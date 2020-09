Utenze e servizi autunno 2020: 10 consigli per risparmiare da subito

Il mese di settembre, come da tradizione, è il momento giusto per ripartire. Dopo le difficoltà del lockdown e il periodo estivo, si guarda al futuro con il back to school ed il back to work che, quest'anno, saranno sicuramente diversi dal solito. Con l'inizio dell'autunno c'è anche l'occasione per dare un netto taglio alle spese periodiche. Ecco i 10 consigli per risparmiare in autunno raccolti da SOStariffe.it.

SOStariffe.it ha raccolto dieci consigli da seguire per poter ripartire a settembre ottenendo un significativo risparmio su alcuni dei costi “fissi” che caratterizzano la vita di tante famiglie italiane. Il mese di settembre è il momento giusto per controllare le proprie spese e ridurre gli sprechi senza rinunciare a tutti i servizi di cui si ha bisogno nella vita di tutti i giorni.

Dalle bollette di luce e gas alla connessione Internet di casa passando per l’intrattenimento domestico con la TV in streaming, l’assicurazione, i mutui e il conto corrente, le occasioni di risparmio ci sono e possono essere sfruttate da tutti. Ecco il decalogo di SOStariffe.it da seguire per poter risparmiare a partire da questo mese di settembre.

1) Attivare una nuova offerta luce

Uno dei primi elementi da considerare per ridurre al minimo le spese è quello rappresentato dalla bolletta della luce. Ridurre i costi per l’utilizzo dell’elettricità in casa è possibile e può essere fatto in modo molto semplice. Scegliendo di passare al mercato libero, infatti, sarà possibile assicurarsi un prezzo dell’energia contenuto e risparmiare, sia nel breve che nel lungo periodo.

In particolare, in questo momento, le offerte del mercato libero presentano prezzi sensibilmente inferiori rispetto al passato (per via delle particolari condizioni post-lockdown del mercato all’ingrosso). Puntare su di un’offerta a prezzo bloccato (per uno o due anni) può essere un’ottima soluzione per ridurre al minimo i costi della fornitura di energia elettrica.

Da notare, inoltre, che per ottimizzare i costi in base alle proprie esigenze è possibile valutare anche l’attivazione di offerte multi-orarie per la fornitura di energia elettrica. Queste soluzioni, di solito, sono particolarmente convenienti per chi concentra i propri consumi nelle fasce orarie serali e nei week end.

Scopri e migliori offerte luce di settembre 2020 »

2) Attivare una nuova offerta gas in modalità dual fuel

Anche sul gas, come per l’energia elettrica, è possibile ottenere un netto risparmio sui costi scegliendo le migliori offerte del mercato libero. I prezzi della materia prima gas sul mercato libero, in questo momento, sono molto contenuti e c’è la possibilità di ottenere un notevole risparmio in vista dell’inevitabile picco dei consumi che si registrerà nei prossimi mesi.

Da notare, inoltre, che per ridurre al minimo i costi è possibile valutare anche le offerte “dual fuel”. Si tratta di particolari tariffe che prevedono l’attivazione di una fornitura di energia elettrica e di gas naturale con lo stesso fornitore. Queste soluzioni possono garantire un buon risparmio in bolletta oltre a una serie di vantaggi pratici come la possibilità di accedere a promozioni esclusive e di ricevere un unico conto.

Scopri e migliori offerte gas di settembre 2020 »

3) Un nuovo abbonamento Internet casa per massimizzare la velocità di connessione

Risparmiare e migliorare il servizio della connessione Internet casa è possibile ed il mese di settembre può essere il momento giusto per farlo. La copertura della fibra ottica FTTH, che permette connessioni sino a 1000 Mega in download, e della fibra mista rame FTTC, che consente di arrivare sino a 200 Mega, è in costante crescita in Italia.

Questo vuol dire che chi ha una connessione ADSL molto probabilmente potrà passare ad una tecnologia più veloce, migliorando le prestazioni di connessione. Da notare, inoltre, che la stragrande maggioranza degli abbonamenti Internet casa include le chiamate gratis verso tutti, il modem Wi-Fi e diversi servizi extra come Giga aggiuntivi e servizi di streaming inclusi.

