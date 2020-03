Very Mobile offerte, copertura e recensioni: come si attiva la nuova tariffa a 30 GB

Very Mobile è una delle novità più recenti del settore di telefonia mobile italiano. Si tratta di un nuovo operatore virtuale di Wind Tre che mette a disposizione dei suoi clienti tariffe molto vantaggiose, caratterizzate da un robusto bundle di minuti, SMS e Giga e da un prezzo estremamente contenuto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle offerte Very Mobile e come si fa ad attivare online la nuova tariffa da 30 GB a 4,99 Euro al mese.

Very 4,99 è la prima offerta del nuovo operatore Very Mobile

Disponibile sul mercato di telefonia mobile italiano da poche settimane, Very Mobile è già diventato uno degli operatori di riferimento grazie alla possibilità di attivare tariffe con tanti minuti, SMS e GB ad un prezzo davvero molto contenuto e senza alcun vincolo o costo aggiuntivo. Attualmente, Very Mobile è una delle migliori opzioni per gli utenti che desiderando ridurre al minimo i costi per lo smartphone ma non vogliono rinunciare ad un bundle completo.

A garantire la convenienza di Very Mobile è l’offerta Very 4,99, una tariffa speciale (disponibile solo per i primi 20 mila clienti che sceglieranno il provider) che presenta un costo di appena 4,99 Euro al mese caratterizzandosi come una delle soluzioni più economiche presenti, ad oggi, sul mercato di telefonia. L’offerta di Very Mobile è anche l’unica tariffa che offre un bundle completo con ben 30 GB di traffico dati ad un costo inferiore ai 5 Euro al mese.

Vediamo tutti i dettagli su Very Mobile e sull’offerta Very 4,99:

Very 4,99: le caratteristiche complete dell’offerta

Per il lancio commerciale sul mercato italiano, Very Mobile ha scelto di puntare su di un’offerta da 4,99 Euro al mese in grado di caratterizzarsi come una delle offerte più convenienti del mercato di telefonia mobile nazionale. L’offerta in questione, a differenza di quanto avviene con altre “offerte speciali” di altri provider (virtuali e non virtuali) è disponibile per tutti senza alcuna differenza in termini di canone mensile e bonus inclusi.

Chi sceglie Very 4,99 potrà, quindi, contare su:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

30 GB di traffico dati in 4G ogni mese; la velocità di navigazione è limitata a 30 Mbps in download ed in upload

Vediamo ora quali sono i costi, iniziali e periodici, per chi sceglie Very 4,99:

il canone mensile dell’offerta è di 4,99 Euro con addebito su credito residuo ; il canone mensile è uguale per tutti, sia per chi attiva un nuovo numero di cellulare che per chi passa da un altro operatore (non ci sono vincoli o limitazioni sul provider di provenienza per quanto riguarda il canone mensile)

; il canone mensile è uguale per tutti, sia per chi attiva un nuovo numero di cellulare che per chi passa da un altro operatore (non ci sono vincoli o limitazioni sul provider di provenienza per quanto riguarda il canone mensile) il costo iniziale dell’offerta è di 5 Euro per chi attiva un nuovo numero o per chi passa a Very Mobile da BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Ho Mobile, Iliad, Intermatica, Kena Mobile, Linkem, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU; per chi passa a Very Mobile da Vodafone, TIM, Wind e Tre è, invece, previsto un costo iniziale di 25 Euro

Oltre ai costi contenuti ed all’ottimo rapporto qualità/prezzo, Very 4,99 presenta alcune caratteristiche aggiuntive di sicuro interesse che ne rendono l’attivazione ancora più conveniente. Ecco, quindi, alcuni aspetti dell’offerta Very Mobile da tenere in considerazione prima di procedere con l’attivazione:

i clienti possono sfruttare la funzione “Rinnova Ora”; in caso di esaurimento dei 30 GB disponibili ogni mese, il cliente ha la possibilità di anticipare il rinnovo mensile andando ad azzerare il conteggio dei GB disponibili; in sostanza, nel caso un mese dovessero servire 60 GB invece di 30 GB, una volta esaurito il bundle dati a disposizione (direttamente dall’app) sarà possibile anticipare il rinnovo mensile senza ulteriori costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta; di fatto, quindi, in questo modo sarà possibile utilizzare 60 GB in un mese (o in un periodo di tempo ancora più ridotto) pagando solo 9,98 Euro

(Ti Ho Cercato, Ring Me, HotSpot) su tutte le SIM Very Mobile sono bloccate le attivazione dei servizi a pagamento e le chiamate verso l’estero ma il cliente ha la possibilità di attivare tali funzionalità direttamente dall’app Very Mobile in qualsiasi momento

sono supportati gli SMS bancari che potrebbero comportare addebiti aggiuntivi

Le offerte Very Mobile si rinnovano con addebito su credito residuo ed è possibile eseguire la ricarica direttamente online o presso uno dei punti vendita convenzionati. Da notare che è anche possibile impostare un’autoricarica periodica in modo da non restare mai senza credito sulla SIM.

