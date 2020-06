A prescindere che tua voglia attivare un nuovo numero o che tu abbia intenzione di cambiare operatore, Iliad ha la soluzione che fa per te. Ecco quali sono le migliori offerte tre quelle che possono essere attivate nel mese di giugno 2020.

Tutte le offerte Iliad per ricaricabili di giugno 2020

Iliad è un’azienda francese che nel giro di poco tempo è riuscita a guadagnare la fiducia di un numero sempre maggiore di nuovi utenti, arrivando a occupare il 5,1% della porzione di mercato relativo alla telefonia mobile.

La proposta di Iliad è una delle migliori tra quelle disponibili in circolazione, soprattutto se si analizza il rapporto tra il prezzo dell’offerta e ciò che si ottiene con un abbonamento di tipo ricaricabile.

Sebbene gli altri operatori propongano alcune soluzioni per la telefonia mobile a un prezzo ancor più ridotto, Iliad si contraddistingue comunque per il fatto che si rivolge a tutti i clienti che decidono di sceglierla ed è questa la vera differenza rispetto agli altri gestori.

Perché scegliere Iliad rispetto a un MVNO

Iliad non è un operatore virtuale come lo sono invece Kena, Very Mobile e ho. Mobile: il tratto distintivo principale tra Iliad e le MVNO è la rete utilizzata da questi ultimi. Nella pratica:

ho. è il gestore virtuale di Vodafone;

Kena è il gestore virtuale di TIM;

Very è il gestore virtuale di WINDTRE.

Iliad ha avuto un’evoluzione nel suo percorso: inizialmente si è appoggiata alla rete di Wind, ma ha iniziato fin da subito a comprare le proprie antenne e a investire per la realizzare di un’infrastruttura propria. L’obiettivo che l’azienda vorrebbe raggiungere per dicembre 2020 è quello di arrivare a 5.000 siti propri: attualmente ne possiede 4.000 e per il 2024 ne sono stati stimati 10.000.

A conti fatti, oggi Iliad è in grado di coprire il 99% del territorio nazionale e a differenza dei MVNO le sue offerte non hanno limitazioni di velocità e possono raggiungere:

i 390 Mbit/s in download;

i 50 Mbit/s in upload.

Come individuare le migliori offerte Iliad

Il comparatore di SOStariffe.it dedicato alle tariffe mobile è lo strumento ideale per confrontare i vantaggi offerti da Iliad rispetto a quelli degli altri operatori. Se vuoi conoscere fin da subito le migliori offerte dell’operatore, clicca sul box che trovi qui sotto.

Confronta le tariffe di Iliad

Le migliori offerte disponibili a giugno 2020 sono:

Voce;

Giga 40

Giga 50.

Scopriamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e per quale tipologia di cliente potrebbe essere più adatta una determinata offerta invece di un’altra.

1. Voce

Si tratta di una promozione a un prezzo davvero conveniente, pari a 4,99 euro al mese, nella quale sono compresi:

minuti illimitati verso i numeri nazionali, validi anche in Unione europea;

SMS illimitati verso i numeri nazionali, validi anche in Unione europea;

40 Mega per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

40 Mega per navigare in Unione europea.

Clicca sul box che trovi qui sotto per approfittare dei vantaggi dell’attivazione online e scegliere la tariffa Voce.

Confronta l’offerta Iliad Voce

La promozione permette di continuare a navigare anche una volta terminato il traffico dati, pagando 90 centesimi ogni 100 Mega. Questa tariffa è consigliata principalmente a chi non ha bisogno di tanti Giga per navigare da mobile, ma utilizza il telefono principalmente per effettuare chiamate o è ancora abituato a inviare messaggi.

2. Giga 40

La promozione di Iliad nota come Giga 40 ha un costo mensile di 6,99 euro e comprende:

minuti illimitati verso i numeri nazionali, validi anche in Unione europea;

SMS illimitati verso i numeri nazionali, validi anche in Unione europea;

40 Giga per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

4 Giga per navigare in Unione europea.

Com’è si può ben intuire, questa tipologia di offerta è adatta ai clienti che sono abituati a utilizzare molto lo smartphone per connettersi a Internet.

