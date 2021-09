Very Mobile lancia la nuova offerta Flash: 200 GB a soli 7,99 euro

La settimana prende il via con una nuova offerta Very Mobile davvero imperdibile. L'operatore virtuale, uno dei principali provider del mercato di telefonia mobile in Italia, mette a disposizione dei nuovi clienti la nuova offerta Very 7,99 in versione Flash . Quest'offerta speciale, a tempo limitato, include ben 200 GB al mese ad un prezzo davvero contenuto. Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta e come fare ad attivarla.

C’è tempo fino al prossimo 20 settembre per passare a Very Mobile attivando la nuova offerta da 200 GB al mese. La nuova tariffa speciale, disponible per un target preciso di clienti, presenta un costo di appena 7,99 euro al mese ed è disponibile con attivazione gratuita. Vediamo, quindi, quali sono i dettagli della nuova offerta Very Mobile e come fare ad attivarla online, entro il prossimo 20 settembre, per sfruttare il ricco bundle dati incluso.

La nuova offerta Very Mobile da 200 Giga scade il 20 settembre

La promozione di Very Mobile prende il via questa settimana. L’operatore virtuale, che ricordiamo sfrutta la rete WINDTRE, mette a disposizione la seguente offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

200 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload

in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload Ti Ho Cercato, Ring Me, HotSpot inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi

in Roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e fino a 4,4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

funzione Rinnova Ora: in caso di esaurimento dei Giga disponibili, è possibile anticipare il rinnovo mensile senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile per azzerare il contatore dei Giga

in caso di esaurimento dei Giga disponibili, è possibile anticipare il rinnovo mensile senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile per azzerare il contatore dei Giga possibilità di richiedere la eSIM in sostituzione della SIM card tradizionale

La nuova offerta “Flash” di Very Mobile presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Da notare che l’offerta in questione è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom ,Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Per attivare la nuova offerta Very Mobile da 200 GB è possibile seguire la procedura online accessibile dal link qui sotto. La SIM verrà spedita all’indirizzo indicato dall’utente senza alcun costo aggiuntivo e nel giro di pochi giorni lavorativi. L’offerta, come detto, termina il 20 settembre.

Attiva la nuova offerta da 200 GB di Very Mobile »

Le altre offerte Very Mobile

Very Mobile è uno degli operatori di telefonia mobile più convenienti in assoluto. Il provider, infatti, presenta un listino ricco di tariffe su cui puntare. Chi non può attivare l’offerta da 200 GB a 7,99 euro al mese o cerca una tariffa più economica potrà valutare tra le tante proposte messe a disposizione dall’operatore. Nella tabella qui di sotto andiamo a riassumere quali sono le offerte Very Mobile da attivare in questo momento oltre alla tariffa illustrata in precedenza:

Offerta Minuti, SMS e Giga Costi Come attivare l’offerta Very 5,99 minuti ed SMS illimitati e 50 GB 5,99 euro al mese con attivazione gratuita portabilità da Iliad e virtuali o richiesta di un nuovo numero Very 6,99 minuti ed SMS illimitati e 100 GB 6,99 euro al mese con attivazione gratuita portabilità da Iliad e virtuali Very 7,99 minuti ed SMS illimitati e 100 GB 7,99 euro al mese con attivazione gratuita richiesta di un nuovo numero Very 7,99 Flash minuti ed SMS illimitati e 200 GB 7,99 euro al mese con attivazione gratuita portabilità da Iliad e virtuali Very 11,99 minuti ed SMS illimitati e 50 GB 11,99 euro al mese con attivazione gratuita portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE, spusu, Kena Mobile o ho. Mobile Very 13,99 minuti ed SMS illimitati e 100 GB 13,99 euro al mese con attivazione gratuita portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE, spusu, Kena Mobile o ho. Mobile

Le opzioni per risparmiare con Very Mobile non mancano di certo. L’operatore offre tante occasioni di risparmio a chi sceglie una delle sue tariffe, sia con portabilità che attivando un nuovo numero (magari da utilizzare come SIM secondaria, ad esempio in un tablet). Per scegliere l’offerta giusta da attivare è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scegli e attiva una della nuove offerte Very Mobile »

Ricordiamo che per scoprire tutte le alternative alle proposte di Very Mobile è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure con l’App di SOStariffe.it.