Come attivare l’offerta Very Mobile da 30 GB a 4,99 Euro al mese

Per attivare l’offerta Very 4,99 è necessario affidarsi ad una semplice procedura online, accessibile direttamente dal sito ufficiale di Very Mobile cliccando sul box riportato di seguito. La procedura di sottoscrizione è molto semplice. In pochi minuti sarà possibile inserire i dati richiesti e portare a termine la sottoscrizione dell’offerta del nuovo operatore di telefonia mobile.

Terminata la fase di richiesta di attivazione, bisognerà attendere pochi giorni lavorativi per ricevere, tramite corriere espresso, la propria SIM direttamente all’indirizzo fornito in fase di registrazione. A questo punto, basterà seguire la procedura di attivazione allegata alla SIM. In caso di portabilità del numero, basterà completare la richiesta tramite l’app ufficiale di Very Mobile e, nel giro di pochi giorni lavorativi, sia il numero di telefono che il credito residuo verranno trasferiti dal precedente operatore a Very Mobile.

Attiva online Very 4,99

La procedura di attivazione dell’offerta Very 4,99 è molto semplice da portare a termine. Dopo aver raggiunto il sito dell’operatore, sarà necessario:

cliccare sul tasto Acquista per avviare la fase di registrazione

scegliere se si vuole mantenere il proprio numero oppure se si preferisce attivarne uno nuovo

inserire i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’intestatario della SIM

inserire i propri dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di cellulare anche diverso dal numero da passare a Very Mobile)

inserire i dati relativi ad un documento di identità in corso di validità dell’intestatario della SIM

inserire i dati del numero da passare a Very Mobile compreso il codice seriale della SIM dell’attuale operatore (solo in caso di richiesta di portabilità)

inserire l’indirizzo di consegna della SIM

effettuare il pagamento iniziale (primo mese più costo di attivazione) utilizzando una carta di pagamento (Visa, Mastercard e PostePay) oppure il proprio account PayPal

Completata tutta la procedura di sottoscrizione, si riceverà via e-mail la conferma del completamento della richiesta di attivazione con tutte le informazioni relative alla consegna della SIM che, come detto, avverrà nel giro di pochi giorni lavorativi permettendo, quindi, di poter utilizzare in poco tempo la nuova offerta di Very Mobile.

Very Mobile: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo operatore

Very Mobile è il nuovo operatore virtuale di WindTre ed utilizza la rete WindTre per l’erogazione dei suoi servizi. Come già indicato in precedenza, i clienti che scelgono Very Mobile hanno la possibilità di accedere alla rete 4G, senza limitazioni per quanto riguarda il volume di traffico ma con un limite fissato a 30 Mbps per la velocità in download ed in upload (si tratta dello stesso limite applicato da ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone).

Per quanto riguarda la copertura del segnale, i clienti che scelgono l’operatore non avranno problemi ad utilizzare la propria SIM. La copertura del territorio nazionale è la stessa garantita da WindTre con il 99% del territorio raggiunto dalla rete. Una volta attivata la propria SIM sarà, quindi, possibile utilizzare liberamente minuti, SMS e GB senza correre il rischio di ritrovarsi in aree d’assenza di segnale, in particolare se ci si trova in aree urbane ben coperte dalla rete.

Very Mobile è una recentissima novità del settore di telefonia mobile ma, grazie anche al supporto del gruppo WindTre, può contare su canali di contatto ed assistenza già rodati e solidi. Per qualsiasi informazione, infatti, i clienti che scelgono Very Mobile possono chiamare ai numeri:

800 99 4444 per informazioni sull’offerta e supporto all’acquisto

per informazioni sull’offerta e supporto all’acquisto 1929 per tutti i già clienti che hanno bisogno d’assistenza

Da notare, inoltre, la possibilità di richiedere assistenza tramite Facebook grazie ad una pagina ufficiale che può essere contattata direttamente tramite il servizio di messaggistica integrata di Messenger per qualsiasi problema o richiesta di ricontatto.

I clienti Very Mobile devono poi scaricare l’applicazione ufficiale Very Mobile, disponibile per il download gratuito su dispositivi Android e su dispositivi iOS. L’app, in fase di attivazione, è necessaria per poter completare la registrazione della SIM e la portabilità del numero di cellulare. Successivamente, l’applicazione potrà essere utilizzata per monitorare il consumo di GB, attivare la funzione Rinnova Ora e le altre funzionalità aggiuntive a disposizione del cliente ed eseguire la ricarica del credito.