Tutte le offerte telefonia mobile con telefono associato: costi e promozioni di Novembre 2021

Scopri le offerte telefonia mobile con telefono più convenienti del mese e come pagare a rate per avere l'ultimo modello di smartphone

Se volete acquistare un telefono senza spendere troppo, o comunque dilazionando la spesa, il consiglio è di attivare un’offerta smartphone incluso. Questa particolare categoria promozioni permette di associare a un piano di telefonia mobile anche le rate necessarie per l’acquisto di un dispositivo di fascia alta o media. Queste offerte solitamente prevedono un vincolo di durata da 24 a 30 mesi (in rari casi anche 48 mesi) e un anticipo di entità variabile a seconda del modello scelto. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore, l’utente è tenuto a versare le rate residue in un’unica soluzione o continuando la rateizzazione pagando con lo stesso metodo scelto in precedenza. Ecco quindi le migliori offerte telefonia mobile con telefono che si possono attivare a novembre.

Vodafone: offerte telefonia mobile con telefono

Le tariffe di Vodafone permettono di avere fino a Gigabyte illimitati e 5G incluso. Con Smart Pay ci si può dimenticare delle ricariche manuali addebitando il costo del piano su conto corrente o carta di credito e si ottiene uno sconto sul prezzo mensile.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note RED Max illimitati (anche in Ue) 100 GB anche in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita Buddyfit incluso per 12 mesi Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Buddyfit incluso per 12 mesi Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Buddyfit incluso per 12 mesi Shake it Easy (solo per under 30)

illimitati 60 GB anche in 5G (10 GB in roaming in Ue) 14,99 euro con Smart Pay 6,99 euro Gratuita TIDAL Premium incluso per 12 mesi (poi 8,99 euro al mese) Giga illimitati per chat, social network, mappe e musica Vodafone Power Gaming incluso

Buddyfit è la più grande piattaforma di allenamento che permette di avere sul proprio smartphone tutti gli esercizi e workout per tenersi in forma scegliendo tra oltre 600 classi live e replay al mese.

Vodafone attualmente raggiune in 5G alcune aree dei Comuni di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari al 90% e di Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Cagliari, Prato, Palermo, Catania e Reggio Calabria al 70%.

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Vodafone Power Gaming è la piattaforma che permette di giocare su mobile e seguire dirette su Twitch senza limiti ai consumi di Gigabyte. Tra i giochi supportati ci sono: Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO e Warlords of Aternum.

Tutte le offerte di Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

I modelli tra cui scegliere sono:

iPhone 13 da 128 GB – a partire da 28,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 256 GB – a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 da 512 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 128 GB – a partire da 39,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 256 GB – a partire da 41,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro da 512 GB – a partire da 50,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 128 GB – a partire da 42,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 256 GB – a partire da 45,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Pro Max da 512 GB – a partire da 54,99 euro al mese per 24 rate più 149,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 128 GB – a partire da 25,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

iPhone 13 Mini da 256 GB – a partire da 30,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – a partire da 52,99 euro al mese per 24 rate più 199,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – a partire da 24,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate

Samsung Galaxy S21+ 5G – a partire da 27,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – a partire da 36,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy Note20 5G – a partire da 29,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A52s 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A22 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A12 – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A32 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Samsung Galaxy A42 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Huawei P40 Lite 5G – a partire da 3,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Huawei P Smart 2021 – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi11 T – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi11 T Pro – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi 11 Lite 5G NE – a partire da 9,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 11 5G – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 69,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 10T Lite 5G – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 10T Pro 5G – a partire da 12,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Xiaomi Mi 11i 5G – a partire da 8,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

Xiaomi Redmi Note 10S – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO A94 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 5G – a partire da 10,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno6 Pro 5G – a partire da 19,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

OPPO A16s – a partire da 1,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Reno4 Z – a partire da 4,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Find X3 Neo 5G – a partire da 13,99 euro al mese per 24 rate più 49,99 euro di anticipo

