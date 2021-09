Tutte le offerte per passare a iliad a settembre 2021

In attesa che arrivino le promozioni mobile casa di Iliad, vediamo quali sono le soluzioni più convenienti che propone il gestore francese ai clienti mobile questo mese. L'offerta che sta attirando di più l'attenzione degli utenti è ancora la Giga 120 di Iliad, ma non è la sola tariffa vantaggiosa. Ecco come puoi passare a Iliad e quanto ti costano le sue offerte.

Se sei abituato alla guerra tra i gestori che ti bombardano di “promozioni speciali solo per te” per convincerti a passare con loro, Iliad non è tra questi. Anzi è l’unico gestore che non ha in catalogo nessuna offerta operator attack, vecchi e nuovi clienti possono attivare le stesse promozioni sia in portabilità che attivando una nuova SIM. Le offerte Iliad tra cui puoi scegliere sono principalmente 3 se sei in cerca di un pacchetto completo con minuti, SMS e GIGA, e una per chi invece vuole solo un piano per chiamare.

Tra i punti di maggior forza del gestore, in questi primi 5 anni in Italia, ci sono stati finora la trasparenza dei costi e i canoni fissi, non sono mai arrivati messaggi che annunciavano rimodulazioni delle offerte a chi ha sottoscritto una promozione Iliad. Le tariffe inoltre sono senza vincoli, così come lo sono i piani smartphone incluso che questo operatore ha nel suo catalogo. Anche se la vera marcia in più delle offerte è il costo dei pacchetti mobile. Iliad è riuscita finora a studiare delle promozioni con canoni veramente contenuti e garantisce dei servizi e una copertura praticamente su tutto il territorio nazionale.

Iliad, le migliori offerte

Prima di scegliere se passare o meno ad Iliad devi valutare bene quali sono le opzioni che hai a disposizione e per farlo devi analizzare sia le offerte del gestore verso cui vuoi migrare, sia quelle dei concorrenti. Non basarti solo sulle pubblicità e leggi sempre con attenzione le condizioni dei contratti che ti vengono proposti.

Non farti spaventare dall’idea che per paragonare i piani delle tariffe mobile occorre troppo tempo, non è così. Puoi infatti fare una ricerca rapida e molto precisa con il comparatore di SOStariffe.it, o con strumenti simili. Dovrai solo selezionare il menu Telefonia mobile e avviare l’analisi delle offerte, è gratuita e non sarai impegnato ad acquistare i servizi descritti.

Hai anche la possibilità di filtrare i risultati, per esempio se sei convinto o convinta di passare ad Iliad puoi consultare le offerte di questo gestore o valutare quali sono le promozioni che riservano i concorrenti a te in base al tuo operatore di provenienza. Il servizio di comparazione è disponibile anche sul cellulare, potrai scaricare l’App di SOStariffe.it e fare le tue analisi personalizzate dallo smartphone.

Per passare ad Iliad, ma è così per tutti i gestori, avrai bisogno di:

una copia del documento di identità

indirizzo e dati personali dell’intestatario della SIM

carta o altri dati per pagare il canone

ICCID della SIM (il codice di 19 cifre che si trova sulla scheda)

Le promozioni di Settembre per passare ad Iliad

Iliad Voce

Iniziamo da quella che è l’offerta più economica del catalogo di questo operatore, la sua promozione Voce è infatti un piano che non ti offre Giga (appena 40 Mega la mese) e che è pensato per chi utilizza il cellulare prevalentemente per chiamare e inviare SMS. Questa tipologia di tariffa è richiesta in genere o da clienti che non stanno sui social dal telefono oppure per chi ha già una seconda scheda ma necessità magari di un numero privato. Queste soluzioni di abbonamento sono anche molto utilizzate per le SIM delle telecamere di video sorveglianza, alcuni di questi dispositivi infatti sono dotati di SIM per inviare una chiamata o un SMS in caso di intrusioni.

Ogni mese Iliad Voce ti costerà 4,99 euro al mese, un costo elevato se si confronta con le offerte dei MVNO ma che non ha rivali tra i gestori tradizionali che ormai hanno solo promozioni complete nei loro cataloghi. Ecco cos’è incluso nella promozione:

chiamate senza limit verso tutti i numeri in Italia

SMS illimitati verso tutti gli operatori in Italia

minuti e messaggio senza limiti nei Paesi UE

40 MB al mese – se termini il bundle 1 Giga extra di costerà 9 euro

sono gratuiti tutti i servizi aggiuntivi come Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica e visiva

Le promozioni Iliad hanno un costo di attivazioni di 9,99 euro, questa spesa è fissa e la paghi sia sottoscrivendo l’offerta online che presso gli Store. Se vuoi maggiori informazioni su questa tariffa di Iliad o se vuoi attivarla puoi cliccare sul pulsante qui in basso.

