Very Mobile problemi: chi contattare e come risolverli

Hai problemi con la tua SIM Very Mobile ? Ecco chi contattare e cosa fare quando risulta impossibile chiamare, inviare SMS o navigare in Internet in mobilità per i clienti dell’operatore low cost di WindTre

Very Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di WindTre. Si tratta di un marchio che ha debuttato da pochissimo sul mercato italiano ma che ha già riscosso un discreto successo grazie alle sue offerte estremamente economiche, trasparenti e senza costi nascosti o vincoli.

Come con tutti i gestori, però, può capitare che i suoi clienti siano costretti ad affrontare alcuni problemi nell’utilizzo dei suoi servizi. A volte la colpa è della rete che cade altre invece le difficoltà tecniche possono essere risolte con una telefonata o pochi tap sullo schermo dello smartphone. Se avete problemi con la vostra SIM Very Mobile, ecco cosa fare per risolverli.

Se avete problemi a chiamare e navigare su Internet in mobilità con la vostra SIM Very Mobile la prima cosa da verificare che ci sia copertura. Le uniche opzioni disponibili sono 4G, LTE o 3G e almeno una delle tre deve essere segnalata sotto la voce Connessione dati all’interno delle Impostazioni del telefono. Se così non fosse, il consiglio è quello di spostarsi verso una zona aperta, riavviare lo smartphone e riprovare.

Il blocco delle chiamate e della navigazione potrebbero dipendere anche dal fatto che non si ha credito sufficiente. In questo caso basta effettuare una ricarica dall’app di Very Mobile per risolvere il problema. Dalla stessa piattaforma si può inoltre verificare che non si siano blocchi sulla SIM.

Nel caso specifico di difficoltà con la connessione Internet, il problema potrebbe nascere da una non corretta configurazione dell’APN. Oggi quasi tutti i modelli di smartphone si configurano automaticamente al primo inserimento al loro interno della SIM ma in caso di malfunzionamenti si può effettuare la procedura manualmente.

iPhone

Cliccare su Impostazioni

Selezionare la voce Cellulare

Selezionare la voce Rete dai cellulare

Nel campo APN inserire internet.it

Lasciare vuoti i campi “Nome utente” e “Password”

Per salvare, tornare indietro al menu precedente toccando la freccia

Android

Samsung

Cliccare su Impostazioni

Cliccare su Altre Impostazioni

Cliccare su Reti Mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

Nel campo Nome inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it

Lasciare gli altri campi vuoti

Per salvare, cliccare sui tre puntini verticali (Opzioni) in alto a sinistra e selezionare il profilo appena creato

Xiaomi

Cliccare su Impostazioni

Cliccare su Altre Impostazioni

Cliccare su Reti Mobili

Cliccare su Profili e selezionare il tasto + (Aggiungi)

Nel campo Nome inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it

Lasciare gli altri campi vuoti

Per salvare, cliccare sui tre puntini verticali (Opzioni) in alto a sinistra e selezionare il profilo appena creato

Huawei

Cliccare su Impostazioni

Cliccare su Wireless e reti

Cliccare su Reti Mobili

Cliccare su APN

Cliccare sui tre puntini verticali (Opzioni) e selezionare Nuovo APN

Nel campo Nome inserire un testo a piacere

Nel campo APN inserire internet.it

Lasciare gli altri campi vuoti

Salvare il punto di accesso appena creato e renderlo definitivo

In caso di difficoltà a ricevere o inviare SMS, invece, potrebbe essere necessario procedere alla loro configurazione manualmente, anche se nella maggior parte dei casi la procedura avviene manualmente come per l’APN. Dal proprio telefono bisogna quindi accedere alla schermata che mostra l’elenco degli SMS ed entrare nelle impostazioni. Fatto questo, bisognerà inserire +393205858500 nel “Centro Messaggi“. Si ricorda che la SIM Very Mobile di per sé non è abilitata all’invio di MMS ma è comunque possibile riceverli se il proprio smartphone supporta questa funzione.

I problemi con la SIM Very Mobile potrebbero nascere anche dal fatto che la scheda telefonica si sia danneggiata. In questo caso basta richiederne la sostituzione presso uno qualsiasi dei 3.000 punti vendita dell’operatore. Con questa operazione, che è gratuita entro 24 mesi dall’acquisto della propria offerta, si manterrà lo stesso numero di telefono e credito residuo.

Nel caso in cui risulti ancora impossibile chiamare o navigare in Internet, l’operatore invita a richiedere assistenza tramite il suo servizio clienti al numero gratuito 1929. Basterà spiegare le difficoltà affrontata all’operatore, che vi fornirà tutte le indicazioni necessarie a poter utilizzare la vostra offerta.

Le offerte di Very Mobile

1. Very 4,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese più 5 euro per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM. La spedizione è gratuita. Nel piano sono compresi i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot e app Very Mobile. Nei Paesi dell’Unione Europea si può navigare in roaming utilizzando 2,4 GB. I servizi a sovrapprezzo come chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc sono bloccati in automatico. Anche le chiamate internazionali e satellitari sono bloccate ma possono essere sbloccate dall’app. La tariffa è riservata per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Attiva Very 4,99

2. Very Mobile per nuovi numeri

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese più 5 euro per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM invece di 9,99 euro. La spedizione è gratuita. Nel piano sono compresi i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot e app Very Mobile. Nei Paesi dell’Unione Europea si può navigare in roaming utilizzando 2,4 GB. I servizi a sovrapprezzo come chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc sono bloccati in automatico. Anche le chiamate internazionali e satellitari sono bloccate ma possono essere sbloccate dall’app. La tariffa è riservata per chi attiva un nuovo numero di telefono.

3. Very 11,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps in download e upload

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese più 5 euro per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM invece di 9,99 euro. La spedizione è gratuita. Nel piano sono compresi i servizi Ti ho cercato, Ringme, Hotspot e app Very Mobile. Nei Paesi dell’Unione Europea si può navigare in roaming utilizzando 5,7 GB. I servizi a sovrapprezzo come chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc sono bloccati in automatico. Anche le chiamate internazionali e satellitari sono bloccate ma possono essere sbloccate dall’app. La tariffa è riservata per chi arriva da:

ho. Mobile

Iliad

Kena Mobile

TIM

Vodafone