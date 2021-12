Tutti i costi fissi delle carte di credito e come contenerli

Qual è la carta di credito più facile da ottenere ? Si tratta di una domanda di non facile risposta in quanto ogni carta di credito prevede dei requisiti diversi a seconda delle sue caratteristiche e servizi. Analizziamo quali sono i costi fissi di una carta di credito al fine di comprendere se esistano delle soluzioni attraverso le quali è possibile risparmiare.

Una carta di credito è una carta di pagamento dotata di:

una data di scadenza;

un codice di sicurezza;

un microchip.

È collegata al conto corrente del suo titolare, dal quale vengono scalati gli importi spesi in una data predefinita, la quale in genere corrisponde al mese successivo. La carta di credito, dunque:

è diversa dalla carta di debito, la quale invece prevede che l’importo speso venga immediatamente prelevato dal proprio conto corrente;

è dotata di un fido (detto anche plafond), che corrisponde all’importo massimo concesso dalla banca e che non sarà possibile superare.

Nell’ipotesi in cui ciò dovesse accadere, la carta di credito non funzionerà più e si dovrà attendere il mese successivo, quando sarà accreditato un nuovo fido.

Quali sono i costi fissi di una carta di credito?

Prima di esporre quelli che sono i costi fissi di una carta di credito, è bene analizzare le diverse tipologie di carte di credito che si possono attivare.

In particolare, si tratta di:

carte di credito a saldo, con le quale le transazioni che vengono effettuate si pagano, in un’unica soluzione, il mese successivo a quello in cui sono state effettivamente effettuate, in una data fissa; carte di credito revolving, con le quali i pagamenti avvengono a rate. Nella pratica, possono essere paragonate a una forma di finanziamento e, pertanto, nel momento in cui viene pagata la singola rata, sono previsti anche dei tassi di interesse.

Questa distinzione è molto importante per poter parlare di quelli che sono i costi fissi di una carta di credito. A questo proposito, bisogna considerare il fatto che le carte di credito avranno costi differenti a seconda della tipologia e della banca che le ha emesse, ma è comunque importante conoscere le voci di spesa in modo tale da poter fare una scelta più consapevole.

Abbiamo raccolto i costi fissi delle carte di credito nella tabella che segue, ma ricordiamo che ci sono alcuni istituti di credito che permettono di azzerare alcune delle spese citate, come per esempio il canone mensile (o annuale) di gestione, oppure quelli relativi alle commissioni.

Costo fisso Di cosa si tratta Canone annuo Il costo del canone della carta di credito è maggiore al crescere dei servizi che include e dell’ammontare del suo plafond Canone annuo per una carta aggiuntiva Alcuni istituti di credito offrono la possibilità di aggiungere una carta di credito in più associata al proprio conto corrente, per la quale sarà previsto un costo extra Invio estratto conto I clienti che richiedono l’estratto conto cartaceo dovranno in genere sostenere un costo. Per questo motivo, è consigliabile richiedere l’estratto conto online, che è invece gratuito Commissione di cambio Nel momento in cui si utilizza la carta di credito in un Paese straniero, quindi con una moneta diversa dall’euro, viene solitamente applicata una commissione di cambio su ogni singola transazione. Oggi sono comunque disponibili diverse carte per le quali tale commissione non è prevista Commissione sul prelievo di contante La commissione è in genere prevista sui prelievi di contante presso gli ATM di altre banche, ma non c’è una regola fissa e il tutto dipende dal singolo istituto di credito. In genere, il costo del prelievo aumenta quando ci si trova all’estero Costo per il blocco o per la sostituzione di contante Il blocco e la sostituzione delle carta di credito è un servizio che non sempre viene offerto gratuitamente: ecco perché è molto importante leggere con attenzione tutte le condizioni della carta di pagamento nel momento in cui se ne dovesse richiedere una

Cosa si può fare con una carta di credito?

Le carte di credito, come tutte le altre carte di pagamento, permettono di:

effettuare acquisti presso gli store fisici;

effettuare acquisti online;

prelevare contante presso gli sportelli aderenti al circuito della propria carta (le più diffuse in Italia e a livello internazionale sono MasterCard e VISA).

Nonostante i numerosi vantaggi e la presenza del plafond, che rende le carte di credito degli strumenti di pagamento unici e diversi dagli altri, ci sono ancora oggi diverse ritrosie nel suo utilizzo, da parte sia di chi è rimasto legato all’uso del contante, sia di chi ha il timore di un possibile furto o clonazione della carta stessa (per i quali si ricorda sempre di sporgere denuncia e presentare alla propria banca una richiesta di rimborso per i soldi indebitamente sottratti).

Un altro motivo per il quale le carte di credito vengono spesso temute è rappresentato dai costi: in realtà esistono diverse soluzioni di carte di credito associate a un conto corrente online con le quali è possibile spendere poco e utilizzare senza particolari difficoltà tale strumento di pagamento.

Un altro motivo per il quale le carte di credito vengono spesso temute è rappresentato dai costi: in realtà esistono diverse soluzioni di carte di credito associate a un conto corrente online con le quali è possibile spendere poco e utilizzare senza particolari difficoltà tale strumento di pagamento.

Di seguito saranno analizzate due proposte di carte di credito con un costo molto basso, che potranno essere attivate dai:

correntisti di ING Direct;

correntisti di Crédit Agricole.

Carta di credito MasterCard Gold di ING Direct

La carta di credito proposta da ING Direct, ovvero la MasterCard Gold, prevede un canone di gestione gratuito per un intero anno, al termine del quale si dovrà sostenere una spesa pari a 2 euro al mese. Il limite massimo di prelievo è pari a 600 euro.

Per ottenere questa carta si dovrà essere titolari del conto corrente Arancio e avere la residenza in Italia. Si potranno impostare limiti di spesa, scegliere e visualizzare il PIN dall’app, ricevere notifiche in tempo reale.

Il conto corrente Arancio di ING è un conto corrente con canone annuo gratuito, che include una carta di debito MasterCard e i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay. Offre anche la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare le piattaforme di broker esterni.

Si caratterizza per la gratuità di servizi quali

il costo del singolo assegno:

la commissione sul carburante;

il prelievo ATM presso altre banche;

i bonifici online.

Carta di credito Next Classic di Crédit Agricole

La carta di credito Next Classic di Crédit Agricole si caratterizza per un canone annuo pari a 30,99 euro. La si può utilizzare sia per gli acquisti in Italia, sia per quelli all’estero, anche online. Il pagamento slitta al mese successivo.

Per richiederne una, si consiglia di sottoscrivere prima il conto corrente online proposto da Crédit Agricole, che prevede il canone annuo e l’imposta di bollo gratuiti, e permette di ottenere anche una carta di debito MasterCard a costo zero.

