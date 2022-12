È già tempo per le offerte di Natale per il settore di telefonia mobile e ad aprire la lunga rassegna di offerte ci pensa Very Mobile , uno dei provider più convenienti del mercato. Da questa settimana, infatti, per chi passa a Very Mobile c'è la possibilità tra una ricca gamma di offerte a partire da 6,99 euro al mese e con la possibilità di ottenere fino a 220 GB di traffico dati. In più, per i nuovi clienti che attivano un'offerta entro il prossimo 9 gennaio 2023, ci sono 100 GB extra in regalo . Ecco i dettagli:

Very Mobile lancia le offerte di Natale 2022 da 6,99 euro con 100 GB in regalo per i nuovi clienti

Inizia il mese di dicembre e prendono il via le prime offerte di Natale per il mercato di telefonia mobile. Da oggi, infatti, Very Mobile lancia una nuova promozione Very Xmas rivolta ai nuovi clienti. Attivando una delle offerte “passa a Very”, infatti, si riceveranno 100 GB extra come bonus che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi proposti dall’operatore virtuale che propone una gamma ricca di soluzioni a partire da 6,99 euro al mese.

100 GB in regalo con le offerte Very Mobile di Natale 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA CHI PUO’ ATTIVARLA Very 6,99 minuti ed SMS illimitati

100 GB 6,99 euro al mese

attivazione gratuita portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Very 7,99 minuti ed SMS illimitati

150 GB 7,99 euro al mese

attivazione gratuita portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Very 9,99 minuti ed SMS illimitati

220 GB 9,99 euro al mese

attivazione gratuita portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Very 11,99 minuti ed SMS illimitati

150 GB 11,99 euro al mese

attivazione gratuita portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. e WINDTRE Very 13,99 minuti ed SMS illimitati

220 GB 13,99 euro al mese

attivazione gratuita portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. e WINDTRE

La promozione lanciata oggi da Very Mobile è semplice. L’operatore mette a disposizione 100 GB extra per i nuovi clienti che, quindi, potranno contare su di un bundle aggiuntivo da sfruttare durante il periodo natalizio. C’è tempo fino al prossimo 9 gennaio 2023 per ottenere il bonus richiedendo il passaggio a Very Mobile e l’attivazione di una delle offerte in listino. Il bonus “natalizio” si somma a tutti gli altri vantaggi della gamma Very Mobile.

L’offerta più conveniente in questo momento è Very 6,99. Tale tariffa include minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G fino a 30 Mbps da utilizzare ogni mese. Il costo è di 6,99 euro al mese con attivazione e spedizione della SIM gratuita. L’offerta in questione è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano a Very Mobile da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (l’elenco comprende tutti i principali provider virtuali sul mercato come PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali Mobile e altri ancora). Per attivare l’offerta è possibile affidarsi all’attivazione online tramite il sito Very Mobile, disponibile al link qui di sotto.

Il listino di Very Mobile, però, include diverse altre offerte, tutte compatibili con la promo Very Xmas che consente di ottenere 100 Giga extra per un mese. Tra le promozioni disponibili troviamo:

Very 7,99 : minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G a 7,99 euro al mese con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad o da un virtuale oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare

: minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G a con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad o da un virtuale oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare Very 9,99 : minuti ed SMS illimitati e 220 GB in 4G a 9,99 euro al mese con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad o da un virtuale oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare

: minuti ed SMS illimitati e 220 GB in 4G a con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile con portabilità da Iliad o da un virtuale oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare Very 12,99 : minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G a 12,99 euro al mese con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile, ho. Mobile, WINDTRE e spusu

: minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G a con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile, ho. Mobile, WINDTRE e spusu Very 13,99: minuti ed SMS illimitati e 220 GB in 4G a 13,99 euro al mese con attivazione gratuita; l’offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile, ho. Mobile, WINDTRE e spusu

Per attivare una delle offerte Very Mobile è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Ricordiamo che tutte le offerte Very Mobile si caratterizzano per i seguenti vantaggi per gli utenti:

l’assenza di vincoli e costi nascosti

tutti i servizi accessori sono già inclusi nel canone mensile

possibilità di richiedere la eSIM in sostituzione della SIM Card fisica senza costi extra

i servizi a pagamento sono bloccati di default ed è possibile ricevere gli SMS bancari

la copertura è la stessa della rete WINDTRE