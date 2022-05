Velocità di connessione Internet a confronto: i migliori provider di Maggio 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La velocità di connessione è uno dei parametri più considerati dagli utenti quando cercano un’offerta Internet casa. Le prestazioni variano a seconda della tipologia di rete a cui è possibile accedere. Per questo motivo è così importante verificare la copertura al proprio indirizzo, in modo da avere la certezza di disporre della migliore connessione possibile. Per farlo gratuitamente potete l’utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it, che vi propone anche le offerte migliori che si possono acquistare. Se avete dubbi sulla velocità di connessione offerta dal vostro attuale operatore potete invece utilizzare il nostro Speed Test per avere una misurazione in tempo reale delle prestazioni della rete in download e upload oltre a parametri utili come Ping (tempo standard in cui un pacchetto di dati raggiunge il modem e torna indietro) e Jitter (misura la differenza tra i Ping effettuati).

Velocità di connessione: il confronto tra i migliori provider a maggio

Chi vuole la massima velocità di connessione oggi deve rivolgersi alle offerte fibra ottica che prevedono la tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Questo tipo di reti prevedono che il segnale raggiunga direttamente il modem finale dell’utente e offre prestazioni superiori anche in termini di latenza, ovvero il tempo di risposta della rete. Tutti i principali operatori permettono di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download ma alcuni permettono di accedere a forme più evolute di FTTH che integrano la tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network). In questo caso la velocità di connessione è fino a 2,5 Gigabit al secondo in download.

Iliad invece ha scelto di adottare la tecnologia EPON (Ethernet Passive Optical Network) che gli consente di offrire una velocità di connessione fino a 5 Gigabit al secondo in download complessivi nei Comuni raggiunti dalla sua rete ad eccezione di Milano, Torino e Bologna. TIM invece ha avviato dal 2021 un’offerta sperimentale in alcune città che gli permette di garantire una velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo in download.

La migliore alternativa alla FTTH è la fibra mista rame o FTTC/FTTE (Fiber to the Cabinet/Fiber to the Exchange). In questo caso tutti gli operatori permettono di avere una velocità di connessione fino a 100/200 Mbps in download in base alla distanza della propria abitazione dalla cabina stradale.

Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Modem Costo mensile Internet Unlimited fino a 2,5 Gbps in FTTH Illimitate Gratuita Incluso 24,90 euro TIM EXECUTIVE fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate Gratuita Incluso 34,90 euro Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate Gratuita Incluso 28,95 euro IliadBox fino a 5 Gbps complessivi in FTTH illimitate 39 euro Incluso 15,99 euro TIM MAGNIFICA fino a 10 Gbps in FTTH a consumo Gratuita Incluso 49,90 euro

1. Internet Unlimited di Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta Vodafone ha un costo di 24,90 euro al mese senza vincoli di durata per i clienti Vodafone mobile o 27,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese. Non è previsto un costo di attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

2. TIM EXECUTIVE

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 1 Gigabit in upload

Modem TIM Hub+ Executive incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online)

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 10 euro per 24 mesi)

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

L’offerta TIM ha un costo di 34,90 euro al mese con domicliazione e conto online. In caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito rispettivamente di 30 euro e 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Con il Wi-Fi 6 Certificato si ha la certezza di un segnale wireless ottimizzato per tutti gli ambienti della casa e sicurezza con la tecnologia TIM TS+.

TIM Quality Care consente invece di richiedere un bonus di 5 euro se non soddifatti dall’assistenza fornita dall’operatore chiamando il 187 e a breve anche dall’app MyTIM. Il bonus verrà inserito nella prima fattura utile dalla data della richiesta ed è possibile richiedere il contributo una volta al mese per un massimo di 6 volte l’anno.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 187 o il numero gratuito 40916.

3. Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

WOW Space incluso con attivazione online

Assicurazione Casa Quixa

Corsi Fastweb Digital Academy inclusi

L’offerta Fastweb ha un costo di 28,95 euro al mese ma è possibile provarla gratuitamente per 30 giorni e poi eventualmente chiedere il rimborso delle spese sostenute il primo mese se attivata entro il 17/5/22.

