Tutte le offerte per avere una eSIM a Ottobre 2021

Scopri tutte le offerte dei principali operatori per avere una eSIM : modalità di acquisto, come scaricarla, costi e vantaggi delle schede digitali

Le eSIM rappresentano il futuro del settore della telefonia mobile. Sostanzialmente si tratta di schede telefoniche in formato digitale che possiedono le stesse caratteristiche di quelle tradizionali (codice ICCID di riconoscimento e di sicurezza PIN e PUK) con in aggiunta altre funzioni. Una volta diffuse capillarmente è probabile che permetteranno ai produttori di smartphone di lanciare nuovi design o implementare altre caratterische tecniche, come una batteria più ampia o una fotocamera avanzata, in quanto non sarà più necessario utilizzare il classico slot per la SIM fisica. Oggi in Italia le eSIM sono poco diffuse ma diversi operatori permettono di acquistarle insieme a una tariffa di telefonia mobile. Iliad, ad esempio, ha promesso che implementerà questa tecnologia a breve anche se ancora non c’è una data definitiva.

eSIM: tutti i vantaggi delle schede digitali e come attivarle

L’eSIM rispetto alla loro controparte fisica sono superiori sotto molti aspetti. Il primo è la possibilità di avere due numeri di telefono sullo stesso dispositivo. Una eSIM inoltre non può essere persa, danneggiarsi o deteriorarsi in quanto viene salvata direttamente sulla memoria dello smartphone. Acquistare una scheda digitale azzera i tempi di consegna e riduce sensibilmente quelli necessari all’attivazione. Per iniziare ad utilizzare la propria offerta si deve semplicemente scannerizzare con la fotocamera del telefono il QR Code fornito dall’operatore, solitamente inviato via email o presente su un tagliandino in caso di acquisto in negozio. L’eSIM sono inoltre più ecologiche in quanto non prevedono imballaggio né devono essere riciclate.

Le offerte eSIM di .Very Mobile

Very Mobile permette di acquistare una eSIM comodamente online sul sito. Il prezzo è lo stesso di una scheda telefonica fisica. Il QR Code necessario al download e attivazione della SIM vengono inviadi nell’email di riepilogo dell’ordine. Chi è già cliente di Very e vuole cambiare la scheda fisica con una digitale può farlo gratuitamente facendone richiesta dall’app Very cliccando su Offerta > Info SIM e PUK > Scrivici. Per l’attivazione si dovrà effettuare la videoidentificazione.

Le offerte Very Mobile sono senza vincoli di durata e costi nascosti. Fino al 3/11/21 l’attivazione, SIM (se acquistata online) e spedizione sono gratuite.

Per chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali sono disponibili:

minuti e SMS illimitati + 50 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,3 GB in Europa) a 5,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati + 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,9 GB in Europa) a 6,99 euro al mese

Per chi attiva un nuovo numero sono disponibili:

minuti e SMS illimitati + 50 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,3 GB in Europa) a 5,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati + 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,9 GB in Europa) a 7,99 euro al mese

Per chi arriva da Vodafone, TIM, WindTre, Spusu, ho. Mobile e Kena Mobile sono disponibili:

minuti e SMS illimitati + 50 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,3 GB in Europa) a 11,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati + 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps (di 3,9 GB in Europa) a 13,99 euro al mese

Tutte le offerte Very mobile inoltre includono i servizi Ti ho cercato, Ringme e modalità Hotspot.

Le offerte SIM di Spusu

Spusu come Very consente di acquistare una eSIM allo stesso prezzo di una scheda tradizionale direttamente sul sito. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard o con PayPal. Il QR code per scaricarla sul telefono si riceve sull’email registrata al momento dell’acquisto. I già clienti di Spusu che vogliono passare all’eSIM possono richiederla all’assistenza clienti via email scrivendo a ciao@spusu.it, chiamando il 378 010 1000 o chattando su WhatsApp al 378 010 2000. Il servizio è gratuito e l’attivazione avviene a seguito di videoidentificazione.

Le offerte Spusu non prevedono costi nascosti né vincoli di durata. Il prezzo è fisso per sempre. Riserva dati è il servizio che permette di ottenere un bonus sotto forma di traffico dati aggiuntivo. Ogni minuto, SMS o dato non utilizzato nell’arco del mese diventa un Megabyte da spendere in quello successivo. Il traffico aggiuntivo non ha scadenza e potrà essere utilizzato sempre e quando se ne ha bisogno.

1. Spusu 50

2.000 minuti per chiamare

500 SM

50 GB (di cui 3,3 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

100 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 5,98 euro al mese fino al 31/10/21. Il prezzo della SIM è di 9,90 euro.

2. Spusu 100

2.000 minuti per chiamare

500 SM

100 GB (di cui 5,5 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

200 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,90 euro.

3. Spusu 10

1.000 minuti per chiamare

200 SM

10 GB (di cui 2,75 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

20 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 4,98 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,90 euro.

4. Spusu 1

100 minuti per chiamare

100 SM

1 GB utilizzabili anche in roaming in Ue per navigare in Internet in 4G+

2 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

La promozione ha un costo di 3,99 euro al mese. Il prezzo della SIM è di 9,90 euro.

Le offerte eSIM di WindTre, Vodafone e TIM

TIM e WindTre permettono di associare ad una eSIM una qualsiasi delle offerte di telefonia mobile. Il primo permette però di acquistare una scheda digitale solo in negozio. Per entrambi gli operatori il costo per una eSIM è di 10 euro mentre per chi desidera passare dal formato fisico a quello digitale la spesa è di 15 euro.

Vodafone invece ad oggi non consente di acquistare una eSIM con un’offerta di telefonia mobile. Questa tecnologia è prevista solo per l’utilizzo di smartwatch nella variante Cellular, ovvero dotati di un modulo per la connessione Internet indipendente dallo smartphone, come Apple Watch e altri dispositivi connessi. La Smart SIM ha un costo di 10 euro mentre l’offerta dati OneNumber a cui associarla varia da 3 a 5 euro al mese.

