è tra i più interessanti sul mercato e vede in Iliad il suo principale concorrente. Per questo motivo ha riservato ai clienti dell’operatore francese delle tariffe ad hoc che permettono di avere fino a 100 GB a meno di 7 euro al mese. Di seguito sono descritte nel dettaglio le tariffe di Very Mobile per chi arriva da Iliad.

Very Mobile: le offerte per i clienti Iliad

Very Mobile non prevede vincoli di durata e costi extra. I clienti non soddisfatti possono lasciare l’operatore in ogni momento, senza il timore di penali o altre spese ulteriori. I piani si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese, in modo da avere la certezza di sapere quando il credito verrà scalato. Una volta esauriti i Gigabyte inclusi nella tariffa la navigazione viene bloccata in automatico e quindi non sono previste tariffe extra soglia. Per riattivarla e far ripartire l’offerte per un altro mese allo stesso prezzo basta cliccare su “Rinnova ora” dall’app. E ‘ possibile acquistare una ricarica online o presso uno degli oltre 3.000 punti vendita Very o altrimenti, per eliminare il problema della scadenza, si può attivare il servizio di ricarica automatica per ottenere solo il credito necessario al rinnovo. I tagli disponibili sono da 5, 10, 15, 20, 25 e 50 euro mentre come metodi di pagamento sono accettati carta di credito (Visa, Mastercard e PosteMobile) e PayPal.

L’operatore inoltre blocca i servizi a pagamento come le chiamate a sovrapprezzo e abbonamenti a oroscopo, suoneri e sfondi per il telefono e le chiamate satellitari e verso numerazioni internazionali. Per sbloccare tali servizi è sufficiente accedere all’apposita sezione al’interno dell’app. Le SIM sono invece abilitate alla ricezione di SMS bancari, a cui però potrebbe essere applicata una tariffa extra. Very Mobile per chi arriva da Iliad ha predisposto due tariffe:

1. Very 4,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in download

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita.

2. Very 6,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in download

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita.

Facendo un paragone con Giga 50, ovvero la tariffa più richiesta di Iliad, si può dire che la seconda proposta di Very Mobile sia decisamente più conveniente sotto vari aspetti. La promozione infatti prevede il doppio dei Gigabyte (100 GB contro 50 GB) a un prezzo mensile inferiore (6,99 euro contro 7,99 euro). In tutte le tariffe sono poi inclusi i servizi Ti ho cercato, Ring me, modalità Hotspot e l’app Very per la gestione dell’offerta, disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Iliad invece non include invece una piattaforma ad hoc per la personalizzazione della linea per smartphone e tablet. Il traffico dati e voce incluso nei piani può essere utilizzato anche in Europa. Una volta diventati clienti dell’operatore low cost è inoltre possibile passare dall’offerta da 30 GB a quella da 100 GB senza alcun costo aggiuntivo direttamente dall’app. L’unico aspetto negativo è la velocità della connessione. Con Very Mobile arriva fino a 30 Mbps mentre Iliad con la tecnologia 4G e 4G+ offre prestazioni nettamente superiori.

Le stesse offerte sono disponibili anche per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

Poste Mobile

Rabona Mobile

1Mobile

Rabona New

Telmekom

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Per chi invece è disposto a rinunciare alla portabilità del proprio numero di telefono sono disponibili altre due tariffe:

1. Very 4,99

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in download

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese per nuovi numeri. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita.

2. Very 7,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps in download

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese per nuovi numeri. Per attivazione e SIM sono necessari 5 euro invece di 9,99 euro se sottoscrizione online. La spedizione della SIM è gratuita.

Very Mobile utilizza la rete 4G di WindTre per erogare i suoi servizi voce e Internet e garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana. Per attivare la SIM è necessario selezionare “Attiva SIM” dall’app Very o accedendo al sito verymobil.it/attiva e seguire le istruzioni. Per confermare la propria identità si dovrà procedere alla videoidentificazione avendo con sé la nuova scheda telefonica, il codice fiscale e il documento d’identità utilizzato durante l’acquisto. Fatto questo, l’operatore vi invierà una mail di conferma e la SIM si attiverà entro poche ore.

Nel caso si abbia bisogno di assistenza, Very Mobile offre supporto all’interno dell’omonima voce dall’app o dal sito o chiamando gratuitamente il numero 800 99 4444 per informazioni sullo stato del proprio ordine online o 1929 per l’attivazione direttamente dalla SIM Very.