La Fastweb Digital Academy è una scuola per formare i prossimi professionisti digitali creata dall’operatore in collaborazione con Fondazione Cariplo all’interno di Cariplo Factory. L’accademia attraverso corsi online in streaming e on demand permette di acquisire nuove competenze digitali tra le più ricercate sul mercato del lavoro (Digital Creativity, Digital Development & Security, Digital Marketing & Social, Digital Soft Skills & Office) e di accedere a eventi, workshop e tavole rotonde.

Con l’Assistenza Casa di Quixa si hanno a disposizione 24 ore su 24 i migliori professionisti per proteggere e tutelare la propria abitazione da anni o imprevisti. L’assicurazione è gratuita e si rinnova di anno in anno fino alla durata dell’offerte fissa.

Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese F astweb Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo SIM

con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo SIM Fastweb Mobile Maxi con minuti e SMS illimitati e 300 GB per navigare in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita e 10 euro di contributo SIM

4. IliadBox

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps complessivi in download e fino a 700 Mbps in upload *

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia

Minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali

Segreteria telefonica

Iliad Box in comodato d’uso gratuito

L’offerta Iliad ha un costo di 15,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente per il mobile con attivo l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, altrimenti 23,99 euro al mese per sempre. Il costo di installazione è di 39,99 euro. Al momento della registrazione sul sito o in ogni momento dall’Area Personale fibra è possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender in locazione al costo di 1,99 euro al mese ciascuno. E’ possibile passare a Iliad mantenendo il proprio numero di telefonia fissa rispondendo “Sì” alla domanda “Hai già una linea attiva?”.

La velocità di navigazione è così suddivisa:

fino a 2,5 Gbps su 1 porta Ethernet

fino a 1 Gbps su 2 porte Ethernet (tecnologia GPON)

fino a 500 Mbps in Wi-Fi

TIM è andata anche oltre con la sua nuova offerta sperimentale TIM Magnifica, che con la tecnologia FTTH-XGS-PON permette di navigare fino a 10 Gigabit al secondo in download in 15 Comuni selezionati.

5. TIM Magnifica

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit in upload

Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta

Modem 10 GB

Magnifica Backup

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese con domicliazione e conto online. L’attivazione è gratuita. E’ possibile recedere dall’offerta in ogni momento senza penali ma restituendo il Modem Mobile. Cessando l’offerta o alla conclusione della sperimentazione si dovrà restituire anche il modem 10 GB comprensivo di terminazione ONT, che può comunque essere acquistato a 99 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

TIM Prima Classe offre accesso prioritario al Servizio Clienti 187 per qualsiasi richiesta dal lato tecnico, amministrativo o commerciale. Il servizio è disponibile dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (festivi esclusi). Inoltre, è possibile richiedere al 187 anche un appuntamento personalizzato in oltre 800 negozi TIM.

Con Magnifica Backup è infine possibile navigare su rete mobile in caso di malfunzionamento di quella fissa grazie a un apposito Modem Mobile, fornito in comodato d’uso gratuito, e ritirando una TIM Card presso un negozio dell’operatore indicato dallo stesso.

La tariffa è disponibile fino al 26/9/22 (salvo prolungamenti da parte dell’operatore) per chi è raggiunto da un collegamento FTTH-XGS-PON nei Comuni di:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento

Bari

Genova

Palermo

Verona

Se non c’è copertura in fibra ottica, la migliore alternativa è sottoscrivere un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) o ADSL. Per quanto riguarda la tecnologia più tradizionale, che trasmette il segnale tramite la rete in doppini in rame, tutti gli operatori permettono di raggiungere una velocità di connessione massima di 20 Mbps in download. In FWA, invece, i dati si spostano inizialmente sulla fibra ottica ma poi nell’ultimo tratto raggiungono l’utente tramite un ponte radio utilizzando la tecnologia mobile del 4G e in alcuni casi anche in 5G. Per quanto riguarda queste reti il migliori provider è certamente Fastweb. In media gli altri gestori garantiscono una velocità di connessione fino a 100 Mbps in download. Fastweb invece con la tecnologia Ultra FWA consente di navigare fino a 1 Gigabit al secondo, ovvero prestazioni simili a una fibra FTTH:

Velocità di navigazione Chiamate Attivazione Modem Costo mensile Fastweb Casa Web 1 Gbps in Ultra FWA Non incluse 2 euro al mese per 24 rate Incluso 19,95 euro