Velocità Internet: le offerte con la velocità di connessione più alta di Settembre 2022

Per chi è a caccia di soluzioni Internet che permettano di navigare da casa alla massima velocità (e al prezzo più competitivo), ecco la classifica delle promozioni da valutare in questa coda di Settembre 2022 .

Il boom del video streaming e l’accesso sempre più frequente ai contenuti on-demand (gli italiani, nel 2021, hanno trascorso un totale di 44,2 milioni di ore mensili sulle principali piattaforme di streaming video a pagamento, secondo l’Agcom) spingono i consumatori a prediligere soluzioni Internet casa che garantiscano navigazione alla massima velocità, così come top prestazioni nella stabilità della connessione.

Alla luce di questa tendenza, gli esperti di SOStariffe.it hanno stilato una classifica delle promozioni Internet casa che, a Settembre 2022, assicurano la velocità di connessione più alta sia su rete FTTH (Fiber-to-the-Home), che rappresenta la soluzione in fibra ottica al momento più performante nelle zone che ne sono provviste, ma anche tramite tecnologia wireless FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia (fibra mista radio) si sta rapidamente diffondendo per la sua affidabilità in quelle zone del Paese non ancora coperte dalla fibra ottica tradizionale.

La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet, una vera e propria bussola dei prezzi per i consumatori. Questo strumento digitale e gratuito consente di avere un quadro completo delle soluzioni Internet casa attualmente disponibili sul mercato e di confrontare le proposte dei vari operatori Telco fino a individuare la promozione che più si addice alle proprie esigenze di navigazione, possibilità di spesa e copertura di Rete nella zona in cui si abita.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore, che può essere sempre tenuto a portata di click sul proprio smartphone o tablet (iOs o Android) grazie all’App di SOStariffe.it.

Fibra ottica: le migliori offerte per Internet veloce a Settembre 2022

OFFERTA VELOCITÀ COSTO 1 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude in download: fino a 2,5 Gbps

in upload: fino a 300 Mbps da 18,95 euro al mese 2 PosteCasa UltraVeloce in download: fino a 1 Gbps

in upload: fino a 300 Mbps 19,90 euro al mese 3 Illumia Wifi in download: fino a 1 Gbps

in upload: fino a 300 Mbps 19,99 euro al mese per 12 mesi

Di seguito analizziamo le proposte Internet fibra degli operatori nel comparto delle telecomunicazioni che sono state elette dal comparatore di SOStariffe.it le più competitive (per velocità di connessione e prezzo) a Settembre 2022.

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Con una navigazione che arriva fino a 2,5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, questa soluzione non è solo campione di velocità, ma anche un magnete del risparmio grazie a una soluzione che combina la Super Fibra di Fastweb all’energia in promozione di Plenitude (ex Eni Gas e Luce). Questa proposta, che sale sul podio della convenienza nella classifica stilata dal comparatore di SOStariffe.it, assicura anche:

chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili;

da telefoni fissi e mobili; Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

contributo di attivazione (1 euro per 24 mesi) incluso;

energia Plenitude in promozione;

possibilità di accedere gratuitamente ai corsi (sia in streaming sia on-demand) della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali che permette di accrescere il proprio bagaglio di competenze per essere più competitivi nel mondo del lavoro).

Chi optasse per la combinazione Internet casa di Fastweb + la fornitura di energia e gas di Plenitude, avrebbe la connessione super veloce di Fastweb al prezzo agevolato di 18,95 euro al mese per 24 mesi (6 euro di sconto). Per chi, invece, scegliesse di sottoscrivere solo la fornitura di luce o solo quella del gas, la fibra di Fastweb costerebbe 21,95 euro al mese per 24 mesi (3 euro di sconto a fornitura). In entrambi i casi, dal 25esimo mese, il prezzo dell’offerta sale a 25,95 euro al mese (anziché 28,95 euro).

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’offerta cliccando al link di seguito:

Scopri Fastweb Nexxt Casa + Plenitude »

PosteCasa UltraVeloce

Anche la promozione online di Poste Italiane conquista il podio del risparmio perché fa camminare a braccetto una velocità di navigazione piuttosto elevata (fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH) al prezzo esclusivo di 19,90 euro al mese (anziché 26,90 euro) per sempre, ma solo nel caso di attivazione entro il 30 Settembre 2022.

Ecco i tratti distintivi dell’offerta:

chiavetta USB con Giga illimitati tramite rete PosteMobile inclusa per navigare ovunque in Italia;

tramite rete PosteMobile inclusa per navigare ovunque in Italia; modem Wi-Fi gratuito;

chiamate non incluse;

prezzo bloccato e nessun vincolo contrattuale;

costo di attivazione una tantum pari a 19,90 euro (in promo, anziché 49 euro).