Giga 40

Anche se non trovi questa offerta tra le opzioni disponibili sulla prima pagina di Iliad, se controlli tra le offerte sottoscrivibili è ancora presente quindi puoi richiederne l’attivazione. Il canone di questa offerta è di 6,99 euro al mese e ti offre

chiamate e SMS senza limiti verso tutti in Italia

telefonate senza limiti verso oltre 60 destinazioni internazionali e in UE

SMS illimitati in UE

40 GB di traffico dati ogni mese sia in 4G

di traffico dati ogni mese sia in 4G 4 GB in roaming UE

servizi controllo del credito residuo, Mi Richiami, hotspot, segreteria telefonica gratuiti

Al momento della sottoscrizione dovrai pagare con carta, ma in un secondo momento potrai scegliere se procedere con le ricariche manuali o con addebiti automatici.

Giga 80

Un’altra opzione con un costo decisamente contenuto e moltissimi Giga è la Giga 80, il canone mensile che ti viene richiesto da Iliad è di 7,99 euro (a cui il primo mese devi aggiungere i 9,99 euro per l’attivazione). Passare a questa promozione Iliad ti consentirà di avere:

chiamate senza limiti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS senza limiti in Italia e in UE

80 GB per navigare su rete 4G di Iliad

per navigare su rete 4G di Iliad 5 GB da usare in 3G in UE

tutti i servizi accessori come Mi Richiami o la segreteria telefonica inclusi gratuitamente

Per attivare la tua SIM Iliad ti verranno forniti l’username e la password da usare per entrare nella Area personale. La tua pagina Iliad è quella dalla quale puoi gestire ogni aspetto della tua offerta e che ti consentirà anche di cambiare promozione volendo.

Puoi chiedere maggiori informazioni agli esperti di SOStariffe.it o puoi attivare la tua nuova offerta Iliad cliccando qui in basso.

Giga 120

E siamo al pacchetto da 120 Giga che ti viene proposto con un canone da 9,99 euro al mese, tra gli operatori tradizionali questa offerta è al momento praticamente imbattibile se non per poche promozioni operator attack contro Iliad. Se attivi questa tariffa avrai ogni mese:

120 GB di traffico dati ogni mese sia in 4G che in 5G

di traffico dati ogni mese sia in 4G che in 5G 6 GB in roaming UE

minuti illimitati verso tutti in Italia

telefonate senza limiti verso più di 60 Paesi stranieri (compresi USA e Canada)

SMS illimitati verso tutti in Italia e in UE

chiamate senza limiti in UE

servizi Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica gratis

9,99 euro di attivazione

tariffa agevolata se termini i Giga, 1 Giga a 9 euro

Cliccando sul link in basso puoi attivare l’offerta e in massimo 5 giorni riceverai la tua SIM, una volta che l’avrai attivata dall’Area personale potranno trascorrere altre 48 ore prima che sia completata la portabilità. Quando sottoscrivi la tua nuova promozione Iliad ti dà anche la possibilità di indicare entro quando vuoi che venga trasferito il tuo numero dal vecchio al nuovo operatore.

La promozione smartphone incluso

L’unico vantaggio reale che Iliad riserva ai suoi clienti è la possibilità di accedere alle sue offerte telefono incluso, a quei piani quindi che ti consentono di abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate al pagamento del canone. Con Iliad tutti possono acquistare gli ultimi modelli di iPhone ma solo chi ha una SIM Iliad attiva da almeno 3 mesi.

Comprare un telefono cellulare di nuova generazione a rate può essere molto comodo dati i prezzi sempre più alti degli smartphone. Spesso le promozioni che ti consentono di comprare un telefono pagandolo in 20 o 30 rate ti impongono vincoli di fedeltà e costi iniziali e finali d’acquisto molto elevati, con Iliad invece non sono previste penali o maxi rate. Se non sei un cliente Iliad da almeno tre mesi per te i cellulari sono comunque disponibili ma dovrai pagarli in un’unica soluzione.

Ecco quali sono i costi e gli smartphone al momento presenti sul sito Iliad:

iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone XR : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 11 : anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 11 Pro Max : anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro

: anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate da 32 euro