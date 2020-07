Very Mobile attivazione offerte in portabilità: le promozioni di luglio 2020

Il nuovo gestore virtuale offre piani a partire da 4,99 euro ai clienti che chiedano la portabilità da altri operatori. Ecco le migliori promozioni per passare a Very Mobile a Luglio 2020, in dettaglio i costi e le condizioni delle offerte del MVNO di WindTre

Kena Mobile è il gestore virtuale di TIM, ho. è quello di Vodafone e il nuovo Very Mobile appartiene a WindTre. Era solo questione di tempo, il lancio di un MVNO da parte del colosso di telefonia mobile era inevitabile. Con questi gestori gli operatori tradizionali riescono a fare concorrenza a PosteMobile, Iliad e ad altri MVNO senza essere costretti ad abbassare i costi delle proprie tariffe.

Inoltre i clienti conquistati dai costi bassissimi delle offerte dei gestori virtuali contribuiscono ad incrementare le quote di mercato degli operatori tradizionali che li possiedono. Dal Febbraio 2020 quindi anche WindTre ha il suo MVNO, con Very propone dei piani a partire da 4,99 euro al mese – il canone più basso tra le promozioni mobile di Luglio 2020.

I pro e i contro degli operatori virtuali

Per gli utenti l’aumento dei gestori virtuali comporta una costante discesa dei costi di abbonamento e un incremento dei bundle e dei servizi offerti a chi chieda il passaggio da un operatore all’altro. Bisogna però tener presente che restano delle differenze rilevanti tra le offerte degli operatori tradizionali e quelli virtuali.

Innanzitutto le prestazioni di rete, i MVNO limitano in modo significativo le velocità di connessione. Se con le reti WindTre si può raggiungere la velocità di download di 1 Gigabit/s, con Very Mobile ci si dovrà accontentare di 10 Mbit/s per scaricare i propri contenuti. In caso di grandi quantità di traffico inoltre, di solito, i clienti delle reti virtuali subiscono maggiori disagi.

Cosa promette Very Mobile ai nuovi clienti

Prima di analizzare quali promozioni sono disponibili a Luglio 2020 per chi decide di passare a Very Mobile, ecco quali sono le promesse delle pubblicità di lancio di questo gestore. Lo slogan scelto per descrivere le proprie attività e il rapporto con i clienti è : “Siamo Very. Semplici, autentici e di tutti”.

Di certo il gestore ha scelto un’interfaccia semplice e immediata sul proprio sito e la presentazione delle offerte riporta tutte le informazioni senza bisogno di andare a cercare i dettagli in altre sezioni o sotto menu. Altro punto a favore del nuovo MVNO è la sezione di assistenza, i numeri da poter contattare sono segnalati in ogni descrizione di promo e nell’apposita pagina.

Il gestore offre due linee, cosa che dovrebbe ridurre i tempi di attesa in caso di necessità, un numero verde per chi non ha ancora una sim Very e un contatto per i clienti già acquisiti. Ci sono poi l’app e i canali social che permettono di avere supporto.

Come attivare le offerte Very

Le sim e le promozioni Very possono essere acquistate online, nei negozi WindTre e nei centri affiliati. Per la richiesta di portabilità dovrete avere con voi il numero seriale della vostra sim, un documento di identità e il codice fiscale.

Per chi segue la procedura online i tempi di attivazione saranno un po’ più lunghi, perché si dovrà attendere la consegna della sim tramite corriere. Una volta che avrete la scheda Very dovrete poi attivarla scaricando l’app e seguendo le istruzioni.

L’app Very può essere scaricata su qualsiasi dispositivo Android o iOS e vi sarà necessaria per proseguire nelle operazioni di registrazione e di gestione delle offerte. Quando entrerete nell’app vi sarà chiesto di inserire i dati sulla sim Very ricevuta, le vostre informazioni personali (data di nascita, indirizzo, numero documento con cui avete acquistato il piano) e il codice fiscale.

L’operatore vi fornirà quindi una serie di istruzioni per rendere operativa la sim. Se la configurazione automatica dell’offerta non si avvia quando inserite la scheda nello smartphone potrete utilizzare la procedura descritta nella pagina Assistenza dell’app o sul portale web. Iniziate ad utilizzare la sim Very solo dopo avere ricevuto il messaggio di conferma dell’avvenuta attivazione della scheda.

Le migliori promozioni per chi passa a Very Mobile

Il gestore virtuale ha nel suo catalogo delle offerte riservate a chi decide di passare da altri operatori tradizionali o virtuali a Very Mobile. Il costo delle promozioni e i servizi offerti dipendono dal gestore di provenienza, dalla vostra attuale tariffa e dai servizi di cui volete usufruire.

Per capire quali delle promozioni di Very potete attivare a Luglio 2020 potete avvalervi del comparatore di SosTariffe.it. L’algoritmo vi mostrerà le tariffe riservata a voi per il cambio gestore, potete sia restringere la ricerca alle sole offerte di Very oppure chiedere un’analisi generale di tutti i piani attivabili passando da un operatore ad un altro.

Scopri le migliori offerte per chi passa a Very Mobile

Nella schermata dei risultati vi verranno mostrati: il costo del canone mensile, i bonus, i servizi e i costi proposti per le opzioni non comprese nel pacchetto base delle offerte. Ecco quali sono le migliori offerte per passare a Very Mobile a Luglio 2020.

Per attivare una qualunque delle tariffe del gestore online dovrete pagare 5 euro come contributo iniziale. I costi per le attivazioni di Very sono in promozione e sono scontati per i nuovi clienti per il mese di Luglio, in genere la spesa sarebbe di circa 10 euro.

1. Very a 4,99 euro

L’offerta più conveniente del mese, anche rispetto a quelle degli altri gestori, è il piano da 4,99 euro al mese. Nel canone sono inclusi:

traffico voce senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

30 GB in 4 G (di cui 2,4 GB disponibili in UE)

Potranno attivare l’offerta solo i clienti che chiedano la portabilità di un numero Iliad, Coop Voce, Fastweb, PosteMobile, Linkem, BT Italia, Enegan, Digi Mobile e altri MVNO attivi in Italia. La promozione può essere acquistata anche da chi attivi una sim Very.

Attiva Very a 4,99 euro

2. Very a 6,99 euro

A soli 2 euro in più al mese i clienti che passano a Very possono avere il piano con 100 GB di traffico internet. La promozione da 6,99 euro comprende nel costo mensile:

100 GB per navigare in Italia

3,3 GB per connettersi in UE

minuti verso i numeri nazionali illimitati

sms senza limiti

Il piano può essere attivato dai clienti che chiedano il passaggio da Coop Voce, Fastweb, Linkem, PosteMobile, Lycamobile, Tiscali, Rabona, Digi Mobile e altri MVNO. Nelle tariffe di questo gestore sono compresi in ogni caso i servizi:

Ti ho cercato

Ring me

Il bundle dati inoltre potrà essere condiviso con altri dispositivi cellulari e device tramite le funzioni di hotspot della rete.

Scopri l’offerta da 6,99 euro e risparmia

3. Very a 7,99 euro

Il piano da 7,99 euro è stato chiaramente pensato per poter convincere i clienti che hanno scelto Iliad a passare a Very Mobile. Il piano offre allo stesso canone mensile dell’offerta Giga 50 di Iliad il doppio del traffico dati.

Altra tariffa del gestore virtuale di WindTre, il piano da 7,99 euro è pensato per cercare di sottrarre clienti a Iliad. Il bundle dati abbinato a questa offerta è di 100 GB al mese, il doppio dell’offerta Giga 50 del gestore francese. Anche i clienti che acquistano una nuova sim e che vogliono avere un traffico dati più ampio possono attivare questa promozione. Sono compresi nell’offerta:

sms senza limiti

chiamate illimitate

100 GB in 4 G (3,8 GB da usare in UE)

Rispettando lo slogan sull’autenticità e la trasparenza, il gestore avvisa i clienti che tutti i servizi dei numeri a pagamento sono bloccati di default. Se si vuole attivare quindi giochi, sms di oroscopo o servizi bancari e le chiamate verso le numerazioni speciali si dovrà richiederlo agli operatori.

4. Very a 11,99 euro

Il contributo per attivare questo piano è di 5 euro, a cui si dovranno aggiungere 12 euro circa del canone mensile. L’offerta è riservata ai clienti che chiedano la portabilità da TIM, Vodafone, ho., WindTre e Kena. La tariffa fornirà agli utenti:

chiamate senza limiti verso numeri nazionali

sms illimitati

30 GB (di cui 5,7 GB da usare in UE)

Attiva la promozione da 11,99 euro

5. Very a 13,99 euro

La promozione più costosa del gestore virtuale è un piano da 13,99 euro, questa offerta può essere attivata da chi ha una sim Vodafone, TIM, WindTre, ho., Kena e Spusu. La tariffa comprende:

sms illimitati

minuti senza limiti

100 GB (di cui 6,6 GB da usare anche in UE)

servizio di segreteria telefonica

controllo del credito

Ti ho cercato

Richiamami

Acquista l’offerta per avere 100 GB con Very

Il servizio clienti del gestore

Come accennavamo, l’operatore virtuale offre un’assistenza telefonica riservata a coloro che vogliono attivare un’offerta. Il numero da contattare per avere informazioni e ricevere assistenza sulle promozioni in portabilità o sulle nuove attivazioni è l’800.994.444. Tramite l’app è anche possibile seguire la procedura per l’attivazione delle offerte acquistate e restare aggiornati sulle segnalazioni inviate al gestore.

Il contatto del Servizio clienti da chiamare per i clienti con una tariffa Very attiva è il 1929. Chiamando questo numero gli utenti potranno conoscere il credito residuo della sim, conoscere i propri consumi, chiedere un cambio delle promozioni o ottenere assistenza tecnica.

Per ogni esigenza si supporto si può anche far riferimento alle guide che si trovano sul sito dell’operatore, alle FAQ nella sezione Assistenza e ai social del gestore.

