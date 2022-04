Velocità di connessione Internet a confronto: i migliori provider di Aprile 2022

La velocità di connessione Internet è un parametro molto importante per la connessione Internet casa e può fare la differenza nella scelta del provider, al pari dei costi del nuovo abbonamento. Un gran numero di operatori, ad oggi, propone l'accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di almeno 1.000 Mega. Vediamo quali sono i migliori provider del momento e come scegliere l'offerta giusta da attivare per la connessione Internet di casa.

Per un quadro completo sulle tariffe disponibili, in questo momento, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, accessibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili. I migliori provider presenti sul mercato mettono a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di sfruttare la connessione in fibra ottica, una tecnologia che garantisce la velocità massimo per l’accesso ad Internet.

I migliori provider per velocità di connessione: la fibra ottica fa la differenza

Sono numerosi gli operatori che mettono a disposizione dei loro utenti la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). In alcuni casi, questa tecnologia garantisce la possibilità di raggiungere una velocità massima di 2.500 Mega in download mentre in altri casi il valore massimo è di 1.000 Mega. Si tratta, ad ogni modo, di performance davvero di livello assoluto.

L’alternativa alla fibra ottica è rappresentata dalla fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download. In caso di indisponibilità di questa seconda tecnologia è possibile ripiegare sull’ADSL da 20 Mega. Chi è raggiunto dalla sola ADSL, però, troverà molto più conveniente trovare un‘offerta Internet wireless per la connessione di casa che, sfruttando la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), può superare i 100 Mega di velocità.

Le migliori offerte Internet casa per massimizzare la velocità della connessione Internet

Fastweb

Partiamo da Fastweb che mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload. Nelle aree in cui la fibra ottica non è ancora disponibile, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega.

Le offerte Fastweb disponibili ad aprile 2022 sono diverse. L’operatore mette a disposizione di tutti i nuovi clienti il piano Fastweb Casa Light che include una connessione illimitata (tramite fibra FTTH, fibra mista FTTC o ADSL, dipende dalla tecnologia migliore disponibile) ed una linea telefonica fissa con chiamate a consumo. L’offerta in questione presenta un costo di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Da notare che è possibile personalizzare l’offerta aggiungendo una SIM Fastweb con:

minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese (contributo SIM di 10 euro)

minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,95 euro al mese (contributo SIM di 10 euro)

La SIM Fastweb può essere aggiunta sia richiedendo la portabilità del numero che attivano un nuovo numero di cellulare. La richiesta viene effettuata direttamente in fase di attivazione della nuova linea fissa. Per maggiori dettagli è possibile seguire il link qui di sotto:

Tra le alternative proposte dall’operatore c’è l’offerta combinata Fastweb Casa + Plenitude che consente ai nuovi clienti che attivano una fornitura di luce e gas con Plenitude di ottenere uno sconto sulla fibra ottica. L’abbonamento proposto da Fastweb propone ancora una volta una connessione illimitata fino a 2.500 Mega ed aggiunge una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali. Anche il modem Wi-Fi e l’attivazione sono gratis.

Il costo dell’offerta è di 25,95 euro al mese. Attivando le offerte luce e gas di Plenitude, però, si ottiene uno sconto di 6 euro al mese per 24 mesi (quindi il canone scende a 18,95 euro). Puntando su luce o gas con Plenitude, invece, lo sconto è di 3 euro al mese per 24 mesi con l’abbonamento Fastweb che, quindi, costerà 22,95 euro al mese. Per tutti i dettagli e per completare l’attivazione dell’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Vodafone

Anche Vodafone mette a disposizione dei nuovi clienti la sua fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download. Nelle aree in cui la fibra non è ancora disponibile, invece, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload. Anche in questo caso, la connessione viene attivata utilizzando la migliore tecnologia possibile.

Per sfruttare la fibra ottica di Vodafone è possibile attivare Internet Unlimited. L’abbonamento proposto dall’operatore include la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali oltre che una connessione illimitata che viene realizzata con la migliore tecnologia a disposizione. Il canone mensile è di 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Per i già clienti Vodafone di rete mobile, invece, il costo è di 22,90 euro al mese.

Da notare che l’abbonamento è personalizzabile con l’aggiunta della Vodafone TV e con la possibilità di scegliere tra Vodafone TV Intrattenimento (con NOW TV Entertainment e un anno di Amazon Prime a 12 euro al mese) oppure Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport e un anno di Amazon Prime gratis a 15 euro al mese ma con uno sconto di 3 euro sull’abbonamento fibra). Si può anche aggiungere una SIM dati con 150 GB in 4G al costo di 4 euro al mese.

Per tutti i dettagli sull’offerta e per verificare la copertura della fibra è possibile fare affidamento al link qui di sotto:

Illumia

Da segnalare anche la proposta di Illumia che mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta Illumia Wifi. Si tratta di una soluzione che consente di sfruttare la fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. L’offerta proposta da Illumia presenta un costo di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 26,99 euro al mese.

Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum ma interamente azzerato per i già clienti luce e gas di Illumia. All’abbonamento è possibile aggiungere il modem Wi-Fi al costo di 2,99 euro al mese. L’offerta proposta da Illumia può essere attivata direttamente online, dopo la verifica della copertura, sfruttando il link qui di sotto.

Super Fibra di WINDTRE

WINDTRE propone l’abbonamento Super Fibra. Questa soluzione consente ai nuovi clienti di sfruttare una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. In caso di indisponibilità della fibra ottica nell’area dove è situata l’abitazione del cliente, inoltre, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. L’offerta include anche la linea telefonica.

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro e modem Wi-Fi incluso nel canone. Da notare che per i già clienti WINDTRE di rete mobile sono previsti vantaggi aggiuntivi. L’abbonamento, infatti, in questo caso sarà disponibile con un canone scontato a 22,99 euro al mese e per la SIM WINDTRE saranno attivati Giga illimitati senza costi extra. L’offerta proposta dall’operatore è attivabile direttamente online:

TIM Premium Fibra

Tra i provider che mettono a disposizione la fibra ottica ai nuovi clienti c’è anche TIM che propone TIM Premium Fibra. L’offerta include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. In caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure tramite ADSL fino a 20 Mega.

TIM Premium Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Da notare che per i già clienti TIM di rete mobile è previsto un doppio vantaggio. In questo caso, infatti, il canone dell’offerta è di 24,90 euro al mese, a tempo indeterminato, e la SIM potrà contare su Giga illimitati.

Sky WiFi

Da segnalare anche la possibilità di puntare su Sky WiFi che mette a disposizione la fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. In alternativa, la connessione può avvenire tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega. L’offerta di Sky WiFi include la connessione illimitata ed una linea telefonica al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi.

Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 29 euro mentre il modem Wi-Fi viene fornito gratuitamente dall’operatore. Per maggiori dettagli sull’offerta e per richiederne l’attivazione è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online accessibile dal link riportato qui di seguito.