OPPO Find X3 Lite 5G – a partire da 6,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

OPPO Find X3 Pro 5G – a partire da 22,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo

OPPO A54 5G – a partire da 2,99 euro al mese per 24 rate più 9,99 euro di anticipo

Gli smartphone vengono consegnati gratuitamente nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) su tutto il territorio nazionale. E’ possibile tracciare il proprio ordine attraverso un apposito servizio di tracking utilizzando il numero di pratica associato al dispositivo che viene comunicato da Vodafone via SMS o email. L’utente ha il diritto di richiedere il recesso gratuito dall’acquisto entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine e in questo caso è obbligato a restituire il dispositivo e tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

WindTre: offerte telefonia mobile con telefono

Le offerte WindTre con smartphone incluso e senza anticipo rientrano nella famiglia Smart Pack. Scegliendo la modalità di pagamento Easy Pay si addebita in automatico il costo del piano e delle rate su carta di credito o conto corrente. Il telefono si prenota online ma il ritiro avviene in negozio. Le offerte, differenziate per età e necessità in termini di connettività, permettono di avere anche Gigabyte illimitati e 5G incluso.

WindTre ad oggi offre copertura in modalità 5G FDD DDS, che permette di usare in modo dinamico lo spettro FDD per connettersi a seconda del dispositivo in 4G o 5G, al 95,4% della popolazione italian e al 40,6% nella variante TDD. La copertura in 4G è del 99,7%.

1. Smart Pack Reload Plus 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione azzerato se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. A Smart Pack Reload Plus 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 16 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 24 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 30 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 43 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Modello Rata Xiaomi Mi11T Pro 5G 13 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 19 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 24 euro al mese iPhone 13 Pro da 128 GB 34 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

Nel piano è inoltre compreso il servizio Reload Plus, che a partire dal 13esimo mese dall’attivazione permette di cambiare il telefono con un modello più aggiornato. Il nuovo modello può essere ritirato in negozio consegnando quello vecchio. Il servizio prevede un vincolo di durata di 24 mesi. Se il proprio smartphone si danneggia, invece, è possibile sostituirlo con lo stesso modello o uno simile fino a 5 volte nell’arco di 30 mesi. Il terminale sostitutivo verrà consegnato in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) e di due giorni in qualsiasi altra località in italia. E’ previsto un corrispettivo di sostituzione di 170 euro. Reload Plus normalmente avrebbe un costo di 6,99 euro al mese con attivazione a 4,99 euro.

2. Smart Pack 100 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

20 SMS

100 GB per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Con questa offerta è possibile aggiungere fino a 3 SIM con Family per gli altri membri della famiglia da 9,99 euro al mese. A Smart Pack 100 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Oppo A54 5G zero Redmi Note 10 5G zero TCL 20R 5G zero Samsung Galaxy A03S zero Vivo Y72 5G 1 euro al mese Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi 11T 5G 9 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 16 euro al mese Xiaomi 11T Pro 5G 14 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 13 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 26 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

3. Smart Pack Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

80 GB per navigare in Internet in 4G

App WindTre Family Protect inclusa

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Junior+ può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TCL 20 SE zero ZTE Blade A51 zero Oppo A54 5G 5 euro al mese Xiaomi Redmi Note 10 5G 5 euro al mese Samsung Galaxy A22 5G 5 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi 11T 5G 12 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 17 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 21 euro al mese Xiaomi 11T Pro 5G 19 euro al mese Oppo Reno6 5G 11 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