Scopri le migliori offerte Internet casa »

4) Offerte Internet casa con TV in streaming

Uno dei servizi più richiesti di questo periodo è quello della TV in streaming. I tanti servizi di questo tipo sono oramai diventati un riferimento per l’intrattenimento domestico e rappresentano, per molte famiglie, un “costo fisso” mensile. Per accedere ai servizi di streaming a condizioni vantaggiose è possibile sfruttare le offerte combinate con gli abbonamenti Internet casa.

Molti provider di telefonia fissa, infatti, propongono offerte per la connessione di casa che includono, come bonus aggiuntivi oppure come opzioni extra, la possibilità di accedere a servizi di TV in streaming. Valutando queste offerte sarà possibile individuare le migliori soluzioni per accedere ai servizi di TV in streaming con condizioni vantaggiose

5) Ridurre i costi per lo smartphone con le migliori offerte “all inclusive”

Per una famiglia, il costo dei pacchetti con minuti, SMS e GB per gli smartphone rappresenta una spesa significativa e, oramai, irrinunciabile. Per questo motivo è opportuno valutare tutte le opzioni a propria disposizione e puntare sulle migliori tariffe “all inclusive” che permette di accedere a tutti i minuti, gli SMS e i Giga di cui si ha bisogno.

Da notare, inoltre, che in alcuni casi è possibile accedere a tariffe riservate ad uno specifico target di clienti, come ad esempio gli under 30, oppure a chi effettua la portabilità passando un determinato provider. Queste soluzioni, solitamente, consentono di accedere a condizioni tariffarie particolarmente vantaggiose.

Scopri le migliori tariffe per smartphone »

6) Risparmiare sull’assicurazione auto cambiando compagnia

La copertura RC Auto è uno dei costi fissi del bilancio annuale di una famiglia che possiede almeno un veicolo. L’assicurazione ha durata annuale. Dopo 12 mesi è possibile passare ad un’altra compagnia, senza costi o penali, per sfruttare condizioni economiche più convenienti e risparmiare cifre significative.

Da notare, inoltre, che per ottimizzare i costi in rapporto all’effettivo valore delle coperture assicurative è necessario valutare le garanzie accessorie da abbinare alla polizza RC, l’unica obbligatoria per poter circolare in strade pubbliche. La scelta delle garanzie accessorie è determinate per attivare un’assicurazione auto completa.

Scopri la migliore assicurazione auto »

7) Puntare sui conti correnti online

La gestione del proprio denaro può comportare, in molti casi, inutili costi extra con commissioni e costi di mantenimento del conto che vanno ad incidere sulle modalità di utilizzo. Tra le soluzioni più convenienti troviamo la possibilità di puntare su di un nuovo conto corrente online.

Queste soluzioni sono, di norma, estremamente convenienti e garantiscono un notevole risparmio rispetto ai conti tradizionali. Grazie ai servizi di home e mobile banking sarà possibile eseguire tutte le operazioni di cui si ha bisogno in modo davvero molto semplice ed immediato.

Scopri i migliori conti online »

8) Scegliere un conto con Carta di credito gratuita

La carta di credito è uno strumento molto utile per effettuare i pagamenti ed anche per accedere a molti altri servizi (ad esempio a diverse soluzioni di noleggio). In molti casi, la carta di credito presenta un costo notevole per il cliente. Per risparmiare, senza rinunciare ad una buona carta di credito, è possibile valutare l’attivazione di un conto corrente che presenti una carta di credito a basso costo oppure una carta di credito gratuita, ovvero senza un costo fisso di mantenimento (mensile, trimestrale o annuale).

9) Mutui

L’emergenza sanitaria ed economica ha avuto un impatto notevole sul mercato finanziario e sul mercato immobiliare. Attualmente, investire nel mattone può essere una scelta molto interessante anche grazie ai tassi di interesse dei mutui particolarmente vantaggiosi. Valutare le opzioni per un nuovo mutuo in questo momento può essere una scelta vincente.

10) Affidarsi ad un comparatore online

Per confrontare tutte le opzioni a propria disposizione e scegliere le soluzioni più vantaggiose per i vari servizi che si desidera attivate, dalle offerte luce e gas alle offerte Internet casa, è possibile utilizzare un comparatore come quello di SOStariffe.it. Il comparatore mette a disposizione una panoramica completa delle opzioni a propria disposizione per tanti servizi differenti. Da notare che per sfruttare la comparazione da smartphone è possibile affidarsi all’App di SOStariffe.it.