Per maggiori dettagli, clicca sul pulsante verde che trovi di seguito:

Verifica la copertura e attiva Poste Casa Ultraveloce »

Illumia Wifi

Alle spalle di Poste Casa Ultraveloce si posiziona l’offerta Internet casa fibra di Illumia. L’azienda italiana che opera da anni nel mercato libero dell’energia porta ai suoi nuovi clienti e ai suoi “fedelissimi” dell’energia una fibra che raggiunge la velocità nominale di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH al prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per 12 mesi (anziché 26,99 euro).

L’offerta Illumia Wifi, che scade il 30 Settembre 2022, si caratterizza per:

modem gratuito per il primo anno (poi costa 2,99 euro al mese);

nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

pagamento solo tramite addebito su conto corrente bancario;

attivazione gratuita per coloro che hanno già una fornitura di luce e/o gas attiva. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Cliccando al link di seguito, una panoramica completa della promozione:

Scopri Illumia Wifi »

Tecnologia wireless: le offerte con Internet più veloce a Settembre 2022

NOME OFFERTA VELOCITÀ QUANTO COSA 1 Fastweb Casa Light FWA in download: fino a 1 Gbps

in upload: fino a 200 Mbps 19,95 euro al mese 2 Eolo più in download: fino a 200 Mbps

in upload: fino a 50 Mbps 19,90 euro al mese (offerta base)

opzioni Ultra Velocità (fino a un massimo di 10 euro in più al mese)

Grazie all’avvento della tecnologia FWA, ovvero una fibra mista radio che sfrutta la trasmissione del segnale su reti 4G e 5G dal ripetitore dell’operatore fino al modem di casa dell’utente, è oggi possibile navigare dalla propria abitazione a velocità elevate pur in assenza della fibra ottica tradizionale. Ma quali sono le proposte più vantaggiose oggi disponibili sul mercato?

Il comparatore di SOStariffe.it le ha setacciate e analizzate con l’obiettivo di fornire ai consumatori una mappa delle più performanti sia in fatto di velocità ma anche in fatto di convenienza a Settembre 2022.

Fastweb Casa Light FWA

Tra le soluzioni Internet casa “senza fili”, quella messa a punto da Fastweb stacca le altre in velocità: si arriva fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload, ovvero due parametri assimilabili a quelli garantiti anche dalla fibra ottica tradizionale. L’offerta è attivabile fino al 31 Ottobre 2022 a un costo di 19,95 euro al mese.

Ecco la “carta d’identità” della promozione:

modem Internet Box NeXXt con WiFi 6 e Alexa integrata;

installazione di una piccola antenna da parte di un tecnico senza costi aggiuntivi;

costo di attivazione pari a 40 euro (2 euro al mese per 20 mesi);

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy per accrescere il proprio bagaglio di competenze professionali;

per accrescere il proprio bagaglio di competenze professionali; nessun vincolo contrattuale;

possibilità di personalizzare l’offerta con un amplificatore Wi-Fi Booster (al costo di 4 euro in più al mese) e una SIM per il proprio smartphone (con 7,95 euro in più al mese si possono avere chiamate illimitate e 150 Giga, mentre con 11,95 euro in più al mese chiamate illimitate e 300 Giga).

Clicca al link qui sotto per avere ulteriori dettagli sul questa soluzione Internet casa, che costa 19,95 euro al mese:

Scopri Fastweb Casa Light FWA »

Eolo più

Anche con l’Ultra velocità di Eolo è possibile navigare da casa fino a 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload attivando una serie di opzioni di personalizzazione rispetto al pacchetto base. Quest’ultimo costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi 24,90 euro al mese.

In particolare, arricchendo il pacchetto standard con “+Intrattenimento” e “+Studio e Lavoro” (+8 euro per i due servizi abbinati) la velocità massima di navigazione si attesta a 200 Mbps in download (salvo copertura del servizio). Con anche l’attivazione dell’opzione “+Sicurezza“, quest’ultima sarà scontata di un euro (dal prezzo iniziale di 3 a 2 euro), così come il totale dei tre pacchetti costerà 10 euro in più al mese rispetto al prezzo base, anziché 13 euro.

Ecco l’identikit della promozione:

chiamate illimitate ;

; EOLOrouter incluso e antenna fornita in comodato d’uso gratuito;

assistenza entro tre minuti dalla ricezione della richiesta stessa;

promozione “Tutto incluso” per provare gratuitamente per un mese tutte e tre le opzioni di personalizzazione con i pacchetti “Intrattenimento”, “Studio e Lavoro” e “Sicurezza”. Al termine dei 30 giorni di prova, è possibile sottoscrivere i pacchetti a 10 euro in più al mese sul prezzo base dell’offerta.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Scopri Eolo Più »