4. Smart Pack Young+ 5G con Easy Pay (solo under 30)

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 5G

Giga illimitati per tutte le app in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. Opzione EDU TIME inclusa. A Smart Pack Young+ 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata TLC 20 SE zero Vivo Y33s 1 euro al mese Samsung Galaxy A32 5G 4 euro al mese Motorola Edge 20 Lite 5G 6 euro al mese Xiaomi 11 Lite 5G NE 7 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Xiaomi 11T 5G 9 euro al mese Xiaomi 11T Pro 5G 15 euro al mese Oppo Reno6 Pro 5G 14 euro al mese iPhone 13 da 128 GB 26 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 18 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

5. Smart Pack Silver 60 con Easy Pay (solo over 60)

Minuti illimitati

200 SMS

10 GB per navigare in Internet in 4G

La tariffa ha un costo di 10,99 euro al mese e prevede un vincolo di 24 mesi. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Silver 60 può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Emporia Touchsmart zero TCL 20 SE zero Xiaomi Redmi 10 2 euro al mese Samsung Galaxy A32 5G 7 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

TIM: offerte telefonia mobile con telefono

TIM permette di acquistare uno smartphone in un’unica soluzione anche senza registrarsi su MyTIM. Per le offerte telefonia mobile con telefono con pagamento a rate si deve però essere clienti TIM per fisso e mobile. Per chi ha già una linea domestica con l’operatore è disponibile una tariffa di telefonia mobile ad hoc:

1. TIM Super Fix

Minuti e SMS illimitati

5 GB per navigare in Internet (illimitati con TIM Unica)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ma con primo mese e attivazione gratuiti. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico. E’ possibile pagare con carta di credito o direttamente al corriere, anche in contanti, al momento della consegna.

Nel piano è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

I modelli tra cui scegliere sono:

iPhone 12 Mini: 27 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

OPPO A74 5G: 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

Samsung Galaxy S21 5G: 15 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

OPPO Find X3 Neo 5G: 17 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

Samsung Galaxy S21+ 5G: 21 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: 50 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: 28 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy S20 FE New: 10 euro al mese per 30 rate

OPPO Reno 6 5G: 13 euro al mese per 30 rate

OPPO Reno 6 Pro 5G: 22 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 Pro Max da 128 GB: 43 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 Pro Max da 256 GB: 47 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 Pro da 128: 40 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 Mini da 256 GB: 33 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 da 128 GB: 31 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 da 256 GB: 37 euro al mese per 30 rate

I clienti TIM per fisso e mobile possono attivare gratuitamente anche TIM Unica e avere così Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e Disney+ incluso per 3 mesi. Nel pacchetto è compreso anche TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete. Il pagamento della linea fissa e di quelle mobili per una maggior comodità avviene direttamente in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Iliad: offerte telefonia mobile con telefono

Le offerte Iliad con iPhone incluso si possono attivare direttamente dall’Area Personale per tutti coloro hanno acquistato la SIM da almeno 3 mesi. Gli importi da versare vengono addebitati su carta di pagamento (credito o debito). E’ previsto un vincolo di permanenza di 30 mesi. Il telefono verrà consegnato a domicilio entro 5 giorni dalla ricezione dell’ordine.

1. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore stando ai dati della società di analisi indipendente Opensignal è il secondo Download Speed Experience. Il gestore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 13 da 128 GB 929 euro 25 euro al mese 179 euro iPhone 13 da 256 GB 1049 euro 28 euro al mese 209 euro iPhone 13 da 512 GB 1279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 13 Pro da 128 GB 1179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 13 Pro Max da 128 GB 1279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 13 Mini da 128 GB 829 euro 22 euro al mese 169 euro iPhone 13 Mini da 256 GB 949 euro 25 euro al mese 199 euro iPhone 11 da 64 GB 699 euro 18 euro al mese 159 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.189 euro 32 euro al mese 229 euro iPhone XR da 64 GB 559 euro 16 euro al mese 119 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone 12 da 64 GB 889 euro 24 euro al mese 169 euro iPhone 12 da 128 GB 939 euro 25 euro al mese 189 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 789 euro 21 euro al mese 159 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 839 euro 22 euro al mese 179 euro