Very Mobile le nuove eSIM per nuovi e già clienti

L’operatore virtuale Very Mobile arricchisce la sua gamma di offerte e servizi con il lancio delle eSIM. Sia i nuovi che i già clienti potranno sfruttare su questa nuova funzionalità per accedere ai servizi dell’operatore. La nuova generazione di SIM virtuali permette. sugli smartphone compatibili, di poter accedere alla propria offerta Very Mobile senza aver bisogno della SIM fisica.

La eSIM offre tanti vantaggi per i clienti Very Mobile. Scegliendo questa soluzione, infatti, non sarà necessario attendere i tempi di consegna della SIM fisica e si potrà procedere c on un’installazione immediata. Non sarà necessario conservare alcun supporto fisico e sarà possibile utilizzare più numeri sullo stesso smartphone. Si tratta, inoltre, di una soluzione più ecologica in quanto non prevede l’utilizzo di plastica.

eSIM Very per nuovi clienti

Per i nuovi clienti sarà facile scegliere una eSIM. La procedura da seguire è la seguente:

scegliere una delle offerte Very compatibili con la eSIM e completare l’acquisto online

scaricare la eSIM sullo smartphone tramite il QR Code che verrà inviato nell’email di riepilogo

completare l’attivazione della eSIM tramite una procedura di video identificazione

Per i nuovi clienti, le nuove eSIM di Very Mobile non presentano costi aggiuntivi oltre al canone mensile ed al contributo di attivazione dell’offerta scelta.

eSIM Very per già clienti

Per i già clienti Very Mobile c’è la possibilità di passare alla eSIM in pochi passaggi. La procedura da seguire in questo caso è la seguente:

accedere all’app Very ed andare nella sezione Offerta > Info SIM e PUK

scegliere l’opzione “Scrivici” e richiedere espressamente all’operatore la sostituzione della SIM fisica con una eSIM

attendere l’email per accedere alla video identificazione e, successivamente, una seconda email con il QR Code per scaricare l’eSIM

Per i già clienti non sono previsti costi extra per quanto riguarda il passaggio alla eSIM.

Le offerte Very Mobile

Very Mobile è uno degli operatori di telefonia mobile più convenienti del momento. Si tratta di un operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi. A disposizione degli utenti che passano a Very Mobile ci sono svariate soluzioni tariffarie.

La soluzione più economica è Very 4,99 che presenta i seguenti dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload)

canone di 4,99 Euro al mese

Very 4,99 è attivabile esclusivamente da chi richiede un nuovo numero o da chi passa da Iliad o da un operatore virtuale (con l’eccezione di Spusu, ho. e Kena Mobile). Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online

Attiva Very 4,99 »

Un’altra ottima offerta del listino di Very Mobile è Very 6.99. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload)

canone di 6,99 Euro al mese

L’offerta in questione è attivabile esclusivamente per chi passa da Iliad o da un operatore virtuale (con l’eccezione di Spusu, ho. e Kena Mobile). Per l’attivazione online è possibile fare riferimento al seguente link:

Attiva Very 6,99 »

Per chi passa a Very Mobile richiedendo un nuovo numero c’è Very 7,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload)

canone di 7,99 Euro al mese

Anche in questo caso l’offerta è attivabile tramite procedura online.

Attiva Very 7,99 »

Tra le proposte di Very Mobile troviamo anche offerte riservate ai clienti che richiedono la portabilità del numero da TIM, Vodafone, WINDTRE o da alcuni virtuali esclusi dalle precedenti offerte (ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu). La prima proposta è Very 11,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload)

canone di 11,99 Euro al mese

Attiva Very 11,99 »

La seconda proposta è Very 13,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload)

canone di 13,99 Euro al mese

Attiva Very 13,99 »

Ricordiamo che è possibile confrontare la convenienza delle offerte Very Mobile con tutte le altre proposte disponibili sul mercato grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it.

eSIM: gli smartphone compatibili

Per poter utilizzare una eSIM (di qualsiasi operatore) è necessario che il proprio smartphone supporti tale funzionalità. Il numero di smartphone con supporto alla eSIM attualmente disponibili sul mercato è in forte crescita. Di seguito indichiamo un elenco dei principali dispositivi compatibili con le eSIM diffuso direttamente da Very Mobile:

Apple iPhone Xs, Apple iPhone Xs Max, Apple iPhone XR, Apple iPhone 11, Apple iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 Pro Max, Apple iPhone SE, Samsung GALAXY Z FOLD2 5G, Samsung GALAXY FOLD, Samsung GALAXY ZFLIP, Samsung GALAXY S20, Samsung GALAXY S20 5G, Samsung GALAXY S20+, Samsung GALAXY S20+ 5G, Samsung GALAXY S20 ULTRA 5G, Samsung GALAXY NOTE20 4G, Samsung GALAXY NOTE20 5G, Samsung GALAXY NOTE20 ULTRA 5G, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Google Pixel 3, Google Pixel XL, Google Pixel 3a XL e Motorola Razr

L’elenco in questione è da considerarsi parziale ed in costante aggiornamento. Il supporto alle eSIM, infatti, è in forte crescita nel settore di telefonia mobile ed il numero di produttori che include questa funzionalità nei propri dispositivi si sta ampliando. Da notare che la maggior parte degli smartphone con supporto eSIM è in grado di supportare sino a 4 eSIM in contemporanea potendo gestire, quindi, altrettanti numeri di telefono.