3. Giga 50

L’ultima proposta dell’operatore francese, disponibile al costo di 7,99 euro al mese, è Giga 50, nella quale sono disponibili:

minuti illimitati verso i numeri nazionali, validi anche in Unione europea;

SMS illimitati verso i numeri nazionali, validi anche in Unione europea;

50 Giga per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+;

4 Giga per navigare in Unione europea.

Clicca sul box che trovi qui sotto per approfittare dei vantaggi dell’attivazione online e scegliere la tariffa Giga 50.

Confronta l’offerta Giga 50

Sono inoltre previste le chiamate e i messaggi illimitati verso i numeri fissi e mobili di più di 60 destinazioni internazionali, verso i fissi in Europa e i fissi e mobili in USA e Canda.

Tra gli Stati nei quali è valida la promozione ci sono:

Germania;

Antille francesi;

Austria;

Belgio;

Bulgaria;

Cipro;

Croazia;

Danimarca;

Spagna;

Estonia;

Lituania;

Lussemburgo;

Malta;

Mayotte;

Norvegia;

Paesi Bassi;

Polonia;

Portogallo;

Repubblica Ceca;

Riunione;

Francia;

Finlandia;

Gibilterra;

Grecia;

Guyana francese;

Ungheria;

Irlanda;

Islanda;

Lettonia;

Liechtenstein;

Romania;

Regno Unito;

Saint-Pierre e Miquelon;

Slovacchia;

Slovenia;

Svezia.

È possibile continuare a navigare anche dopo aver terminato i Giga disponibili nell’offerta, al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega. I clienti che stanno per terminare il bundle dati riceveranno un avviso da parte di Iliad che richiederà l’autorizzazione a bloccare o sbloccare la connessione.

Come attivare una delle promozioni Iliad

Le offerte di Iliad possono essere attivate davvero da tutti i clienti: non bisogna effettuare il passaggio da una determinato gestore, pena l’impossibilità di poter attivare la promozione. Iliad è perfetta sia per i clienti che scelgono di cambiare operatore, sia per quelli che vogliono attivare l’offerta con un nuovo numero.

La promozione non prevede alcun contributo di attivazione, ma si dovranno pagare 9,99 euro per l’acquisto di una nuova SIM. Tra i servizi che sono inclusi nelle tre offerte citate, ci sono:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessun scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

Le offerte Iliad potranno essere attivare direttamente online oppure presso gli store e i corner distribuiti in tutta Italia. Chi decidesse di sottoscrivere una tariffa online, dovrà avere con sé:

un documento di identità;

i dati personali e quelli della carta di credito o del conto sul quale addebitare il costo dell’offerta.

Nel caso in cui si decidesse di effettuare il passaggio dal vecchio numero a Iliad, con la portabilità, si dovrà inserire il codice seriale della scheda. Sarà poi necessario confermare la propria identità e lo si potrà fare in due modi differenti:

tramite un video messaggio;

affidando la verifica al corriere che si occuperà di consegnare la SIM presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda, invece, l’attivazione in negozio, saranno disponibili le cosiddette SIMBox: si stratta di macchine automatiche che permetteranno di registrare i propri dati personali e il metodo di pagamento, con l’aggiunta che sarà possibile richiedere l’assistenza di uno degli operatori disponibili dal vivo. La differenza sostanziale rispetto all’attivazione online consiste nel fatto che in questo caso si avrebbe la SIM Iliad a propria disposizione fin da subito, mentre nel secondo si dovrebbero aspettare i tempi di spedizione.

Le offerte telefono incluso di Iliad

Un’ultima possibilità, di un certo interesse, proposta da Iliad è quella che permette di associare un iPhone a una delle promozioni attivabili, trasformandola così in un’offerta smartphone incluso.

Tra i modelli che è possibile acquistare a giugno 2020 ci sono:

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro;

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro;

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro;

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro;iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro;

iPhone 11 Pro Max 64GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro.