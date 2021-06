Very Mobile ha lanciato una nuova offerta che mette a disposizione un bundle dati da ben 200 GB ad un prezzo davvero molto conveniente. La nuova offerta, infatti, è disponibile ad un prezzo di appena 7,99 euro al mese , senza vincoli o costi nascosti. Si tratta, attualmente, dell'offerta più completa, per quanto riguarda il traffico dati, disponibile attualmente a meno di 10 euro al mese. Ecco come attivare la nuova offerta Very Mobile da 200 GB al mese.

Very Mobile 200 GB: come attivare la nuova offerta da 7,99 euro

Tra le tante offerte di telefonia mobile disponibili a giugno 2021, un posto di primo piano lo ricopre la nuova offerta da 200 GB di Very Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi. Si tratta di una promozione riservata ad un target specifico di utenti (è necessario richiedere la portabilità da specifici operatori per attivarla) che consente di accedere ad un bundle dati decisamente sopra la media.

I vantaggi proposti da Very Mobile non finiscono qui. L’offerta in questione permette di chiamare ed inviare messaggi senza limiti, azzerare il contatore Giga anticipando il rinnovo mensile e non presenta alcun costo nascosto. La nuova proposta consente di accedere a tanti vantaggi ad un costo contenuto ed è tra le migliori soluzioni disponibili al momento per chi è in cerca di una nuova tariffa mobile. Ecco come attivare l’offerta:

L’offerta Very Mobile da 200 GB è disponibile online

La nuova offerta proposta da Very Mobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali 200 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download ed in upload) ogni mese

in 4G (fino a 30 Mbps in download ed in upload) ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4,4 GB al mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori Ti ho cercato, RingMe, Hotspot inclusi nel canone mensile

funzione “Rinnova Ora”: se finiscono i Giga è possibile anticipare il rinnovo mensile e azzerare il contatore del traffico dati ottenendo un nuovo bundle da 200 GB

La nuova offerta di Very Mobile presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Da notare che per tutti i nuovi clienti che richiedono l’offerta entro il 30 giugno ci sono ulteriori bonus: sia l’attivazione che la spedizione della SIM sono gratis. L’offerta in questione può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Per richiedere l’offerta Very Mobile da 200 GB al mese è possibile fare riferimento al sito Very Mobile.

Per completare la procedura di attivazione online è sufficiente avere a disposizione:

i dati anagrafici dell’intestatario della SIM

l’indirizzo di spedizione della SIM

il codice seriale ICCID della propria SIM

uno strumento di pagamento per coprire il costo iniziale (7,99 euro)

Da notare che per chi richiede un nuovo numero c’è la possibilità di attivare, sempre a 7,99 euro al mese, un’offerta con:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta è attivabile online:

Le altre offerte Very Mobile

Il listino di offerte Very Mobile è davvero molto ricco e propone soluzioni per tutti gli utenti. Tra le offerte a disposizione troviamo Very 5,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download ed in upload) ogni mese

L’offerta in questione presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Anche in questo caso l’offerta è attivabile online:

C’è poi Very 6,99 che include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download ed in upload) ogni mese

L’offerta presenta un costo di 6,99 euro al mese ed è attivabile con portabilità da Iliad e dagli operatori virtuali citati in precedenza.

Il listino include Very 11,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download ed in upload) ogni mese

Quest’offerta presenta un costo di 11,99 euro al mese ed è attivabile da tutti.

A completare il listino di offerte Very Mobile troviamo Very 13,99:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

100 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download ed in upload) ogni mese

Il costo dell’offerta, disponibile per tutti, è di 13,99 euro al mese.

